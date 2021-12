Sinkkuelämää-tähti kuoli kesken uutuussarjan kuvausten – vain yksi henkilö tiesi vakavasta sairaudesta

Sarah Jessica Parker oli pitkään uutuussarjan näyttelijäkaartin ainoa henkilö, joka tiesi Willie Garsonin sairastavan haimasyöpää.

Sinkkuelämää-sarjasta tuttu näyttelijä Willie Garson menehtyi syyskuun puolivälissä haimasyöpään. Hän oli kuollessaan vain 57-vuotias.

Garson on nähdään suosikkisarjan And Just Like That... -nimeä kantavassa jatko-osassa, joka pyörähti käyntiin HBO Max -suoratoistopalvelussa viime viikolla. Garson esittää sarjassa Carrie Bradshawn parasta ystävää Stanford Blatchia.

Yhdysvaltalaislehti Peoplen mukaan Garsonin terveydentila oli vielä kuvausten alkuvaiheessa niin hyvä, etteivät hänen kollegansa tienneet miehen sairaudesta lainkaan.

Miranda Hobbesia näyttelevä Cynthia Nixon paljasti sarjan lehdistötilaisuudessa, että aluksi Garsonin vakavasta sairaudesta tiesi vain pääosaa esittävä Sarah Jessica Parker. Muille näyttelijöille kerrottiin asiasta vasta, kun miehen tila heikkeni huomattavasti.

Garson oli todennäköisesti kertonut sairaudestaan Parkerille omatoimisesti jo ennen kuvausten alkamista, sillä kaksikko oli parhaita ystävyksiä myös tosielämässä.

Sarah Jessica Parker ja Willie Garson olivat parhaita ystävyksiä myös tv-ruudun ulkopuolella.

Samaisessa lehdistötilaisuudessa Nixon kertoi, että Garsonin kuolema tuli täytenä yllätyksenä koko näyttelijäkaartille.

– Willie Garsonin kuolemaa ei osattu odottaa ennalta, hän totesi.

Nixon kertoi olevansa kiitollinen siitä, että Garson pystyi osallistumaan kuvauksiin sairaudestaan huolimatta. Kun miehen terveydentila heikkeni, asiasta käytiin kuvauksissa paljon keskustelua.

– Keskustelimme sairaudesta paljon yhdessä ja kuuntelimme Willien siihen liittyviä toiveita.

– Tiedän, että ne keskustelut olivat todella tärkeitä sekä meille että hänelle. Hänen ei tarvinnut silloin enää piilotella asiaa meiltä.

Miranda Hobbesia näyttelevä Cynthia Nixon kertoi lehdistötilaisuudessa siitä, millaista työskentely Willie Garsonin kanssa oli.

Heti Garsonin kuoleman jälkeen tiedotettiin, että näyttelijän kaikki kohtaukset ehdittiin kuvata pois alta ennen tämän kuolemaa. Niinpä miehen roolihahmoa ei ole tarvinnut kirjoittaa ulos sarjasta kesken kauden.

– Kukaan ei kuollut. Se ei olisi ollut tahdikasta, sillä yleisökin tietää Garsonin kuolemasta, sarjan tuotantotiimiin kuuluva Michael Patrick King totesi New York Timesin haastattelussa aiemmin tässä kuussa.

Uuden And Just Like That... -sarjan ensimmäiset jaksot ovat herättäneet paljon keskustelua heti ilmestymisensä jälkeen. Etenkin yksi ensimmäisessä jaksossa nähty juonenkäänne sai fanit välittömästi suunniltaan.

– En toivu tästä koskaan, ohjelman eräs fani kirjoitti Twitterissä.