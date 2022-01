Tässä on 6 miljoonan euron luksushotelli Itä-Suomessa, jonka Jutta ja Juha Larm rakensivat vaikeuksista huolimatta

Jutta ja Juha Larmin hotellihanke kaatui Ylöjärvellä neljä vuotta sitten, ja rahallinen tappio oli merkittävä. Nyt miljoonia maksanut luksushotelli on vaikeuksien jälkeen vihdoin avattu Rantasalmelle.

Järvi-Suomen sydämeen on rakennettu jo useamman vuoden ajan erittäin kunnianhimoista hotellihanketta. Salaperäinen luksuskohde sijaitsee Rantasalmella vain muutaman minuutin ajomatkan päässä tunnetusta Järvisydän-hotellista.

Siinä se nyt on: Jutta ja Juha Larmin yli kuusi miljoonaa euroa maksanut yksityinen resort, johon ei pääse majoittumaan alle 1 300 eurolla.

Paikan avaamiseen liittynyt supina on voimistunut syksyn aikana avoimeksi ihmettelyksi. Sosiaalisessa mediassa hämmästellään näin korkean hintatason luksushotellia. Mistä erikoisessa hotellissa oikein on kyse? IS vieraili Kuru Resortissa paikan päällä ennen ensimmäistäkään maksavaa asiakasta.

Yksityisen resortin pääsisäänkäynti sulautuu maastoon.

Pakkanen paukkuu ja lumi natisee kenkien alla. Etelä-Savossa on joulukuun alussa jo hyvin talvista.

Virtaviivainen päärakennus on kuin yksinäinen saari ympäröivien havupuiden valtameressä. Hiljaisuus syleilee saapujaa.

Pääsisäänkäynti on rakennettu muistuttamaan kiviluolaa. Kun pimeän käytävän päässä olevista ovista astuu sisään, vastaanoton takana avautuva valoisa maisema saa vieraan vetämään henkeä. Suomen luonto näyttää valtavan lasiseinän läpi juuri siltä kuin matkailumainoksissa.

Jutta Larm pyörii salissa silmät innostuksesta loistaen. Hän on odottanut tätä hetkeä kuusi vuotta.

– Eilen villoihin kannettiin kalusteita. Kyllä siinä tuli onnenkyyneleet, että tässäkö tämä nyt oikeasti on, hän sanoo.

Yksityisen luksusresortin avaaminen Suomeen on Jutan pitkäaikaisimpia unelmia. Se kyti hänen mielessään jo ennen kuin hän edes seurusteli nykyisen puolisonsa Juhan kanssa. Kun kaksikko alkoi tapailla kuusi vuotta sitten, kävi nopeasti ilmi, että unelma sopi yhteen Juhan haaveiden kanssa.

– Parasta on, että olemme löytäneet tämän kautta toisemme. Aloimme rakentaa yhdessä hullua unelmaa, Jutta hymyilee leveästi.

– Mitä tapahtuu, kun kaksi työnarkomaania päätyy kimppaan? Juha jatkaa.

Molemmat nauravat remakasti.

Resortin ikkunoista voi ihailla metsä- ja järvimaisemaa.

Yksityinen kylpylä.

Kovaa työtä paikka on tosiaankin vaatinut. Alun perin Kurun piti rakentua Ylöjärvelle järven rannalle. Vuonna 2017 selvisi, että keskukseen suunnitellut 822 neliötä ylittivät tontin rakennusoikeuden. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki hankkeesta valituksen Ylöjärven kaupungille.

Kaupunki oli aiemmin myöntänyt tv-persoonalle poikkeusluvan Kurua varten, mutta ely-keskuksen valituksen takia poikkeuslupa peruttiin ja hanke kaatui heinäkuussa 2017. ”Rahallinen menetys on toki merkittävä”, Jutta myönsi tuolloin lannistuneena Ilta-Sanomille.

Kuopasta noustiin. Jutta kertoo nyt, että pian hankkeen kaatumisen jälkeen heille alkoi sadella paljon yhteydenottoja pieniltä paikkakunnilta. Monet halusivat Larmien rakentavan hotellinsa juuri heidän seudulleen turistivirran toivossa.

– Sain viestejä eri puolilta Suomea, että voisiko Kurun rakentaa sinne tai tänne. Ajattelin ensin, että en jaksa enää kaikkea sitä työtä ja mahdollista pettymystä. Olisi pitänyt taas lähteä tarpomaan metsiin ja pohtia, että voisiko se olla vaikka tässä, Jutta sanoo.

Sitten vuoden 2018 alussa Jutan puhelin soi. Järvisydämen omistaja Markus Heiskanen kertoi, että hänellä olisi Järvisydämen alueen hienoin tontti vapaana.

– Tässä sitä nyt sitten ollaan, Jutta sanoo ja katsoo ikkunasta avautuvaa lumista maisemaa. Laskeva aurinko on värjännyt havupuiden huiput vaaleanpunaisiksi.

Kuru Resortissa on päärakennuksen lisäksi 16 yksityistä villaa, joissa voi yöpyä minimissään kaksi yötä kerrallaan. Hintaa kahdelle yölle kertyy 1 300 euroa kahdelta hengeltä.

Hinta on kova, mutta kyseessä ei ole Suomen kallein hotellihuone. Helsingin ydinkeskustassa hotelli Kämpin Mannerheim-sviitti maksaa 3 252 euroa vuorokaudelta. Siellä on yöpynyt muun muassa Madonna.

Kalleimmasta päästä Kuru silti kiistatta on. Esimerkiksi Kakslauttasen kuuluisaan lasi-igluun pääsee kahdeksi yöksi 954 eurolla. Rovaniemellä sijaitsevaan, yli yhdeksän miljoonaa euroa maksaneeseen Arctic Treehouse Hoteliin pääsee yhdeksi yöksi 667 eurolla. Kaksi yötä maksaa 1 305 euroa.

– Ajatuksemme on, että tänne voisi tulla vain laiskottelemaan ja pääsemään täysin irti oravanpyörästä ja stressistä. Huoneissa ei ole edes televisioita. Luonnolla on mieletön eheyttävä voima, Jutta sanoo.

Luksusmatkailu on maailmalla eksponentiaalisesti kasvava matkailutrendi.

National Geographic kertoo viime vuonna julkaistussa selvityksessään, että pandemian takia varakkaita matkailijoita kiinnostaa nyt erityisesti omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin keskittyvä matkailu. Monilla retriiteillä keskitytään positiivisten elämäntapojen, kuten mindfulnessin vaalimiseen. Se tuo hyvää oloa vaikeana maailmanaikana. Hygieniaa ja yksityisyyttä arvostetaan koronan takia myös uudella tavalla.

Suomi on jo pitkään ollut eliittimatkailijoiden suosiossa. Khloé Kardashian vieraili talvella 2019 Rovaniemellä ja Ed Sheeran vietti syntymäpäiviään Suomen Lapissa vuonna 2018. David Beckham nautti lomastaan Ivalossa helmikuussa 2020, ja Lionel Messi vei perheensä tapaamaan joulupukkia jo vuonna 2017. Esimerkkejä olisi runsaasti lisääkin.

– Toivoisin, että luksusmatkailusta tulisi Suomessa iso trendi, jossa päihitämme Ruotsin, Norjan ja Islannin mennen tullen. Matkailu on Suomessa nopeimmin kasvava toimiala, Juha sanoo.

– Lappihan on jo onnistunut tässä. Nyt sama ilmiö halutaan tänne Järvi-Suomeen.

Jutta Larm kertoo, että jonkinlainen läpimurto kansainvälisillä matkailumarkkinoilla on yksi heidän unelmistaan Kuruun liittyen.

– Olisihan se upeaa, jos tänne tulisi joku superstara, joka vuokraisi kaikki villat omaan käyttöönsä.

Kurussa on 16 yksityistä villaa. Tältä näyttää sisällä.

Kun hotellissa kiertelee, yksityiskohdat osuvat silmään. Sisäänkäynnin vieressä on pieni kauneushoitola, jonne otetaan vain yksi asiakas kerrallaan. Asiakkaalla on käytössään oma höyrysauna, poreamme, kivilaatoilla päällystetty suihkuhuone ja hoitolan palvelut.

Ruokasaliin on aseteltu pöytiä väljästi. Tiskin takana ruokaa laittaa Michelin-ravintoloita maailmalla kiertänyt, Suomessa Farang-ravintolassa aiemmin työskennellyt huippukokki Remi Trémouille. Kuuden ruokalajin illalliselle ohjeistetaan saapumaan rennosti villasukissa.

Päärakennuksen perällä on ilmajoogasali, jossa järjestetään mindfulness-tunteja ammattilaisen ohjaamana.

Siirrytään yksityiseen villaan. Pienet tummat talot sijaitsevat päärakennuksen alapuolella rinteessä.

Makuuhuoneen seinän kokoisesta lasiruudusta voi ihailla metsä- ja järvimaisemaa. Villat on rakennettu korkealle rinteeseen, joten näkymät ovat hienot.

Villojen alla aukeava järvi on täysin hiljainen. Täällä ei huristele moottoriajoneuvoja tai vesijettejä.

” Olisihan se upeaa, jos tänne tulisi joku superstara, joka vuokraisi kaikki villat omaan käyttöönsä.

Maailman väkiluku on nykyään melkein kahdeksan miljardia. Massaturismia ja luonnon tuhoutumista on kritisoitu paljon. Nykyään suurinta luksusta voikin olla monien mielestä se, että näkee koskematonta luontoa ja saa syödä aamiaisensa rauhassa ilman tungeksimista täydessä buffetissa.

1 300 euroa kahdelta yöltä tuntuu silti kovalta hintapyynnöltä. Suomessa on jokamiehenoikeudet, jonka ansiosta teltan voi vapaasti pystyttää metsään. Teltasta ylös kömpiessä voi ihailla aamulla ensi töikseen puiden oksien läpi siilautuvia auringonsäteitä ja hengittää yökasteesta raikasta ulkoilmaa.

– Me emme ole eräjormakohde, vaan luksushotelli. Ideana on, että täällä saa olla luonnon lähellä, mutta sisäsiististi, Jutta huomauttaa.

Juha Larm pohtii eettisen matkailun merkitystä.

– Aasiassa olemme tutustuneet heidän luksuskohteidensa yhteiskuntavastuullisuuteen, ja se ei kyllä näytä hyvältä. Siellä haudataan maaperään pelkästään jotain kynttilänvahaa neljäsataa kiloa viikossa. Suomessa näin ei tapahdu.

Jokaisessa villassa on sauna ja kylpyhuone, joista voi ihailla luontoa.

Larmit myöntävät, että osa heidän hinnoittelustaan johtuu kovista rakennuskustannuksista ja työvoiman hinnasta Suomessa.

– Esimerkiksi Aasiassa luksuksen tunne perustuu pitkälti palveluihin. Yhtä asiakasta kohden on useampia työntekijöitä. Suomen palkkatasolla se ei ole mahdollista, Jutta sanoo.

– Meitä on syytetty siitä, että suljemme kovalla hinnallamme osan ihmisistä ulkopuolelle. On varmasti totta, että korkeampaan elintasoon tottuneet voivat tehdä helpommin päätöksen tulla meille. Samalla tavalla haluamme kuitenkin olla paikka, johon pariskunta tulee juhlimaan hääyötään tai vaikka viisikymppisiään. Haluamme, että tänne tulevat saavat oikeasti kokea jotain ainutlaatuista.

Kuru Resortin rahoituksessa on mukana yksityisiä pääomasijoittajia ja se on saanut EU-sidonnaista yritystukea. Aamulehti kertoi aiemmin, että Kuru Resort sai hankkeeseensa Etelä-Savon ely-keskukselta vajaan 1,1 miljoonan euron Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritystuen, josta osa tulee EU:lta.

” Meitä on syytetty siitä, että suljemme kovalla hinnallamme osan ihmisistä ulkopuolelle.

Larmit ovat itse hotellin pääomistajia ja kantavat näin suurimman osan taloudellisesta vastuusta jättiprojektissa. Tulevaisuus näyttää, miten heidän yhteisen unelmansa käy.

– Kyllä, tämä tärisyttää, ja sietääkin tärisyttää. Jos tämä olisi liian helppoa ja turvallista, tässä ei olisi mitään ideaa, Juha ilmoittaa.

– Pitää tehdä jotain hullua ja rohkeaa, ja sitten mennään vaikka munille ja siitä opitaan jotain. Elämässä pitää uskaltaa mennä epämukavuusalueelle.