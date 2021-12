Essi Unkuri pettyi pahasti Miss Universum -kilpailussa – kun kamerat sammuivat, todelliset tunteet nousivat pintaan

Essi Unkuri joutui pettymään Miss Universum -kilpailun finaalissa. Nyt hän on kuitenkin suunnannut katseensa kohti tulevaa.

Maanantaiaamuna uudeksi Miss Universumiksi kruunattiin Miss Intia Harnaaz Sandhu. Israelissa järjestetyssä kilpailussa Suomea edusti vaasalaissyntyinen Essi Unkuri, 23, jonka taival mittelössä päättyi jo ennen semifinaalia.

IS tavoitti Unkurin puhelimitse vain muutamia tunteja kilpailun loppuhuipennuksen jälkeen. Vaikka suomalaismissi vaikutti puhelun aikana jokseenkin hyväntuuliselta, vielä tunteja aiemmin tunnelmat olivat olleet hyvin toisenlaiset.

– Semifinaalista putoaminen harmitti ihan valtavasti. Kyllä sitä tuli viime yönä itkettyä, Unkuri paljasti ja jatkoi:

– Olin tietenkin varautunut siihen, että kilpailussa voi käydä ihan mitä tahansa. Taso oli kova, ja yli 60 maata karsiutui semifinaalista.

Essi Unkurin näyttävä fantasia-asu perustui naisen omaan piirustukseen.

Nyt pahin pettymys on takanapäin ja hallitseva Miss Suomi on kääntänyt katseensa kohti tulevaa. Unkurilla on paljon suunnitelmia tulevaisuuden varalle, mutta aivan ensimmäiseksi hän odottaa pääsevänsä takaisin koti-Suomeen poikaystävänsä Viljami Harjuniemen luokse.

– En malta odottaa, että pääsen romahtamaan sohvalle yhdessä Viljamin ja Hertta-koiran kanssa. Laitan jonkun ihanan jouluelokuvan pyörimään ja napostelemme samalla jotakin hyvää, suureksi jouluihmiseksi tunnustautuva Unkuri suunnittelee.

Kunhan jouluvalmisteluista on selvitty, Unkuri aikoo pyhittää muutaman päivän lepäämiselle ja kilpailureissusta palautumiselle. Sen jälkeen on hyvä suunnata katse kohti Suomen valloitusta.

– Haluaisin luoda uraa Suomen viihdemaailmassa, sillä nautin esiintymisestä valtavasti.

– Tiedossa on jo muutamia työprojekteja, mutta niitä voisi olla vielä enemmänkin.

Essi Unkuri ja Viljami Harjuniemi asuvat yhdessä Helsingissä.

Unkuri on jo aiemmin kertonut haaveilleensa misseydestä aivan pienestä pitäen. Hän osallistui Miss Suomi -kilpailuun ensimmäisen kerran jo vuonna 2017, muttei onnistunut tuolloin pääsemään mukaan finaalikolmikkoon.

Viimeisen neljän vuoden aikana Unkuri on työskennellyt määrätietoisesti saavuttaakseen unelmansa. Hän on muun muassa opiskellut espanjan kieltä sekä harjoitellut lavakävelyään filippiiniläisen catwalk-valmentajan johdolla.

Kun Unkuri tänä syksynä kruunattiin Miss Suomeksi, kävi hänen pitkäaikainen unelmansa viimein toteen.

Vaikka Miss Universum -kilpailussa ei koettu vastaavanlaisia onnen hetkiä, Unkuri kertoo olevansa kiitollinen mahdollisuudesta edustaa kotimaataan.

– Herkistyin, kun sain perjantaina huutaa lavalla oman nimeni ja maan, jota edustan.

Essi Unkuri riemuitsi Miss Suomi -tittelin voittamisesta syyskuussa.

Samaan hengenvetoon Unkuri toteaa saaneensa suomalaisilta valtavasti tukea koko kilpailureissun ajan.

– Kannustuksen ja positiivisen palautteen määrä yllätti minut täysin. On ollut todella rakastettu olo.

Nyt, kun Israelin matka lähenee nyt loppuaan, Unkuri kertoo saaneensa reissusta roppakaupalla esiintymiskokemusta ja loppuelämän ystävyyssuhteita.

– Olemme jo suunnitelleet muiden missien kanssa yhteistä jälleennäkemistä, Unkuri paljastaa ja jatkaa:

– Nyt on ainakin d-vitamiinivarastot tankattu ja on hyvä palata takaisin koti-Suomeen.