Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit -elokuva sai ensi-iltansa 20 vuotta sitten, eivätkä näyttelijätähtien elämät olleet enää ennallaan. Tunnettu miljardööri jopa tarjosi Gandalfin näyttelijälle Ian McKellenille 1,3 miljoonan euron palkkiota häissä esiintymisestä.

Peter Jacksonin ohjaama elokuvatrilogia Taru sormusten herrasta oli suurtapaus heti ensimmäisestä leffasta lähtien. Hobitit ja örkit valtasivat valkokankaat Sormuksen ritarit -elokuvassa 19. joulukuuta vuonna 2001 ja menestys oli valtava. Elokuvien näyttelijöistä tuli tähtiä. Kaikkien urat eivät kuitenkaan lähteneet lentoon, vaan heidät muistetaan edelleen parhaiten Keski-Maan asukkeina.

Elijah Wood (Frodo)

Frodon roolin merkitystä Elijah Woodin uraan ei parane vähätellä, vaikka hänellä oli pieni leffarooli jo vuonna 1989 Paluu tulevaisuuteen -elokuvatrilogian toisessa osassa. Hän myös uusi Frodon roolin elokuvassa Hobitti – Odottamaton matka.

Sormusten herran jälkeen Wood on nähty useissa elokuvissa ja televisiosarjoissa, kuten Tahraton mieli, Sin City, Dirk Gentlyn holistinen etsivätoimisto ja Happy Feet, jossa Wood antoi äänensä Mumble-pingviinille, joka osaa tanssia, mutta ei laulaa.

Elijah Wood nähtiin vuonna 2019 valmistuneessa Come to Daddy -elokuvassa.

Wood tekee myös dj-keikkaa. Hän esiintyi Helsingissä vuonna 2015 yhdessä Zach Cowien kanssa Wooden Wisdom -nimellä. Kaksikko keskittyi pääosin 70-80-lukujen disco- ja housemusiikkiin, ja kutsui settejään nimellä ”paradise garage”.

Wood seurustelee tanskalaisen tuottajan Mette-Marie Kongsvedin kanssa. Pariskunnan esikoinen syntyi helmikuussa 2020.

Billy Boyd (Pippin)

Hollywoodin kirkkaimmat valot ovat kiertäneen skottinäyttelijä Billy Boydin kaukaa Taru sormusten herra -leffojen jälkeen. Hän on tehnyt lukuisia rooleja Pippinin jälkeenkin, mutta vain suhteellisen pienissä tuotannoissa. Boyd on näytellyt tv-sarjoissa Empty, Moby Duck ja Chucky. Hän oli mukana myös Outlander – Matkantekijä -suosikkisarjan viidennellä kaudella neljän jakson ajan.

Dominic Monaghan ja Billy Boyd vuonna 2019.

Boyd on lahjakas muusikko ja hän esitti säveltämänsä laulun (The Edge of Night tai Pippin’s Song) Kuninkaan paluu -elokuvassa. Boyd esitti myös Hobitti – Viiden armeijan taistelu -elokuvassa kuullun The Last Goodbye -biisin. Boyd on pätevä kitaristi, basisti ja rumpali. Vuonna 2006 hän perusti vanhojen kavereidensa kanssa Beecake-yhtyeen.

Sean Astin (Sam)

Astin on tehnyt lukuisia rooleja Taru sormusten herra -trilogian jälkeen, mutta suuria Hollywood-tuotantoja ei hänenkään ansioluetteloon voi kirjata. Astin on näytellyt Samvais Gamgin roolin jälkeen yli 40 elokuvassa, kuten Boys of Abu Ghraib, Klik! sekä Alvin ja pikkuoravat 2. Television puolella Astin on antanut äänensä yhdelle teini-ikäisistä mutanttininjakilpikonnista (Raphael) ja hänet on nähty Stranger Things -hittisarjassa.

Sean Astin vuonna 2018.

Sean Astin on ollut naimisissa Christine Astinin kanssa jo vuodesta 1992 lähtien. Heillä on kolme tytärtä.

Dominic Monaghan (Merri)

Monaghan muistetaan Taru sormusten herran lisäksi Lost-tv-sarjasta, jossa hän näytteli huumeriippuvaista muusikkoa Charlie Pacea, joka muisteli aina bändinsä keikkaa Suomessa.

Monaghan on nähty viimeksi X-men spin-offissa X-Men Origins: Wolverine ja Tähtien sota -elokuvassa The Rise of the Skywalker.

Monet tv-katsojat muistavat Monaghanin myös luontodokumenttisarjasta Dominic Monaghan ja villi luonto, jossa tähti tutustuu otuksiin, joita ihmiset pelkäävät eniten.

Vuonna 2019 Monaghan nähtiin elokuvassa The Rise of Skywalker.

Monaghan alkoi seurustella Lost-vastanäyttelijänsä Evangeline Lillyn kanssa vuonna 2004. Lilly puolestaan näytteli Hobitti-leffasarjassa. Pari on jo eronnut.

Monaghan ja Billy Boyd ryhtyivät tekemään yhdessä The Friendship Onion -nimistä podcastia toukokuussa 2021. Podcastissa käsitellään muun muassa pop-kulttuurin ilmiöitä ja testataan Taru Sormusten herrasta -fanien leffatietämystä.

Ian McKellen (Gandalf)

Gandalf Harmaa suistui Khazad-dûmin pimeyteen, jossa hän taisteli balrogin kanssa. Hän menehtyi taistelussa, mutta palasi kuolemansa jälkeen Gandalf Valkoisena.

Sir Ian McKellenin ura valkokankaalla alkoi jo vuonna 1965 Sunday Out of Season -elokuvan myötä. Pitkän uran niin teatterissa kuin elokuvissa tehnyt McKellen tunnetaan silti parhaiten Gandalfin roolistaan, jota hän näytteli myös Hobitti-elokuvatrilogiassa.

Gandalf on edelleen suosittu hahmo. Vuonna 2016 miljardööri Sean Parker tarjosi McKellenille 1,5 miljoonaa dollaria eli reilut 1,3 miljoonaa euroa esiintymisestä häissään Gandalfina.

– Sanoin, olen pahoillani, Gandalf ei tee häitä, näyttelijä kertoo vastanneensa tarjoukseen.

Sir Ian McKellen nähtiin Cats-musikaalin elokuvaversiossa vuonna 2019.

McKellenin toinen tunnettu roolihahmo on Ryhmä-X-sarjakuvissa esiintyvä roisto Magneto, jota hän esitti kolmessa X-Men -leffassa. McKellen tähditti yhdessä Tom Hanksin kanssa Da Vinci -koodi -elokuvaa, jossa McKellen näytteli Sir Leigh Teabingiä.

McKellen tunnetaan homoseksuaalien oikeuksien puolustajana.

Hänet aateloitiin vuonna 1990.

Viggo Mortensen (Aragorn)

Amerikantanskalainen Viggo Mortensen ei ole vain näyttelijä. Hän on myös arvostettu taidemaalari, runoilija ja valokuvaaja.

Taru sormusten herra -elokuvissa Mortensen näytteli soturia, josta tuli lopulta Keski-Maan kuningas. Leffasarjan jälkeen Mortensen on ollut ehdokkaana parhaan miespääosan Oscarin saajaksi rooleistaan elokuvissa Eastern Promises ja Green Book.

Mortensen on ehtinyt istahtaa myös ohjaajan pallille. Esikoisohjauksessaan Falling Mortensen näyttelee homoseksuaalia miestä, joka ottaa yhteen konservatiivisen isänsä kanssa.

Viggo Mortensen ohjasi ja käsikirjoitti Falling-elokuvan. Hän myös näytteli pääosan itse.

Näyttelijä myöntää, että Jacksonin fantasiaelokuvat olivat tärkeä askel uralla.

– Taru sormusten herrasta -elokuvat muuttivat elämäni. Opin alastamme paljon ohjaaja Peter Jacksonin kameran edessä, hän sanoi IS:n haastattelussa vuonna 2019.

Aragornista (oik.) tuli sormuksen saattueen johtaja. Kun ryhmä saapui Raurosin putousten lähistölle, se hajosi Sauronin ja Sarumanin örkkien hyökkäyksessä. Boromir (vas.) sai surmansa taistelussa.

Työt ovat tuoneet Mortensenille rahaa ja kuuluisuutta. Mies ei valita, mutta harmittelee sitä, että työt ovat pitäneet hänet liian usein ja liian kauan pois perheen luota.

– Sitä miettii, ettei tässä työssä oikeastaan ole koskaan tarpeeksi aikaa perheelle. Minulla oli aikoinaan tyttöystävä Suomessa, mutta aika ei riittänyt, nykyisin ainakin osan vuottaan Espanjassa asuva Mortensen totesi tuolloin.

Mortensenin tekee myös abstraktia taidetta. Hänen taulujaan on ollut esillä useissa taidemuseoissa ympäri maailman.

Mortensenillä on myös oma kustantamo ja hän on julkaissut levyn yhdessä kitaristi Bucketheadin kanssa.

Mortensen oli naimisissa X-yhtyeen laulajan Exene Cervenkan kanssa. Pari erosi vuonna 1998. Heillä on yksi yhteinen lapsi.

John Rhys-Davies (Gimli)

Indiana Jones -elokuvien Sallahina tunnettu John Rhys-Davies on esiintynyt Taru sormusten herra -trilogian jälkeen useissa elokuvissa (Ester – Persian kuningatar, Apocalypse Pompeii) ja televisiosarjoissa (The Shannara Chronicles, Killing Jesus).

Lisäksi hän on työskennellyt piirroselokuvien ja videopelien ääninäyttelijänä.

John Rhys-Davies vuonna 2021.

Rhys-Davies meni naimisiin Suzanne Wilkinsonin kanssa vuonna 1966. Heillä on kaksi lasta. Pari erosi virallisesti vuonna 1985, mutta Rhys-Davies pysyi vaimonsa rinnalla aina vuoteen 2010 saakka, jolloin tämä kuoli Alzheimerin tautiin.

Vuonna 2004 Rhys-Davies alkoi seurustella Lisa Manningin kanssa. Parilla on tytär ja heillä on koti sekä Uudessa-Seelannissa, että Isle of Manilla.

Orlando Bloom (Legolas)

Legolasin rooli ampui Orlando Bloomin katapultin lailla Hollywoodin tähtitaivaalle.

Bloom nähtiin Will Turnerina Pirates of the Caribbean -elokuvasarjassa ja hän palasi Keski-Maahan Hobitti-trilogiassa.

Bloom sai oman tähden Walk of Famelle vuonna 2014.

Bloom on nähty myös Broadwayllä. Hänen debyyttinsä New Yorkin kuuluisalla teatterialueella tapahtui vuonna 2013, kun Bloom tähditti Romeo ja Julia -näytelmää.

Orlando Bloom asteli amfAR-gaalan punaiselle matolle kesällä 2021.

Bloomin yksityiselämässä on riittänyt käänteitä. Hän seurusteli näyttelijä Kate Bosworthin kanssa, mutta pari erosi vuonna 2006.

Bloom osti kihlat huippumalli Miranda Kerrin kanssa. He purjehtivat avioliiton satamaan vuonna 2010. Parille syntyi poika tammikuussa 2011. Ero koitti pari vuotta myöhemmin.

Vuonna 2016 Bloom ja laulaja Kate Perry alkoivat pitää yhtä. Pari erosi, mutta palasi takaisin yhteen parin kuukauden tauon jälkeen. Kihloihin he menivät vuonna 2019, ja viime vuonna Bloomin ja Perryn perheeseen syntyi tyttölapsi.

Sean Bean (Boromir)

Sean Bean on tunnettu siitä, että hänen elokuvissa ja televisiosarjoissa näyttelemänsä hahmot kuolevat varsin usein. Näin kävi Boromirille, näin kävi Game of Thrones -suursarjan Ned Starkille ja näin kävi 007 ja kultainen silmä -elokuvan Alec Trevelyanille. Bean onkin saanut lisänimen ”Hollywoodin tapetuin mies”. Hän on kuollut valkokankaalla peräti 21 kertaa.

Bean kertoi The Sunin haastattelussa vuonna 2019, että hän aikoo jatkossa kieltäytyä kaikista rooleista, joissa hänen roolihahmonsa kohtaa karun lopun.

– Minun pitää ruveta selviytymään tai hommasta tulee liian ennalta arvattavaa, Bean naureskeli

Bean oli mukana Game of Thronesin viimeisen kauden ensi-illassa vuonna 2019, vaikka hänen näyttelemänsä hahmo kuoli jo ensimmäisellä kaudella.

Fantasiasarjojen ohella Bean on nähty muun muassa elokuvissa Troija, Yksin Marsissa ja Silent Hill. Televisiossa Bean on näytellyt Game of Thronesin lisäksi sarjoissa, kuten Legends, Särkynyt enkeli ja Snowpiercer.

Bean on brittiteatteri Royal Shakespeare Companyn jäsen.

Bean on ollut naimisissa neljä kertaa. Kaikki liitot ovat päätyneet eroon. Hänellä on kolme lasta kahdesta liitosta.

Andy Serkis (Klonkku)

Hobitit pyrkivät Mordoriin. Oppaaksi Frodo ja Sam pakottavat Klonkun. Aiemmin Sméagolina tunnettua Klonkkua repii kahteen suuntaan uskollisuus Frodoa kohtaan ja toisaalta tarve saada mahtisormus takaisin.

Moni oli sitä mieltä, että Andy Serkis olisi ansainnut Oscarin Klonkun roolistaan. Liikkeenkaappaustekniikalla toteutettu hahmo oli kuitenkin tuolloin hieman liikaa Oscar-akatemian jäsenille.

Näyttelijä kertoi Guardianille, miten valmistautui poikkeukselliseen rooliinsa.

– Kävelin neljällä jalalla myös kuvausten ulkopuolella silloin kun TSH:n kuvaukset olivat käynnissä. Käytin paljon aikaa valmistautumiseen. Kävin ulkona pitkillä, jopa tuntien mittaisilla kävelyillä neljällä jalalla. Silloin tällöin törmäsin muihin ihmisiin. Silloin minun täytyi esittää, että etsin maasta jotain. Sitä voi sanoa todelliseksi metodinäyttelemiseksi, hän kertoi lehdelle.

Serkis myönsi Guardianissa, että Taru Sormusten Herrasta -rooli poiki hänelle yhtäkkiä niin valtavasti menestystä, että hän ei olisi kyennyt käsittelemään sitä nuorempana. Hän oli 38-vuotias, kun Taru Sormusten Herrasta: Kaksi tornia ilmestyi.

– Se oli merkillistä aikaa. Siitä kokemuksesta seurasi niin paljon uusia juttuja, ja tykkäsin siitä tai en, niin se rooli on edelleen päivittäin läsnä elämässäni.

Andy Serkis

Serkis on tehnyt lukuisia muitakin rooleja liikkeenkaappaustekniikalla. Hän on ollut King Kong, Apinoiden planeetta -leffojen Caesar, Mowglin Baloon, Tähtien sodan yksinvaltias Snoke ja kapteeni Haddock Steven Spielbergin ohjaamassa Tintin seikkailut: Yksisarvisen salaisuus -elokuvassa.

Andy Serkis sai BAFTA-palkinnon vuonna 2020.

Vuonna 2009 Serkis perusti ystävänsä kanssa The Imaginarium -nimisen liikkeenkaappauspalveluita tuottavan yrityksen.

Serkis on naimissa näyttelijä Lorraine Ashbournen kanssa. Pari avioitui vuonna 2002 ja heillä on kolme lasta. Serkis tekee paljon hyväntekeväisyystyötä.