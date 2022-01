Sarah Jessica Parker kasvoi karuissa oloissa, mutta ponnisti silti supertähdeksi – tulinen suhde presidentin pojan kanssa päättyi fiaskoon

Sarah Jessica Parker kasvoi suurperheessä, jossa rahasta oli jatkuva pula. Ennen Sinkkuelämää-suosiotaan Parker tapaili useita julkisuudesta tuttuja tähtiä, mutta elämänsä rakkauden hän löysi vasta onnellisen sattuman kautta.

Jokainen 90- ja 2000-luvun taitteessa televisiota katsonut tunnistaa Sinkkuelämää-sarjan seksikolumnia kirjoittavan newyorkilaisen, kenkiä rakastavan toimittajan Carrie Bradshaw’n. Muodin, ystävyyssuhteiden ja rakkauskiemuroiden ristitulessa seikkailleen Carrien roolissa on nähty alusta saakka näyttelijä Sarah Jessica Parker, 56. Nyt Parker on palannut parrasvaloihin Carriena yi 10 vuoden tauon jälkeen HBO Max -suoratoistopalvelussa julkaistussa And Just Like That… -sarjassa.

Parker on solahtanut ensiaskeleista lähtien cosmopolitan-drinkkejä siemailevan rakkaudenjanoisen seikkailijan kenkiin, vaikka itseasiassa hänen oma elämäntarinansa on hyvin erilainen kuin hänen kuuluisalla roolihahmollaan.

Sarah Jessica Parker aloitteli näyttelijän uraansa jo 14-vuotiaana.

Näyttelijäksi päätyneen Parkerin nuoruus oli vaikea. Hän kasvoi kahdeksanlapsisessa eroperheessä, jossa rahasta oli pulaa siinä määrin, että välillä perhe joutui taistelemaan elantonsa eteen.

Parkerin äiti Barbara Parker työskenteli hoitoalalla ja opettajana, isä Stephen Parker puolestaan yrittäjänä ja toimittajana. Parker syntyi perheeseen nuorimpana neljästä lapsesta.

Vanhempien liitto päättyi kuitenkin eroon jo varhain. Barbara-äiti löysi rinnalleen uuden miehen, trukkikuskin, jonka kanssa hän meni naimisiin. Lapsia syntyi neljä lisää. Kahdeksanlapsisen perheen kulut olivat massiiviset, joten he joutuivat usein turvautumaan erilaisiin avustuksiin selvitäkseen arjesta.

Parker on kertonut, että he joutuivat usein elämään jopa ilman sähköä maksamattomien laskujen takia. Jouluja tai syntymäpäiviä ei juhlittu läheskään joka kerta, sillä perheellä ei ollut yksinkertaisesti varaa.

Sarah Jessica Parker ja Nicolas Cage elokuvassa Honeymoon In Vegas vuonna 1992. Kaksikon välillä oli suhdehuhuja, mutta kumpikaan ei koskaan vahvistanut niitä.

Alakoulukin oli Parkerille vaikeaa. Hän pukeutui vain kierrätysvaatteisiin. Erityisesti hänen mieleensä ovat jääneet ruokailut. Koulu tarjosi vähävaraisille perheille ilmaisen lounaan, ja sen saaneet lapset kutsuttiin nimeltä aina erilliseen jonoon.

– Se oli leima, joka pysyi. En ollut ainoa, joka sai ilmaisen lounaan, mutta meidän eromme muihin tehtiin erittäin selväksi, Parker on kertonut haastatteluissa.

Köyhyydestä huolimatta Barbara-äiti vei lapsiaan ilmaisiin kulttuuritapahtumiin aina kun mahdollista. Siellä syttyi myös Parkerin kipinä näyttelemiseen. Barbara-äiti työskenteli jopa siivoajana kustantaakseen lahjakkaalle lapselleen erilaisia kursseja ja laulutunteja.

Kun perhe muutti New Jerseyihin, sai Parker ensimmäisen roolinsa paikallisessa teatterissa. Hän oli 11-vuotias. Ensimmäisen ison tv-roolinsa hän teki hieman alle 18-vuotiaana Square Pegs -sarjassa, joka tuli tv:stä 1982–83.

Robert Downey Jr. ja Sarah Jessica Parker vuonna 1988.

Nousukiidossa olevan uransa lisäksi Parker singahti seurapiireihin alettuaan tapailla Robert Downey Jr:a, joka muistetaan rooleistaan Iron Manina ja Sherlock Holmesina. Kaksikko tapasi toisensa 18-vuotiaina Firstborn-elokuvan kuvauksissa. Rakkaus roihahti nopeasti, ja pari muutti yhteen muutamien treffien jälkeen. Onnellinen nuoripari kuvaili Peoplen haastattelussa vuonna 1985 olevansa suhteessa vakavissaan. Juhliminenkin oli jäänyt vähemmälle suhteen myötä.

– Ulkona käydään, jotta löydettäisiin joku, jonka kanssa voi elää mukavaa elämää. Minun ei ainakaan tarvitse etsiä enää yhtään, Robert Downey Jr. kertoi haastattelussa.

Tosiasiassa yökerhot viehättivät miestä kuitenkin puheita enemmän. Suhde päättyi karvaaseen eroon vuonna 1991. Parker kuvaili myöhemmin haastatteluissa, ettei hän tiennyt pitkään aikaan ex-kumppaninsa juhlivan niin paljon.

– Käytin paljon aikaa varmistellakseni, että hän oli okei, Parker kuvaili suhdetta jälkikäteen.

Jos Parker oli singahtanut seurapiireihin suhteensa myötä, oli seuraava kumppani vieläkin tunnetumpi. Parker nimittäin koki lyhyen, mutta sitäkin tulisemman suhteen John F. Kennedy Juniorin kanssa vuonna 1991. Hän oli presidentti John F. Kennedyn ja Jacqueline Kennedyn poika, ja 90-luvun alussa yksi Yhdysvaltojen tunnetuimpia henkilöitä.

Paparazzit seurasivat suhdetta herkeämättä.

– Minulla ei ollut ennen Johnin tapaamista hajuakaan siitä, mitä oikea kuuluisuus on, Parker kertoi New York Timesille suhteen päätyttyä.

Suhde kesti lopulta vain joitain kuukausia, ja päättyi samana vuonna kuin oli alkanutkin. Myöhemmin Parker on kuvaillut suhdetta ”Kennedy-fiaskoksi”.

– Siitä (suhteesta) on tullut määrittävä tekijä sille, kuka olen. Se on säälittävää. Kun kuolen, ihmiset sanovat, että hän on se, joka tapaili John Kennedyä, Parker totesi eron jälkeen.

John Kennedy kuoli traagisessa lentokoneonnettomuudessa vuonna 1999. Hän oli vain 38-vuotias.

Onnelliset vanhemmat Sarah Jessica Parker ja Matthew Broderick saivat esikoisensa vuonna 2002.

Tosirakkaus odotti löytymistään. Sitten Parker tapasi Matthew Broderickin Broadwaylla vuonna 1991. Broderick ohjasi näytelmän Naked Angels Theater Companylle, joka oli Parkerin isoveljien Pippinin ja Tobyn perustama teatteri. Veljet esittelivät siskonsa ohjaajalle. Silloin syttyi vuosisadan rakkaustarina.

– Muistan ensikohtaamisemme kirkkaasti. Se on harvinaista, koska en muistaisi useimpien ihmisten kohdalla samaa. Mutta sen muistan täydellisesti, Broderick on kuvaillut haastatteluissa.

Rakastunut nuoripari alkoi elää unelmaansa New Yorkissa.

– Kun olimme nuoria, halusimme molemmat elättää itsemme näyttelijöinä. Emme ajatelleet rahaa tai kuuluisuutta, koska raha ei ole koskaan kuulunut haaveisiimme sen erityisemmin. Halusimme vain työskennellä teatterissa lahjakkaiden ihmisten kanssa, Parker on muistellut Harper’s Bazaarille.

Parker on palkittu lukuisia kertoja erityisesti roolistaan Carriena Sinkkuelämää-sarjassa. Kuva vuodelta 2004.

Naimisiin Parker ja Broderick menivät vuonna 1997 – siis vain hetkeä ennen kuin Parker otti vastaan elämää muuttaneen roolin Carriena. Siinä missä Carrie nähtiin Sex and the city – Sinkkuelämää -elokuvassa (2008) esittelemässä häämekkoaan Voguessa ennen näyttäviä seurapiirihäitä, olivat Parkerin ja Broderickin tosielämän juhlat täysin eri pakasta.

Parker asteli nimittäin alttarille mustassa häämekossa, ja vihkitilaisuus oli yllätys koko juhlaseurueelle.

– Haluaisin sanoa, että mekon valinta johtui siitä, että olin niin cool, mutta olin vain oikeasti aivan liian nolostunut ajatuksesta, että minun olisi pitänyt käyttää aikaa häämekon etsimiseen. Astelin tuttuun kauppaan ja otin vain jonkun mekon, joka siellä oli, Parker paljasti Watch What Happens Live -ohjelmassa vuonna 2016.

Sinkkuelämää-tähdet Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattral ja Cynthia Nixon 2010.

Kun Parker sai tuoreena vaimona tarjouksen hypätä Carrien rooliin, häntä arvelutti. Sex and the Cityn eli Sinkkuelämää-sarjan menestyksestä ei ollut tietenkään mitään takuita. Parker onkin kertonut People-lehden haastattelussa epäröineensä sarjaan sitoutumista.

Edes pilottijakson saama suosio ei saanut häntä vakuuttuneeksi sarjan menestyksestä. Hän meinasi yhä edelleen keplotella ulos Carrien roolista, sillä hän olisi halunnut jatkaa näytelmien ja elokuvien tekemistä. Hänestä tuntui, että sarjaan sitoutuminen olisi liikaa.

– Pilottijakson tehtyäni en aavistanut, että sarja tulee muuttamaan elämäni.

Roolin ottaminen todella kannatti. Sarjaa esitettiin kuuden kauden verran vuosina 1998–2004. Se poiki Parkerille supertähteyden ja muhkean palkkapussin lisäksi kaksi Emmy-palkintoa, kolme Screen Actors Guild -palkintoa ja neljä Golden Globe -palkintoa.

Sarah Jessica Parker toi kaksostyttönsä punaiselle matolle 2018.

Siinä missä Carrie ystävineen taisteli läpi tv-sarjan rakkautta etsiessään, on Parker ollut onnellisesti naimisissa jo 24 vuotta. Perheenlisäystä Parker ja Broderick saivat Sinkkuelämää-sarjan ollessa suosionsa huipulla. Parin esikoispoika James syntyi lokakuussa 2002. Kaksostytöt Marion ja Tabitha puolestaan syntyivät seitsemän vuotta myöhemmin sijaissynnyttäjän avulla.

– Me yritimme ja yritimme tulla raskaaksi. Se ei vain ollut tarkoitettu enää tapahtuvaksi perinteisellä tavalla. Olisin halunnut vielä synnyttää, jos olisin voinut, Parker kertoi Voguelle.

Parin rakkaustarina onkin ollut vailla vertaansa alusta saakka ja kestänyt myös rankat hetket.

– Hän on varmasti hauskin tyyppi, kenet olen koskaan tavannut. Hän on niin eloisa ja komea. Hän on komein mies, kenet olen koskaan nähnyt. Ja hän inspiroi minua. Olen aivan korviani myöten rakastunut häneen, Parker on ylistänyt.

Pari on myös näytellyt kaksin. Kun he olivat olleet neljä vuotta yhdessä, Parker ja Broderick nähtiin samalla musikaalilavalla. Vuonna 2021 heidät kiinnitettiin Plaza Suite -näytelmään, jossa he hyppäsivät kolmen erilaisen avioparin saappaisiin.

Parkerin ja Broderickin liitto on kestänyt onnellisena vuosikausia.

Tällä hetkellä Parker on edelleen yksi Hollywoodin suosituimpia tähtiä. Hän ei ole jäänyt pelkästään Sinkkuelämää-sarjan vangiksi, vaan näytellyt myös muun muassa HBO:n menestyssarjassa Divorce (2016).

Menestyksestä huolimatta hän ei ole koskaan unohtanut juuriaan. Köyhyydessä kasvaminen on auttanut Parkeria katsomaan maailmaa tasa-arvoisesti, ja hän on pyrkinyt kasvattamaan nyt jo täysi-ikäistä poikaansa ja pian teini-ikäisiä tyttäriään samalla tavalla. Parker on erittäin aktiivinen hyväntekijä, ja lahjoittaa aktiivisesti rahaa vähävaraisia perheitä auttaville järjestöille.

– Sosiaaliavustus on kaikenlaisille ihmisille. Sitä voi tarvita, vaikka olisi kulturelli ja koulutettu. Sen tarvitseminen ei tarkoita sitä, että olisit laiska tai kouluttamaton. Se voi tarkoittaa vain sitä, että elämässä on vaikea hetki. Minun perheeni oli hyvä esimerkki siitä, Parker on sanonut.

Sarah Jessica Parker ei ole unohtanut taustaansa menestyksestä huolimatta.

Oman onnellisen avioliittonsa salaisuudeksi Parker on kertonut joustavat rajat ja luottamuksen.

– Tämä kuulostaa hullulta, mutta meillä on elämät, jotka mahdollistavat sen, että vietämme aikaa erossa ja palaamme sitten aina toistemme luo, Parker on kiitellyt.