Naked Attraction Suomi -sarjan kolmannessa jaksossa valitsijan roolissa esiintyy 22-vuotias seksityöntekijä Melissa.

Melissa nähtiin Temptation Island Suomen neljännellä kaudella vuonna 2018.

Viettelysten saarella Melissa riisui itsensä alastomaksi ja antoi bileissä sylitansseja.

Ohjelman jälkeen hän kiinnostui aikuisviihdeurasta.

– Olen sosiaalinen rämäpää, Melissa kertoo Naked Attraction -sarjan jaksossa.

Melissa työskentelee stripparina ja tekee aikuisviihdettä.

– Teen myös somessa töitä seksipositiivisuuden kanssa, hän lisää.

Naked Attraction -ohjelmaan nuori nainen lähti mukaan, koska hänen on vaikea löytää treffiseuraa.

– Aluksi kun ihastutaan, niin strippari on ihan ok. Mutta kun menee kuukausi, niin sitä ollaankin, että oho, sehän on strippari, Melissa kuvailee normaalia deittailuaaan.

Melissa on ohjelmassa etsimässä joko mies- tai naisseuraa.

– Sukupuolella ei ole väliä. Olen seksuaalisesti sinut itseni kanssa.

Melissa kertoo olevansa valmis monenlaiseen suhteeseen.

– Ei tiedä, vaikka löytyisi elämänrakkaus. Tai yhden illan juttu.

Nuori nainen kiittelee muita sarjaan mukaan lähteneitä.

– Hyvältä näyttää. Rohkeita ihmisiä, hän toteaa kun sermit nousevat paljastaen alastomia peppuja.

Naked Attraction Suomi kaksi jaksoa perjantaisin Discovery+-palvelussa.