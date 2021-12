Näin Sinkkuelämää-näyttelijät ovat muuttuneet vuosien varrella – yhden tähden ulkonäkö sai aikaan villit huhut kauneusleikkauksista

Suurin osa suosikkisarjan päätähdistä oli vain reilu 30-vuotiaita, kun Sinkkuelämää alkoi.

Kun Sex and the City eli Sinkkuelämää tuli televisioon vuonna 1998, teki sarja sen näyttelijöistä välittömästi supertähtiä. Neljän sinkkunaisen rakkauskiemuroita seuraava sarja muutti neljän päätähden Sarah Jessica Parkerin (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixonin (Miranda Hobbes), Kim Cattrallin (Samantha Jones) ja Kristin Davisin (Charlotte York) elämän totaalisesti.

Sarjan alkuaikoina Parker, Nixon ja Davis olivat reilu 30-vuotiaita, sillä Parker ja Davis ovat syntyneet vuonna 1965 ja Nixon vuonna 1966. Cattral sen sijaan on aina ollut kollegoitaan vanhempi, sillä hän on syntynyt vuonna 1956. Hän oli sarjan alkaessa 42-vuotias.

Sarjan rakastettujen hahmojen tarinat saivat äskettäin jatkoa, kun HBO Max -suoratoistopalvelu julkaisi And Just Like That... -sarjan, jossa seurataan nyt jo keski-ikäistyneiden hahmojen elämää. Sarja on saanut jo runsaasti kiitosta siitä, että roolihahmojen ikä näkyy sarjassa.

Miten tähdet ovat muuttuneet vuosien varrella ja mitä heille kuuluu nyt?

Kristin Davis

Charlotte York päätyi sarjassa adoptioon, ja niin myös häntä näytellyt Kristin Davis.

56-vuotiaalla Kristin Davisilla on kaksi lasta, jotka ovat molemmat adoptoituja. Hän adoptoi Gemma Rosen vuonna 2011 ja Wilsonin 2018.

Davis on nähty Sinkkuelämää-sarjan jälkeen muun muassa The Shaggy Dog -elokuvassa.

Uuden Sinkkuelämää-sarjan kuvausten myötä fanit pistivät merkille, että Davisin ulkonäkö on muuttunut. Daily Mailin mukaan fanit olivat sitä mieltä, että Davisin on täytynyt turvautua kauneuskirurgiaan.

Osa jopa kuvaili Davisin kasvojen olevan ”täysin erilaiset”.

– Aina kun Kristin Davis vilahti ruudussa, mietin, että kuinka paljon hän maksoi tuosta epäonnistuneesta kauneuskirurgiasta. Hän oli niin luonnonkaunis aiemmin, eräs fani kirjoitti Twitterissä.

Kristin Davis vuonna 1998.

Kristin Davisin ulkonäkö on puhuttanut fanien keskuudessa. Kuva uutuussarjan ensi-illasta 2021.

Davis on kertonut aiemmin haastatteluissa pelkäävänsä neuloja ja komplikaatioita niin paljon, ettei hän voisi muokata ulkonäköään. Hän myönsi olevansa peloissaan myös siitä, että operaatio epäonnistuisi, eikä lopputulosta voisi enää korjata.

Hän on myöntänyt kuitenkin, että hänellä on ollut haasteita kehonkuvansa kanssa.

– Joskus treenasin salilla kaksi tuntia joka päivä, kuusi kertaa viikossa. Treenasin todella lujaa. Se oli haastavaa, koska riudutin itseäni yrittäessäni muuttaa kehoani, Davis on kertonut.

Sarah Jessica Parker

Carrieta näyttelevä Sarah Jessica Parker oli sarjan alkaessa 32-vuotias. Nyt hän on 57-vuotias.

Tältä Sarah Jessica Parker näytti sarjan alkamisvuonna 1998.

Sarah Jessica Parker punaisella matolla joulukuussa 2021.

Parker on ollut vuodesta 1997 alkaen naimisissa Matthew Broderickin kanssa. Parilla on kolme lasta.

Parker ei ole ottanut asiaan julkisesti kantaa, mutta asiantuntijat ovat pistäneet merkille, ettei Parker ole todennäköisesti käynyt muokkaamassa ulkonäköään juuri ollenkaan kirurgin veitsen alla.

Heidän arvionsa mukaan Parker on antanut itsensä vanheta luonnollisesti, ja turvautunut korkeintaan ryppyjä silottaviin pistoshoitoihin.

Kim Cattrall

Seksiseikkailuistaan tunnettu Samantha Jones heräsi eloon, kun Kim Cattrall pestattiin rooliin. Cattrall oli sarjan alkaessa 42-vuotias.

Kim Cattrall vuonna 1995.

Cattrallia ei nähdä uudessa HBO Maxin sarjassa. Hän on tällä hetkellä 65-vuotias, ja ollut kolmesti naimisissa: Larry Davisin kanssa vuosina 1977–1979, Andre J. Lysonin kanssa vuosina 1982–1989 ja Mark Levinsonin kanssa vuosina 1998–2004.

Kim Cattrall 2019.

Cattrall on kertonut haastatteluissa arvostavansa iän tuomia muutoksia.

– Haluan ylistää ikääntymistä, koska se on minusta asia, joka pitää meidät mielenkiintoisina, Cattrall totesi 2011.

Cynthia Nixon

Asianajaja Miranda Hobbesia näytellyt Cynthia Nixon on tällä hetkellä 55-vuotias.

Nixon oli naimisissa opettaja Danny Mozesin kanssa 1988–2003. Heillä on kaksi lasta.

Eron jälkeen Nixon alkoi tapailla Christine Marinonia. Marinoni synnytti parille pojan vuonna 2011. Marinoni ja Nixon menivät naimisiin seuraavana vuonna. Nixon on kertonut biseksuaalisuudestaan avoimesti julkisuudessa.

Cynthia Nixon vuonna 2007.

Cynthia Nixon And Just Like That -ensi-illassa 2021.

Nixonin ei uskota käyneen kirurgin veitsen alla, joskin asiantuntijat ovat arvioineet hänenkin turvautuneen ryppyjä silottaviin toimenpiteisiin.

Chris Noth

Tällä hetkellä Carrien suurta rakkautta Mr. Bigiä näytellyt Chris Noth on 67-vuotias. Sarjan alkaessa hän oli 45-vuotias.

Mr. Big on mukana myös uudessa Sinkkuelämää-sarjassa.

Chris Noth vuonna 1998 elokuvan ensi-illassa.

Chris Noth punaisella matolla joulukuussa 2021.

Nothilla on kaksi lasta kanadalaisen näyttelijän Tara Lynn Wilsonin kanssa. Nuorin lapsista syntyi helmikuussa 2020.

Huhujen mukaan Noth olisi turvautunut myös kauneuskirurgiaan pitääkseen itsensä nuorekkaan näköisenä. Hänen arvellaan käyneen ainakin silmäluomenkohotusleikkauksessa ja silottaneen ryppyjään silmiensä alta.

John Corbett

Uutuussarjassa nähdään myös Aidan, Carrien toinen suuri rakkaus. Aidania näyttelee John Corbett.

Corbett oli sarjan alkaessa 37-vuotias. Nyt hän on 60-vuotias ja näyttelee edelleen aktiivisesti tv-sarjoissa ja elokuvissa.

John Corbett vuonna 1997.

John Corbett kuvattuna vuonna 2019.

Hänet muistetaan erityisesti roolistaan elokuvassa Kreikkalainen naimakauppa (2002).

David Eigenberg

Miranda Hobbesin puolisoa Steve Bradya näytellyt David Eigenberg on niin ikään mukana uutuussarjassa. Hän on tällä hetkellä 57-vuotias.

Sinkkuelämää-roolin lisäksi hänet muistetaan NBC:n Chicago Fire -sarjasta.

David Eigenberg vuonna 1998.

David Eigenberg joulukuussa 2021.

Eigenberg on tosielämässä naimisissa ja hänellä on kaksi lasta.

Evan Handler

Charlotte Yorkin puolisoa Harry Goldenblattia näyttelyt Evan Handler on tällä hetkellä 60-vuotias.

Handler on ollut vuodesta 2003 saakka naimisissa italialaistaustaisen kemistin Elisa Attin kanssa. Heillä on yksi lapsi.

Evan Handler vuonna 2003.

Näyttelijä punaisella matolla joulukuussa 2021.

Handler on näytellyt Sinkkuelämää-sarjan ja -elokuvien lisäksi muun muassa Californicationissa (2007–2014).

Mario Cantone

Räväkkää Anthony Marentinoa näyttelevä Mario Cantone on stand up -uraakin kokeillut 61-vuotias näyttelijä.

Hän näytteli sarjassa homoseksuaalia hääsuunnittelijaa.

Mario Cantone ja Kim Cattrall vuonna 2003.

Mario Cantone joulukuussa 2021.

Cantone meni tosielämässä naimisiin vuonna 2011 pitkäaikaisen kumppaninsa Jerry Dixonin kanssa.

Lue lisää: Katsoimme uuden Sinkkuelämää-ohjelman ensimmäisen jakson – ja järkytyimme

Lue lisää: Uuden Sinkkuelämää-ohjelman shokkikäänne kuohuttaa – yllättävä taho sanoo suorat sanat tärkeän hahmon traagisesta kohtalosta

Lue lisää: Sarah Jessica Parkerin 19-vuotias poika näyttäytyi harvinaislaatuisesti julkisuudessa – kauan odotettu Sinkkuelämää jatkuu tänään