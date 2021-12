Yllätyspäätös: Jaajo Linnonmaa jää pois Aamulypsystä

Linnonmaa jää isyysvapaalle 17. joulukuuta. Hän palaa Radio Suomipopille keväällä, mutta siihen asti häntä tuuraa Juuso Mäkilähde.

Radiojuontaja Jaajo Linnonmaa kertoi maanantaiaamuna suorassa lähetyksessä jäävänsä monen yllätykseksi hetkeksi pois Radio Suomipopin suositusta Aamulypsy-ohjelmasta. Linnonmaa jää isyysvapaalle 17. joulukuuta.

– Mä olen tehnyt Aamulypsyä nyt putkeen 9 vuotta, ja sen myötä multa on jäänyt väliin kaikki yhteiset arkiaamut lasten kanssa. Nyt, kun kaksoset on aloittaneet koulun ja kolmas tytär on tarhassa, niin haluan nauttia näistä yhteisistä kouluaamuista ja toimia mimmeille kuskina. Lisäksi mulla on 1,5-vuotias poika, kenen kanssa haluan viettää laatuaikaa päivisin, kun meillä kummallakaan ei ole just nyt suurempia velvollisuuksia, Linnonmaa kertoo kanavan tiedotteessa.

– Rakastan aamuradiota, mutta nyt mulle tuli fiilis, että on oikea aika olla vielä enemmän perheen kanssa. Varsinkin, kun lapset ovat pieniä ja kasvavat niin vauhdilla, Linnonmaa toteaa.

Linnonmaa kertoi asiasta myös Instagramissa. Linnonmaa julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään herkän kuvan, jossa pitelee lapsiaan sylissään.

Linnonmaata hänen isyysvapaansa ajan tuuraa Radio Suomipopin iltapäivästä tuttu Juuso Mäkilähde. Mäkilähteen seurana ohjelmaa luotsaavat tutut Tuukka Ritokoski ja Janni Hussi. Instagramissa Linnonmaa kiitteli Mäkilähdettä siitä, että tämä suostui tuuraamaan häntä reilun neljän kuukauden ajan.

Aamulypsyn suorissa ähetyksissä kuullaan säännöllisesti myös Anni Hautalaa ja Hovimuusikko Ilkkaa. Mäkilähdettä tuuraa iltapäivissä Juha Perälä ja iltapäivissä jatkaa Tinni Wikström.

– Olemme onnellisia Jaajon päätöksestä viettää aikaa perheensä kanssa, ja siitä millainen (juontaja)perhe meillä on Sanomatalossa. Juuso ei alkuun innostunut aamuherätyksistä, mutta kun hän kuuli syyn, niin hän otti sijaispestin vastaan mukisematta, Radio Suomipopin ohjelmapäällikkö Sami Virtanen toteaa kanavan tiedotteessa.

Jaajo Linnonmaan luotsaamaa Aamulypsy-ohjelmaa on esitetty Radio Suomipopilla vuodesta 2006 alkaen. Ohjelma on varsin suosittu, ja se on palkittu useampana vuonna myös vuoden radio-ohjelmana. Linnonmaa puolestaan on valittu vuoden radiojuontajaksi peräti yhdeksän kertaa.

Aamulypsyn suorissa lähetyksissä on kuluneen vuoden aikana kuultu pääosin Linnonmaata, Ritokoskea ja Hussia, joka aikanaan hyppäsi ohjelmaan Anni Hautalan äitiysvapaasijaisen roolissa. Hautala palasi äitiyslomaltaan marraskuussa, mutta myös Hussi on jatkanut osana ohjelman vakiokokoonpanoa.

Radiotyön ohella Linnonmaa on kunnostautunut myös television puolella. Hänet on nähty muun muassa ohjelmissa Haluatko miljonääriksi sekä Diili, joista jälkimmäisessä hän on mukana edelleen. Lisäksi Linnonmaa on kunnianhimoinen bisnesmies ja hänellä on lukuisia eri aloilla toimivia yrityksiä.

Linnonmaalla ja hänen lääkäripuolisollaan on neljä pientä lasta. Perheen kuopus syntyi toukokuussa 2020. Linnonmaa on pitänyt vaimonsa ja lapsensa pääosin poissa julkisuudesta, mutta hän on kertonut perheensä hektisestä arjesta usein radiossa.

Radio Suomipop ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.