Erna Husko avautuu rinnoistaan tv:ssä – ”Ihmisten on vaikea ymmärtää”

Fitnesstähti Erna Husko ihmettelee uusimmassa Fitnesspäiväkirja-ohjelman jaksossa ihmisten tarvetta spekuloida hänen rinnoillaan.

Fitnesstähti Erna Husko kommentoi Fitnesspäiväkirja 2022 -sarjan tuoreimmassa jaksossa silikonirintojaan ja niistä saamaansa palautetta.

Husko ruotii jaksossa viime kesänä julkaisemaansa Instagram-kuvaansa tulleita kommentteja. Kuva on niin sanottu muutoskuva eli kuvapari, jossa Husko poseeraa vanhassa ja uudessa kuvassa. Tuoreemmassa otoksessa hän on huomattavasti aiempaa muodokkaampi.

– Musta tuntuu, että mun pitää paljastaa, että mä oon käynyt rintaleikkauksessa, Husko sanoo takellellen ystävälleen.

Näet kohtauksen yllä olevalta videolta.

Husko on silminnähden harmistunut kuvaan saamistaan kommenteista, joita oli hänen mukaansa lähes kaksisataa. Kommenteissa ruodittiin hänen ulkonäköään ja spekuloitiin mahdollisilla kauneusleikkauksilla. Husko ei vielä tuolloin ollut puhunut rintaimplanteistaan julkisesti.

– Se on jotenkin vaikeaa ihmisten ymmärtää, että treenaamalla saat lihaksia sun pakaraan, ja obviously mä en voi saada lihaksia rintoihin, Husko tilittää.

Husko toteaa, että asialla ei varsinaisesti ole hänelle sen suurempaa merkitystä. Hän kuitenkin kokee, että hänen on tiedotettava rinnoistaan, jotta spekulointi loppuisi.

– En ymmärrä, miksi ihmiset spekuloi niin paljon, ja kaikki noi kommentoijat on miehiä melkein, Husko hämmästelee.

Aiemmin Husko on avautunut sarjassa muun muassa eroon päättyneestä parisuhteestaan ja suosion varjopuolista. Hän on kuvaillut häneen kohdistuvan huomion laskeutuneen ”törkeälle tasolle” ja kertonut pelkäävänsä liikkua yksin julkisilla paikoilla.

Lue lisää: Erna Huskolta itkuinen tilitys kameralle – sanoo suorat sanat eroon päättyneestä suhteestaan

Lue lisää: Fitnessmalli Erna Husko, 23, kertoo tv:ssä itku silmässä ikävästä tilanteestaan – elää pelossa

Erna Husko nousi tunnetuksi vuonna 2017 osallistumalla Fitnessmalli 2017 -kisaan. Hän oli silloin vasta 19-vuotias. Sittemmin hänestä on tullut erittäin suosittu sometähti. Snapchatissa ja TikTokissa hänellä on yhteensä yli 3 miljoonaa seuraajaa. Nykyään Erna on yrittäjä, jonka työ pyörii liikunnan ja hyvinvoinnin ympärillä. Erna vetää suosittuja nettivalmennuksia, erityisalanaan pakarat.

Suosio näkyy myös palkkapussissa. Virolaissyntyinen Erna tienasi vuonna 2020 ansiotuloja huikeat 176 741 euroa.

Fitnesspäiväkirja 2022 discovery+-palvelussa kolme jaksoa tiistaisin.