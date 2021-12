Ensitreffit alttarilla -Tuulan puhelimesta löytynyt Tinder kuumensi tunteita suosikkiohjelmassa – paljastaa nyt, mitä kulisseissa oikeasti tapahtui

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa nähtiin Tinderiä koskenut riita. Nyt Tuula paljastaa podcastissa, mistä asiassa oli oikeasti kyse.

Hiljattain päättyneellä Ensitreffit alttarilla -kaudella nähdyt ystävykset Tuula ja Venla kertovat tuoreessa Hupsis-podcastinsa jaksossa paljastuksia suosikkiohjelman kulissien takaa. Kyseisessä jaksossa Tuula ja Venla vastailivat seuraajiensa lähettämiin kysymyksiin ohjelmaan liittyen.

Kaksikosta Venla löysi ohjelmasta myös rakkauden, sillä hän elää parhaillaan etäsuhteessa puolisonsa Karlin kanssa. Sen sijaan Tuula ja hänen puolisonsa Miika päätyivät eroamaan jo kesken kauden. Miikan ja Tuulan matkaan mahtui ylä- ja alamäkiä, eikä riidoiltakaan vältytty.

Yksi kauden puhutuimmista hetkistä nähtiin kuudennessa jaksossa, jossa Tuula ja Miika testasivat yhteistä arkea Tuulan kodissa. Kyseisessä jaksossa Miika tunnusti kameroille, että hänen tunteensa tuoretta puolisoa kohtaan olivat ristiriitaiset, sillä tämän käytös oli herättänyt paljon kysymyksiä.

– Vähän itsellä heikot fiilikset koko homman suhteen oikeastaan. Häämatkan aikana paljastui, että Tuulalla on edelleen Tinder ladattuna puhelimeen. Vaikka hän ei sitä aktiivisesti käytä, niin se on ehkä vähän sellainen nihkeä, Miika summasi tuolloin.

Tuulan ja Miikan yhteinen matka oli täynnä ylä- ja alamäkiä.

Podcastissaan Tuula pääsi kertomaan vihdoin oman näkemyksensä katsojia puhuttaneesta Tinder-tapauksesta. Tuulan mukaan kyse oli puhtaasta väärinkäsityksestä, koska hänellä ei koskaan ollut kyseistä sovellusta puhelimessaan.

– Totuushan on siis se, että mulla ei ole maaliskuun jälkeen ollut tiliä Tinderissä eikä sitä sovellusta puhelimessa. Eli mulla ei ole ollut mitään tekemistä Tinderin kanssa koko kesänä. Tämä perustuu ihan täysin väärinkäsitykselle, Tuula kertoi podcastissa.

– Me häämatkalla juteltiin Tinderistä ja siitä jäi sellainen väärinkäsitys, että mulla olisi edelleen Tinder puhelimessa. Me saatiin se väärinkäsitys selvitettyä eikä siinä ollut mitään ihmeellistä, hän jatkoi.

Tuula tunnusti harmistuneensa siitä, että vaikka väärinkäsitys oli selvitetty jo kuvausten aikana jäi ohjelmasta silti sellainen käsitys, että Tuula olisi käyttänyt suosittua deittailusovellusta tuoreen aviomiehensä selän takana.

– Ehkä ikävintä mun kannalta oli se, että miten se näytettiin telkkarissa. Tavallaan mä en saanut sanoa sitä omaa pointtiani siihen asiaan enkä saanut oikaista sitä, Tuula harmitteli.

– Se jäi vähän katsojalle epäselväksi. Että onko sulla sitä vai eikö ole sitä. Se jäi auki, Venla komppasi.

Tuula ja Miika eivät jatkaneet avioliittoaan kuvausten päätyttyä.

Tuula myös ihmetteli sitä, että Tinderiä koskeneelle riidalle oli raivattu niin paljon tilaa kyseisestä jaksosta, vaikka hänellä ei sovellusta koskaan ollutkaan.

– Hassua oli se, että se oli jätetty siihen jaksoon ja siitä oli tehty se cliffhangeri. Se oli syksyllä laitettu sinne, vaikka se oli jo kesällä selvitetty, että sitä ei ole koskaan ollutkaan ja kyseessä oli väärinkäsitys. Ja just ne sanamuodot, että no nyt on käynyt ilmi, että Tuulalla on puhelimessa Tinder. No ei ollut, se oli valheellista tietoa, Tuula täräytti podcastissa.

– Ois ollut reilua, että sä oisit sanoa siinä jaksossa niin. Eli sulla ei siis ollut silloin Tinderiä, Venla summasi.

– Ei. Tinderiä ei koskaan ollut, Tuula vastasi nauraen ja totesi, ettei hänellä ole Tinderiä puhelimessaan edelleenkään.

Tänä syksynä nähty Ensitreffit alttarilla -kausi oli asiantuntijoiden näkökulmasta lähes täysosuma, sillä peräti kolme neljästä pariskunnasta jatkaa yhteistä matkaansa edelleen. Venlan ja Karlin ohella avioliitossa ovat edelleen myös Henna ja Sami sekä Lari ja Niina.