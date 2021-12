Paula Vesala 40 vuotta! Näin hän on muuttunut 20 vuotta kestäneen uransa aikana

Itsenäisyyspäivänä 2009 Vesala nähtiin Linnan juhlissa silloisen puolisonsa, The Rasmus -yhtyeen laulaja Lauri Ylösen kanssa. Pari meni naimisiin vuonna 2014 oltuaan yhdessä jo kymmenen vuoden ajan. Samana vuonna he muuttivat useaksi vuodeksi Yhdysvaltoihin, jossa Vesala opiskeli näytelmäkirjailijaksi. Parin liitto päättyi eroon vuonna 2016. Heillä on yhdessä kouluikäinen Julius-poika.