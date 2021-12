Jasper Pääkkönen pulahti avantoon Helsingissä Hollywood-tähden kanssa – julkaisi hyisen videon

Jasper Pääkkönen houkutteli näyttelijä Gustaf Skarsgårdin kanssaan avantoon.

Jasper Pääkkönen on hurahtanut avantouintiin.

Näyttelijä Jasper Pääkkönen tunnetaan innokkaana luonnon ystävänä. Pääkkönen on puhunut usein kalastusharrastuksestaan ja hän on kertonut viihtyvänsä hyvin luonnon keskellä. Pääkkönen on puhunut paljon myös luonnonsuojelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeydestä.

Sosiaalisen median perusteella Pääkkösen luontoon liittyviin harrastuksiin voidaan lisätä myös avantouinti. Pääkkönen julkaisi viikonloppuna omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan, jossa hän viihtyy avannossa Helsingissä sijaitsevan Löyly-ravintolan edustalla.

Kuvassa huomio kiinnittyy kuitenkin erityisesti Pääkkösen uintiseuraan. Pääkkönen nimittäin houkutteli hyiseen veteen kanssaan näyttelijä Gustaf Skarsgårdin. Pääkkönen jakoi kaksikon uintihetkestä myös videon.

– Tämä tuntuu pahemmalta, kun olet seisonut täällä hetken, Skasgård toteaa videolla.

Pääkkösen päivitys on kerännyt lyhyessä ajassa lukuisia kuvia ja tykkäyksiä. Monet ovat ihmetelleet, miten kaksikko pystyi viihtymään jääkylmässä vedessä niin pitkän tovin ja pitämään hymyn kasvoillaan kaikesta huolimatta.

Gustaf Skasgårdin veljet Bill ja Alexander ovat niin ikään menestyneet näyttelijöinä Hollywoodissa.

Kuvatekstissään Pääkkönen kutsuu Skarsgårdia veljekseen. Gustaf Skarsgård ja Jasper Pääkkönen ovat tähdittäneet yhdessä Viikingit-televisiosarjaa. Samassa sarjassa on nähty Pääkkösen lisäksi myös suomalaisnäyttelijä Peter Franzen.

Hollywoodissa uraa luova Skarsgård on kotoisin Ruotsista. Hänen isänsä on maailmankuulu näyttelijä Stellan Skarsgård ja myös hänen veljensä Alexander, Bill ja Valter ovat kaikki näyttelijöitä.

Gustaf Skarsgård on tähdittänyt urallaan lukuisia kansainvälisiä elokuvia ja televisiosarjoja. Viikinkien ohella hänet on nähty muun muassa televisiosarjassa Westworld sekä suoratoistopalvelujätti Netflixin Cursed-alkuperäistuotannossa.