Anne Rice on kuollut – poika julkaisi koskettavan päivityksen

Kirjailija Anne Rice tunnetaan erityisesti vampyyritarinoistaan.

Vampyyritarinoillaan maailmanmaineeseen noussut kirjailija Anne Rice menehtyi myöhään lauantai-iltana. Hän oli kuollessaan 80-vuotias. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Menestyskirjailijan poika Christopher Rice kertoi äitinsä kuolemasta omalla Facebook-sivullaan. Hän kirjoitti äitinsä menehtyneen aivoinfarktia seuranneisiin komplikaatioihin.

Koskettavassa julkaisussaan Christopher Rice kertoi pysyneensä äitinsä rinnalla aivan tämän elämän viime metreille asti.

– Viimeiset tunnit vietin äitini sairaalasängyn vieressä pohtien kaikkia hänen saavutuksiaan sekä hänen rohkeuttaan, hän kirjoitti ja jatkoi:

– Perheemme surua ei voi liioitella. Äitinä hän tuki minua aina kaikin keinoin. Hän opetti minua tavoittelemaan unelmiani, poistumaan mukavuusalueeltani ja haastamaan pelkoni.

Veren vangit -elokuva sai ensi-iltansa vuonna 1994.

Anne Rice kirjoitti elämänsä aikana yli 30 romaania, joista valtaosa edustaa tyyliltään fantasiaa tai kauhua. Vuonna 1976 julkaistu esikoisteos Veren vangit nosti kirjailijan kertaheitolla valtaisaan suosioon.

Lähes 20 vuotta myöhemmin ensi-iltansa sai kirjan pohjalta tehty elokuva, jonka päärooleissa esiintyivät Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst ja Antonio Banderas.

Ricen teoksia on myyty maailmanlaajuisesti yli 150 miljoonaa kappaletta. Vampyyrikertomusten lisäksi hän hallitsi hyvin myös monet muut tyylilajit. Esimerkiksi Ricen kirjoittamia eroottisia kertomuksia on julkaistu kirjailijanimillä Anne Rampling ja AN Roquelaure.