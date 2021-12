Main ContentPlaceholder

Viihde

Uuden Sinkkuelämää-ohjelman shokkikäänne kuohuttaa – yllättävä taho sanoo suorat sanat tärkeän hahmon traagisesta kohtalosta

Varo juonipaljastuksia! And Just Like That... -sarjan ensimmäisen jakson tapahtumat olivat niin kohauttavia, että juonenkäänteisiin ottaa nyt kantaa asiantuntijakin.

And Just Like That... -sarjassa tavataan tutut hahmot, mutta traagisilta käänteiltäkään ei vältytä. Kuvassa sarjan päätähti Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw).