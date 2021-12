Huippusuosittu yhdysvaltalaiskoomikko väänsi vitsiä Sanna Marinin bileillasta – heitti ilmoille yllättävän vertauksen

Koomikko Stephen Colbert vertasi Sanna Marinia supersuositun draamasarjan päähenkilöön.

Pääministeri Sanna Marinin juhlinta koronavirukselle altistuneena on noussut otsikoihin eri puolilla maailmaa. Torstai-iltana tapaus sai suurta huomiota Yhdysvalloissa, kun huippusuosittu koomikko Stephen Colbert vitsaili Marinin kustannuksella omassa talk showssaan.

– Suomen pääministeri, Skandinavian oma Gilmoren tyttö Sanna Marin on joutunut skandaalin keskelle, Colbert aloitti pitkän puheenvuoronsa.

Koomikko viittasi heitollaan suursuosioon nousseeseen Gilmoren tytöt -draamasarjaan, jota on esitetty vuosien varrella useita kertoja myös Suomessa. Sarja kertoo yksinhuoltaja äiti Lorelai Gilmoren ja hänen tyttärensä Roryn elämästä.

Gilmoren tytöt -sarja nousi valtaisaan suosioon 2000-luvun alkupuolella.

The Late Show with Stephen Colbert -ohjelman keulahahmo jatkoi tarinaansa kertomalla, miten Marin oli päättänyt juhlia helsinkiläisravintolassa aamuneljään saakka, vaikka tiesi altistuneensa koronavirukselle.

– Come on, rouva pääministeri! Yökerho on viimeinen paikka, jossa kannattaa olla koronalle altistuneena, hän totesi ytimekkääseen sävyyn.

Voit katsoa Colbertin heitot Marinin illanvietosta kohdasta 3:55 eteenpäin.

Tämän jälkeen koomikko havainnollisti suureleisesti, miten oivalliset leviämisolosuhteet baari tarjoaa koronavirukselle. Hän muun muassa esitti puhuvansa keskustelutoverinsa kanssa huutaen ja hörppäävänsä pöydälle jätetystä, vieraasta juomasta.

– Marinhan siis luuli, että hän voi mennä juhlimaan vapaasti. Hän ei kuitenkaan huomannut tekstiviestitse tullutta karanteeniohjeistusta, sillä hän oli jättänyt työpuhelimensa kotiin illanvieton ajaksi, Colbert selosti tilanteen kulkua.

– Hän saattoi tehdä niin, sillä Suomessa ei ole mitään hätätilanteita. Kukaan ei soita ja sano, että: ”Rouva pääministeri, tarvitsemme teitä välittömästi. Porot ovat vallanneet lakritsipellot”, koomikko jatkoi naurattaen yleisöä.

Lopuksi Colbert kertoi Marinin saaneen koronatestistä negatiivisen tuloksen ja pyytäneen tapausta anteeksi julkisesti. Monologin päätteeksi lähetyksessä pärähti soimaan yhdysvaltalaisduo LMFAO:n hittibiisi Sorry for Party Rocking.

Stephen Colbert on luotsannut omaa keskusteluohjelmaa vuodesta 2015.

Samaisena iltana tapauksen nosti esiin myös yhdysvaltalaiskoomikko Jimmy Fallon, joka vitsaili viime viikonlopun tapahtumista omassa talk showssaan.

– Huomasin, että Suomen pääministeri pyysi anteeksi, kun hän ei huomannut viestiä, jossa hänen käskettiin jäädä karanteeniin, sillä hän oli klubilla bailaamassa neljään asti aamuyöllä ja jätti työpuhelimensa kotiin, Fallon heitti The Tonight Show with Jimmy Fallon -ohjelmassa ja jatkoi:

– Amerikkalaiset olivat shokissa. Voiko työpuhelimen jättää kotiin?