TTK-pariskunta paljastaa, miksi julkistivat suhteensa juuri nyt – yllätysilmoitus poiki palautevyöryn

Elina Gustafsson ja Anna-Liisa ”Ansku” Bergström paljastivat sunnuntaina seurustelevansa.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tutut ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja tanssinopettaja Anna-Liisa ”Ansku” Bergström kertoivat viikonloppuna Instagramissa seurustelevansa.

Levin rinteiltä maanantaina puhelimeen vastannut Gustafsson kertoo hyväntuulisena, että ilmoitus oli poikinut positiivisen palautteen vyöryn.

– Yli 1 600 kommenttia kuvan alla ja saman verran on varmaan inboxissa. En ole vieläkään pystynyt purkamaan kaikkia, enkä tietysti ihan kaikkia pystykään, Gustafsson sanoo.

Kommenttien määrä yllätti Gustafssonin.

– Tietysti ajattelin, että ihmiset on onnellisia, mutta tuli yllätyksenä, että näin onnellisia. Monet ovat sanoneet, että itkua on tirauttanut, että ovat niin onnellisia meidän puolesta. Ihanaa, että ihmiset elää ja on onnellisia toistensa puolesta, se on jotenkin hienoa.

Gustafssonin mukaan parisuhteen julkistamiselle ei ollut mitään erityistä syytä.

– Kivempi tehdä se omaehtoisesti, Gustafsson toteaa.

Tarkemmin hän ei halua suhteen vaiheita ja rakkauden roihahtamista kommentoida.

GUSTAFSSON ja Bergström tekivät tänä syksynä Tanssii tähtien kanssa -historiaa. He olivat nimittäin ohjelman ensimmäinen samaa sukupuolta oleva tanssipari.

Syyskuun alussa kaksikko kertoi IS:n haastattelussa, että tanssitreenit ovat pyörähtäneet käyntiin mainiosti. Urheilutaustansa ansiosta Gustafsson sujahti rankkaan treenirytmiin vaikeuksitta. Hetkittäin hänellä oli harjoitteluintoa jopa turhan paljon.

– Kyllähän tässä on tullut Anskua myös vähän heiteltyä, sillä olen voimakas ja käytän tanssiessa liikaa voimaa, Gustafsson lohkaisi tuolloin.

Vaikka kaksikon taival suosikkiohjelmassa päättyi jo muutaman viikon jälkeen, he ehtivät kuitenkin ennen putoamistaan viettää paljon aikaa yhdessä tanssiharjoitusten merkeissä.

– Meillä on ollut harjoituksissa tosi kivaa, vähän liiankin kivaa, sillä naurusta ei ole välillä tulla loppua, naiset kuvailivat syyskuussa.

Elina Gustafsson ja Ansku Bergström putosivat Tanssii tähtien kanssa -kisasta toisena parina.

ELINA Gustafsson erosi keväällä 2020 kihlatustaan Emmi Asikaisesta, jonka kanssa hän ehti edustaa muun muassa vuoden 2018 Linnan juhlissa. Ansku Bergström taas erosi aviomiehestään syksyllä 2019. Pariskunta ehti olla naimisissa vain reilun vuoden päivät.

Syyskuun loppupuolella Gustafsson kuvaili Me Naisten haastattelussa unelmiensa naista seikkailijaksi, jolla olisi omakin elämä.

– Haluan seikkailuja ja seikkailijattaria, mutta haluan pitää yksityisasiani yksityisasioina, koska viimeisin kokemukseni on ollut niin huono. Se on jättänyt syvemmät arvet kuin ajattelinkaan.