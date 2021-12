Tässä ovat uudet maajussit maailmalta! Maajussille morsian -sarjassa nähdään tunnetun bloggaajan ex-puoliso ja italialainen hurmuri

Maajussille morsian maailmalla -sarja saa jatkoa. Uudet maajussit on nyt julkistettu.

Rakastetun Maajussille morsian -ohjelman sisarsarja Maajussille morsian maailmalla saa jatkoa, tiedottaa MTV3.

Uudella kaudella tavataan tuttuun tapaan neljä maaseudun ihmistä, jotka etsivät rinnalleen rakkautta. Tällä kertaa maajussit asuvat ympäri Eurooppaa ja mukana on myös yksi suomenruotsalainen maajussitar.

Maajusseja on mukana tällä kaudella Etelä-Italiasta, Norjasta, Islannista ja Turkista. Mukana on manteli- ja hedelmäpuutilallinen, ammattikalastaja, hevosten kasvattaja ja kouluttaja sekä cityfarmari, jotka kaikki toivovat löytävänsä rinnalleen sen yhden ja oikean. Kaikkia yhdistää rohkeus, rakkaus kotiseutuun ja luontoon, sekä toive löytää loppuelämän puoliso Suomesta.

Myös maajusseille kirjoittavilta naisilta ja miehiltä täytyy löytyä rohkeutta, sillä farmiviikoille lähdetään kunkin maajussin kotiseudulle. Pikatreffeille he kuitenkin saapuvat Suomeen. Ohjelman juontaa tuttuun tapaan Vappu Pimiä.

Tässä ovat uudet maajussit

Asgeir tunnetaan suositun Kalastajan vaimo -bloggaajan Johanna Alvstadin ex-miehenä.

Asgeir, 53, Lillesand, Norja

Ammattikalastaja ja 12- ja 14-vuotiaiden lasten isä, Asgeir, on kasvanut ihastuttavassa Lillesandin kaupungissa etelä-Norjassa. Asgeirilla on vahva yhteys Suomeen suomalaisen ex-vaimonsa sekä lastensa Ainon ja Ollin kautta. Hän tuntee suomalaisen kulttuurin hyvin ja myös ymmärtää suomen kieltä jonkin verran.

Asgeir on myös yksi Norjan parhaista kalastajista. Hän on aikoinaan tehnyt kalastusharrastuksesta itselleen ammatin, joka vie häntä vuosittain matkoille ympäri maailmaa. Asgeir on suosittu kalastusbloggaaja ja kehittelee parhaillaan kalastusapplikaatiota. Harrastuksenaan Asgeir valmistaa vieheitä sekä käy kuntosalilla, retkeilee ja touhuaa paljon lastensa kanssa.

Nyt, kun lapset alkavat olla jo isoja ja muutaman vuoden päästä lentävät pesästä, Asgeir on alkanut vakavissaan etsiä vierelleen kumppania, jonka kanssa viettää ne elämänsä parhaat, vielä edessä olevat hetket. Elämä ilman rakkautta ei hänen mielestään ole elämää.

Asgeirin suurin unelma on saada rinnalleen aktiivinen, luontoa, ulkoilmaa ja matkustamista rakastava, intohimoinen nainen, joka nauttisi myös ihan tavallisesta perhe- ja parisuhdearjesta. Hän uskoo, että kun se oikea nainen löytyy, hän on valmis heittämään itsensä rakkauden vietäväksi sataprosenttisesti.

Francescolle omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä osa elämää.

Francesco, 25, Santeramo in Colle, Italia

Francesco on varttunut sukutilallaan Santeramo in Collen kylässä Pugliassa, etelä-Italiassa vanhempiensa, veljensä ja hyvien ystäviensä ympäröimänä. Francescon ex-tyttöystävä on suomalainen ja Francesco teki seurustelusuhteen aikana Suomeen useita matkoja tutustuen suomalaiseen kulttuuriin.

Francesco on jo viides sukupolvi maatilalla, jolla tuotetaan muun muassa maitoa, oliiviöljyä, hedelmiä ja erilaisia manteleita. Francesco hoitaa tilaa yhdessä isänsä ja ystäviensä kanssa ja haaveilee tilan kehittämisestä hyvinvointitilaksi tulevaisuudessa. Hän toimii jo nyt fitness-alan yrittäjänä myyden kuntosalilaitteita tilalta käsin. Francescolle omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä osa elämää ja hän uskoo, että hyvä lihaskunto takaa jaksamisen raskaimmissakin maatilan töissä.

Francesco toivoo löytävänsä rinnalleen aktiivisen suomalaisen naisen, jonka kanssa voisi herätä yhdessä aamun treeneihin ja harrastaa liikuntaa yhdessä. Francesco toivoo tyttöystävänsä olevan vahva kuten hän itsekin on ja nauttivan itsensä kehittämisestä. Francesco tunnustaa olevansa romanttinen omalla tavallaan. Energisen Francescon unelmaan romanttisesta illasta tyttöystävän kanssa sisältyvät ainakin avoauto, hiekkaranta ja auringonlasku.

Annin tilalta löytyy 16 hevosta, saman verran kanoja ja seitsemän kissaa.

Ann, 63, Selfoss, Islanti

Ann on positiivinen ja elämäniloinen maajussitar Selfossista, Islannista. Suomenruotsalainen Ann kasvattaa ja kouluttaa maatilallaan islanninhevosia. Ann on kotoisin Helsingistä, mutta asunut jo kolmisenkymmentä vuotta Islannissa ja jäänyt sille tielleen. Tällä hetkellä Annin tilalta löytyy 16 hevosta, saman verran kanoja ja seitsemän kissaa.

Hevostilan ulkopuolella ruotsia, suomea ja islantia puhuva Ann työskentelee osa-aikaisena koulunkäyntiavustajana paikallisessa koulussa. Lapset ovat aina olleet Annin sydäntä lähellä ja hänen omaan perheeseensä kuuluu nykyään viisi aikuista lasta ja neljä lastenlasta. Vapaa-ajallaan Ann nauttii villapaitojen neulomisesta sekä rikossarjojen katsomisesta.

Ann on ollut pitkään sinkku ja etsii nyt vierelleen huumorintajuista ja fiksua miestä, jonka kanssa keskustella elämän pienistä ja suurista asioista ja nauttia ihan tavallisesta arjesta. Ann toivoo löytävänsä Suomesta miehen, joka nauttii maatilan töiden tekemisestä ja vaikkapa hanuritansseissa käymisestä yhdessä.

Annilla on elämässään kaikki hyvin ja hän nauttii suuresti perheestään, mutta rakkaus puuttuu rinnalta. Annille tärkeintä rakkaudessa on se, että siinä on hyvä ja turvallista olla.

Sinanilla on vahva yhteys Suomeen ystäviensä kautta.

Sinan, 49, Izmir, Turkki

Sinan on tekstiiliyrittäjä Izmirin miljoonakaupungista. Hän työskentelee päivisin perheyrityksessä, joka valmistaa ja myy vaatteita islamilaisille naisille. Sen lisäksi hän huolehtii iäkkäistä vanhemmistaan ja hoitaa isänsä sukutilaa kaupungin laitamilla. Maatilalla työskentely tuo luontoa rakastavalle Sinanille tärkeää vastapainoa kaupungin sykkeeseen.

Sinanilla on vahva yhteys Suomeen ystäviensä kautta. Hän asui Helsingissä kolme vuotta ja toimi pizzeria-yrittäjänä ystävänsä kanssa, kunnes joutui palaamaan takaisin Turkkiin vanhempiensa kunnon huononnuttua. Sinan kaipaa kovasti takaisin Suomeen ja olisi valmis muuttamaan uudelleen Turkista Suomeen, jos vierelle löytyisi suomalainen puoliso. Sinan arvostaa suomalaisissa naisissa erityisesti heidän itsenäisyyttään ja sitkeyttään selvitä mistä vain.

Sinan rakastaa huumoria, luontoa ja seikkailua, ja niitä piirteitä hän toivoo myös tulevalta kumppaniltaan. Hänelle tärkeimpiä asioita elämässä ovat perhe ja perheenjäsenten onnellisuus ja terveys. Vaikka työ onkin Sinanille tärkeää, hän ei halua elämän pyörivän vain töiden ympärillä. Hän haluaa tulevaisuudessa vaimon ja omia lapsia, joiden keskellä olla onnellinen. Romantikoksi tunnustautuva Sinan uskoo vielä löytävänsä suuren rakkauden.

Maajussille morsian maailmalla -esittelyjakso MTV3-kanavalla ja mtv-palvelussa maanantaina 27.12. klo 20.