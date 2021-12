Miehen aamulenkki puistossa muuttui painajaiseksi – raivokas lauma saukkoja puri 26 kertaa 10 sekunnissa

Saukkolauma hyökkäsi 71-vuotiaan Graham Spencerin päälle Singaporen kasvitieteellisessä puutarhassa.

Brittimiehen vierailu Singaporen kasvitieteellisessä puutarhassa sai marraskuun lopussa ikävän käänteen, kun joukko saukkoja hyökkäsi tämän kimppuun. Asiasta uutisoivat brittilehti Daily Mail ja singaporelaislehti Straits Times.

Jo pidempään Singaporessa asuneella Graham Spencerillä, 71, oli tapana käydä aamuisin juoksulenkillä kotinsa lähellä sijainneessa puutarhassa. Marraskuun lopussa tämä tapa meinasi kuitenkin koitua hänen kohtalokseen.

Spencer oli lähtenyt joka aamuiselle lenkilleen yhdessä ystävänsä kanssa, kun kaksikko törmäsi suurehkoon saukkolaumaan. Eläimet olivat ylittämässä miesten lenkkipolkua, kun ne pelästyivät toisesta suunnasta laumaa lähestynyttä lenkkeilijää.

Saukot kävivät Graham Spencerin kimppuun keskellä lenkkipolkua.

Saukot joutuivat pakokauhun valtaan ja hyökkäsivät kohti pahaa aavistamatonta lenkkeilijää. Tämä onnistui kuitenkin pujottelemaan pakoon, minkä jälkeen eläimet kohdistivat hyökkäyksensä Spenceriin.

– Yksi saukoista hyppäsi kimppuuni ja iski hampaansa minuun. Kaaduin kumoon, enkä päässyt enää ylös. Pian myös muut eläimet hyppäsivät päälleni aivan kuin olisivat päässeet buffet-pöytään, Spencer kertoi Daily Mailin haastattelussa.

Saukot ovat sopeutuneet elämään vesistöissä. Täyskasvuisena niiden paino voi kivuta jopa kymmeneen kiloon.

Spencerin kuvaus hyökkäyksestä ei ollut liioiteltu, sillä saukot ehtivät puremaan brittimiestä 26 kertaa vain kymmenessä sekunnissa.

– Tuntui kuin joku minua olisi ammuttu niittiaseella useita kertoja. En pystynyt liikkumaan ja eläimet olivat kimpussani kuin koirat.

– En pysty kuvittelemaan sitä suurempaa kipua. Se oli kuin suoraan kauhuelokuvasta.

– Luulin kuolevani. Ne yrittivät saada minut hengiltä.

Graham Spencer sai yli 20 puremaa eri puolille kehoaan.

Lopulta Spencerin ystävä onnistui hätyyttämään saukot hetkellisesti pois miehen kimpusta ja kaksikko pakeni eläimiä puiston vierailijakeskukseen.

Keskuksessa Spencerille tarjottiin ensiapua pahimpiin vammoihin. Tämän jälkeen hän suuntasi kohti lähellä sijainnutta sairaalaa yhdessä ystävänsä kanssa.

Sairaalassa miehelle annettiin jäykkäkouristusrokotus ja antibiootteja. Lisäksi hän sai kymmeniä tikkejä eri puolille kehoaan.

Graham Spencerin vammat vaativat sairaalahoitoa.

Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun Singaporen kasvitieteellinen puutarha päätyi otsikoihin saukkohyökkäysten vuoksi. Vastaavanlaisia tapauksia on tapahtunut myös aiemmin.

Straits Timesin mukaan eläimet kävivät ohikulkijan kimppuun edellisen kerran toukokuussa, jolloin hyökkäyksen kohteeksi joutui 77-vuotias singaporelaismies. Vuonna 2015 saukkojen hampaisiin joutui vain 5-vuotias tyttö.

Singaporen kasvitieteellisessä puutarhassa majailee runsaasti saukkoja, ja puistossa on erillinen työryhmä, jonka velvollisuutena on huolehtia eläimistä. Vahinkojen välttämiseksi eri puolilla puistoa on pystytetty runsaasti kylttejä, joissa vierailijoita ohjeistetaan pysymään kaukana saukoista.