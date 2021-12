Minka Kuustosen puoliso Aku Sipola on yksi Putouksen uusista tähdistä – näyttelijä paljastaa, miten kotona suhtaudutaan pestiin suosikkisarjassa

Putous palaa MTV3-kanavalle ensi helmikuussa.

Putous on jo instituutio. Viihdeohjelmaa on tehty 13 kautta ja seuraava kierros starttaa lauantaina 5.2.2022.

Luvassa on tuttuun tyyliin sketsejä, improvisaatiota, musiikkia ja tietenkin sketsihahmokilpailu.

Uuttakin nähdään, kun sinisen Putous-paidan vetää ylleen neljä ensikertalaista: Pihla Maalismaa, Jyri Ojansivu, Aapo Oranen ja Aku Sipola.

Salatuissa elämissä näyttelevä ja Uusi päivä -sarjassa nähty Aku Sipola ei ole juurikaan tehnyt komediaa.

– Tämä on hyppy tuntemattomaan. Lähden avoimin mielin mukaan.

Improvisaatiossakin Sipola on pitänyt viiden vuoden tauon.

– Aika vähän olen sitä tehnyt. On kiva alkaa harjoitella sitäkin. Koulusta on saanut onneksi hyvä pohjan. Yllättävissä tilanteissa puntaroin vaihtoehtoja ja luotan vahvasti intuitioon. Se on yleensä oikeassa. Siihen luottaminen on vaan joskus hankalaa ja se vaatii opettelua.

Aku Sipola on Putous-noviisi.

Sketsihahmoaan Sipola on lähtenyt rakentamaan omien havaintojensa kautta.

– Se tulee niistä ihmisistä joita tapaa. Sitten ihmeellisten filtterien läpi jää jotain käteen. Hahmossa on palasia sieltä ja täältä. Vaatteita en ole vielä kokeillut päälle, mutta kyllä mun hahmo rakentuu myös ulkoisten asioiden kautta.

Sipola kertoo, että huumorissa hänellä ei ole tabuja.

– Mua naurattaa musta komedia. En koe, että olisi aiheita joille ei voisi nauraa. Nauru parantaa synkissäkin paikoissa.

Sipola on avoliitossa näyttelijä Minka Kuustosen kanssa. Kuustonen on Putous-konkari.

Onko kotoa tullut jo neuvoja?

– Sanotaan, että kotona on kannustava ilmapiiri. Vahvaa kannustusta tulee, Sipola nauraa.

Pihla Maalismaa on otettu mahdollisuudestaan tehdä Putousta.

– Jo se sininen paita on merkityksellinen. Tulee osaksi jatkumoa, Maalismaa kertoo.

– Livelähetyksissä on oma jännityksensä, mutta se rinnastuu aika paljon teatteriin, joka on aina livetilanne. Sketsihahmokisan merkitys on kasvanut. En ole kovinkaan kunnianhimoinen, enkä halua ehdottomasti voittaa, mutta haluan tehdä sen hyvin. Putous on näyttelijälle haluttu asema. Pitää olla sen arvoinen.

Maalismaan sketsihahmo on jo alkanut hahmottua.

– En ole koskaan aiemmin tehnyt sketsihahmoa, mutta sen tiedän, että siinä on vielä paljon työtä tehtävänä. On se kyllä jo vähän piirtynyt.

Putouksessa myös improvisaatiolla on iso osa, kun näyttelijät laitetaan Tulikokeeseen.

– En ole erityisen painottunut improon, mutta teatterikoulussa sitä oli paljon. Tykkään kauheasti, ja improvisaatio on kyllä itsessä jo sisällä, kun tätä työtä tekee.

Maalismaalle ympäröivä maailma on inspiraation lähde.

– Teatterin klassikkotekstissä ja niiden traditiossa on jo itsessään paljon annettavaa. Mutta sketsihahmolla ei ole kontekstia. Se voi olla mitä vaan, ja se tulee ympäröivästä todellisuudesta ja niistä asioista, mitkä mua naurattaa.

– Olen kuivan ja mustan huumorin ystävä, mutta onhan huumori ihan henkimaailman asia. Koskaan ei tiedä mikä osuu. Joskus naurattaa Kummeli-juttu, samoin kuin joku huima murjaisu.

Jyri Ojansivu silittelee uutta sinistä paitaansa.

– Onhan tämä paita legendaarinen. Kyllä tämä merkkaa paljon näyttelijälle.

Ojansivu on tehnyt pääsääntöisesti teatteria.

– Live ei sinällään ole uusi tilanne, mutta kyllä se ajatus Putouksesta jännittää. Se on eri asia kuin teatterilavalla oleminen.

Jyri Ojansivu on näytellyt muun muassa Oulun ja Kotkan kaupunginteattereissa.

Ojansivu kertoo, että teatterikorkeakoulussa iso osa opetuksesta perustuu improvisaatioon.

– Kun tilanne tulee eteen, niin tietää, että osaa ja uskaltaa tehdä. Olen ollut improryhmä Riskiryhmän jäsen jo pitkään, eli taustaa kyllä on. Yllättäviin tilanteisiin haluaisin reagoida jollain nasevalla vastauksella, mutta usein tulee pieni jäätyminen.

Ojansivun sketsihahmo on kehityksessä.

– On ajanjaksoja, kun se on koko ajan mielessä ja on hetkiä, ettei siinä pääse yhtään eteenpäin. Hahmo voi tulla tosi pienestä jutusta ja helposti, mutta sen kehittäminen on vaikeaa. Tai siten sen keksiminen on vaikeaa, mutta kun napsahtaa, hahmo kehittyy tosi hyvin. Näin jo yhden jännitysunen, jossa vaihdoin hahmoa, Ojansivu nauraa.

Aapo Oranen sai ystäviensä kautta viestin, että Putoukseen kannattaisi lähettää koekuvausnauha.

– Tuli kysymys, että kiinnostaako Putous ylipäätään? Luulen, että rehellinen vastaus jokaiselta suomalaiselta näyttelijältä on, että kiinnostaa. Lähetin nauhat ja tulin valituksi ja yllätyin siitä kovin paljon.

Ison junan kyytiin hyppääminen jännittää.

– Työ itsessään ei jännitä. Me kaikki ollaan jo jonkin verran näytelty, vaikka ei ollakaan sitä vanhinta kaartia. Tämä on niin iso produktio, että se jännittää. Yksi livelähetys kerää niin paljon katsojia, ettei sitä kannata edes miettiä. Uskon, että sen voi jossain määrin sulkea pois ja livetilanne muistuttaa jossain määrin teatterinäytöstä.

Aapo Oranen on ollut kiinnitettynä Mikkelin teatterissa vuosina 2018–2020 ja 2020–2021.

Improvisaatio on Oraselle pieni mysteeri.

– Myönnän, etten ole impro-orientoitunut. En ole koskaan ollut se tyyppi, joka olisi rakastunut improon. Olen siinä kuitenkin pärjännyt, ja meni se impro miten tahansa, jälkeenpäin tuntuu hyvältä – vaikka olisi menty häpeän kautta. Paljon kun tekee, niin mahtuu hyvääkin väliin.