Moderni perhe -tähti pisti hiustyylinsä täysin uusiksi – fanit eivät ole uskoa näkemäänsä

Sarah Hylandin uusi hiustyyli ihastuttaa somessa.

Moderni perhe -komediasarjasta tuttu näyttelijä Sarah Hyland, 31, sai seuraajiensa leuat loksahtamaan uudella hiustyylillään. Hyland päätti uudistaa ilmeensä leikkaamalla itselleen sähäkän polkkatukan ja esitteli uuden tyylinsä People's Choice Awards -gaalassa aiemmin tällä viikolla.

Tähden uusi tyyli sai välittömästi ihastuneen vastaanoton. Kuvan alle kerääntyi nopeasti kymmenittäin vuolaita kehuja.

– Miten upea!

– Suorastaan täydellinen.

– Haukon kirjaimellisesti henkeäni. Sanoinkuvaamattoman upea.

Tyylimuutos sai aikaan suuria reaktioita siitäkin syystä, että Hyland on nähty Moderni perhe -sarjassa aina pitkätukkaisena. Hyland näyttelee ohjelmassa Dunphyn perheen vanhinta tytärtä Haileya, jolle ulkonäkö on tärkeä tekijä.

Hyland edusti punaisella matolla Unelmien poikamiestyttö -sarjasta tutun miesystävänsä Wells Adamsin kanssa. Komediasarjan tähti oli pukeutunut tärkeää iltaa varten muhkeaan luonnonvalkeaan asuun ja saman värisiin korkokenkiin.

People-lehden mukaan pari on asunut yhdessä elokuusta 2018 lähtien, jolloin Adams muutti Los Angelesiin.

Hylandin ulkonäkö on asia, joka tuntuu puhuttavan somekansaa kerta toisensa jälkeen. Aiemmin näyttelijä on joutunut somemyrskyn silmään siitä syystä, että monet ovat pitäneet häntä liian laihana.

Hyland on kertonut kehonsa kokeneen viime vuosina suuria muutoksia terveysongelmista johtuen. Hyland sai vuonna 2014 munuaissiirrännäisen, jota hänen kehonsa alkoi kuitenkin hylkiä ja tähti joutui dialyysihoitoon.

Pitkä hoitokierre ja lukuisat leikkaukset johtivat siihen, että näyttelijän paino alkoi pudota. Hyland on kertonut haastatteluissa, että hänelle on tehty yhteensä yli 15 leikkausta ja hän on kärsinyt lukuisista kroonisista sairauksista koko elämänsä, samalla näytellen yhdessä maailman suosituimmista tv-sarjoista.

– Minua on käsketty syömään hampurilainen, tai kerrottu kuinka pääni on suurempi kuin vartaloni, hän on kertonut saamistaan ilkeistä viesteistä.