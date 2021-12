Näin sujuivat Antti Holman ensimmäiset päivät Haluatko miljonääriksi -juontajana – yksi asia iski vasten kasvoja kuvauksissa

Antti Holma kuvailee tv-visailun juontopestin olleen tähän mennessä yllättävän moniulotteista puuhaa. – Kyllä tuo juontajankin penkki on aika kuuma, Holma myöntää.

Vantaalaisessa kuvausstudiossa on talvipakkasesta huolimatta kuuma tunnelma. Ilmassa kihelmöi jännitystä, sillä tummaan pukuun pukeutunut Antti Holma, 38, on astunut ensimmäistä kertaa juontajan paikalle legendaarisessa Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa.

Ohjelma kuvataan tiiviillä aikataululla, alle viikossa. Ilmassa on vielä toisena kuvauspäivänä jännitystä, mutta kaikista pahin on jo helpottanut.

– Ihan hyvin on mennyt. Eilen oli tosi jännää, tällaiselle vanhalle miehelle vähän liiankin jännää, Holma myöntää IS:lle kuvaustauon aikana.

– Kyllä se lopulta ihan hyvin meni, kunhan päivä päästiin läpi, hän lisää.

Antti Holma keskittyi kuuntelemaan tarkasti korvanappiinsa saamia ohjeita.

Juontaja on Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa erittäin suuressa roolissa. Hänen tehtävänään on paitsi tukea kilpailijoiden matkaa kohti miljoonaa euroa, myös toimia ohjelman valovoimaisena ja karismaattisena keulakuvana. Lisäksi tv-ohjelman tekemisessä on omat tekniset seikkansa ja tarkasti mietityt juonnot.

Holma huomasi heti kuvausten alkaessa, että kokonaisuudessa ei todellakaan ole kyse ihan pikkujutusta.

– Tuntuu kuin Matrix juoksisi päässä, Holma kuvailee olotilaansa juontajan penkillä.

– Tänään olen ehtinyt tajuta, että istun tässä juontajan tuolissa ihmisen kanssa. Eilenkin totta kai jo huomasin, mutta kyllä se konkretisoitui nyt, että tämä on homma, johon ei oikein voi valmistautua, Holma kuvailee.

Holma kertoo yllättyneensä eniten siitä, että miten moniulotteinen pesti juontaminen lopulta onkaan.

– Suurin yllätys on ollut se, että tämä on niin simppeli peli, mutta ei sitten kuitenkaan ollenkaan. Se on jännittävää. Tämä on niin yksinkertaista, mutta sitten ei kuitenkaan yhtään yksinkertaista, Holma toteaa.

Antti Holma viipyy Suomessa vain tv-ohjelman kuvausten ajan.

Kilpailijoiden kuvaillaan istuvan hot seatille lähtiessään tavoittelemaan miljoonaa euroa. Holma naurahtaa, että hän samastuu tunteeseen.

– Kyllä tuo juontajankin penkki on aika kuuma, Holma nauraa.

Holman ryhtyminen Haluatko miljonääriksi -juontajaksi oli iso uutinen. Holma kertoo, ettei ole saanut henkilökohtaisesti juurikaan palautetta.

– En ole saanut juuri ollenkaan, koska en ole keskustelua seurannut. Olen kuitenkin kuullut, että positiivinen oli vastaanotto, se oli tietysti tärkeää kuulla. Ja enempää en oikeastaan halua tietäkään, Holma naurahtaa.

– Kollegoilta ja alan ihmisiltä on tullut muutamia onnitteluja, se oli todella mukavaa.

Antti Holma hauskuutti yleisöä kuvausten toisena päivänä, mutta repesi itsekin nauruun jutellessaan kilpailijan kanssa.

Holma kertoi IS:lle jo aiemmin, että perhoset alkoivat lentää vatsassa silloin, kun lentokone laskeutui Helsinkiin.

– Jännitys alkoi tuntua enemmän, kun tulin Suomeen. Helppohan siellä Losissa on istua terassilla ja pohtia, että tämähän voisi olla oikein kiva juttu, Kaliforniassa asuva Holma myönsi tuolloin.

Holma kertoi, että hän aloitti valmistautumisen juontopestiin jo jokin aika sitten kotonaan Los Angelesissa. Hän on esimerkiksi katsonut tarkalla silmällä aiempia kausia ja opiskellut teknisiä asioita.

– Olen yrittänyt katsoa, että missä seisotaan, miten mennään istumaan ja mitä juontaja sanoo. Toisaalta ei tätä voi liian tarkkaan suunnitella, koska en voi päättää etukäteen miten kilpailu etenee.

Holma aikoi pitää mielessään ainakin Jaakko Saariluoman neuvon, jonka hän aikanaan kuuli Kingin kulisseissa. Saariluoma neuvoi, että kannattaa ajatella lähetystä aina ”yksi mainoskatko kerrallaan”.

– Koko hommaa ei tarvitse hallita yhdellä kertaa, Holma tiivisti.

