Alexi Laihon hauta täyttyi kauniista muistamisista – kynttilän kylkeen oli jätetty koskettava viesti

IS vieraili Alexi Laihon haudalla Malmin hautausmaalla.

IS uutisoi lauantaiaamuna, että kitaristi Alexi Laihon uurna on saatu haudattua lähes vuoden odotuksen jälkeen. Children of Bodom -yhtyeen perustajajäsen menehtyi 29. joulukuuta 2020 vain 41-vuotiaana.

Samaisessa uutisessa kerrottiin, että Laihon hautapaikka löytyy Malmin hautausmaalta Helsingistä. Sen tarkka sijainti on Malmin hautausmaa K58, linja 2 ja hautapaikka numero 19.

Kuten Laihon perheenjäsenet toivoivat, muusikon suurimmat fanit olivat löytäneet paikan päälle jo lauantai-iltaan mennessä. Haudalle oli tuotu runsaasti kynttilöitä, ja olivatpa jopa muutamat ruusukimputkin löytäneet tiensä hennon lumipeitteen päälle.

– Olet aina sydämessäni, erään hautakynttilän kyljessä kirjoitettiin.

Alexi Laihon hauta erottui hyvin Malmin hautausmaan pimenevässä illassa.

Alexi Laihon haudalle oli tuotu runsaasti kynttilöitä.

Laihon haudalla ei vielä toistaiseksi ole hautakiveä, mutta sellainen on tilauksessa.

Kitaristin sisar Anna Laiho kertoi aiemmin IS:n haastattelussa, että Malmin hautausmaa valikoitui hautapaikaksi sen arvokkuuden vuoksi.

– Perheemme halusi Aleksille hänen arvolleen sopivan ja kauniin leposijan, jonne fanit voivat halutessaan tulla kunnioittamaan hänen muistoaan, hän totesi.

Alexi Laiho tunnettiin maailmankuuluna metallikitaristina.

Alexi Laihon hautaaminen lykkääntyi miehen lähiomaisten keskinäisten ristiriitojen vuoksi. Vaikka Laiho oli viimeiset vuotensa pitänyt tiiviisti yhtä australialaisen Kelli Wright-Laihon kanssa, hän oli kuollessaan edelleen virallisesti naimisissa ensimmäisen puolisonsa Kimberly Gossin kanssa.

Yhdysvalloissa asuva Goss olisi halunnut tulla hyvästelemään entisen puolisonsa ennen tämän hautaamista. Tämän vuoksi hän kielsi Suomesta palkkaamansa juristin kautta uurnan maahanlaskun.

Laihon lähiomaiset kuitenkin pyysivät toistuvasti, että uurna voitaisiin haudata. Keskustelu asiasta jatkui läpi vuoden. Lopulta asia saatiin sovittua ja kitaristi pääsi maan poveen.

