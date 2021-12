Ruotsalainen Elize Ryd tajusi vasta aikuisena, miksi hän ymmärtää suomalaisia niin hyvin

Ruotsalaislaulaja Elize Ryd on taas Suomessa. Amaranthen solisti kiertää areenoita jo tuttuun tapaan yhtenä Raskasta joulua -projektin solisteista. Mutta Rydin juuret ovat Suomessa syvemmällä – hänen isoisänsä oli suomalainen.

Elize Ryd on ollut mukana Raskasta joulua -kiertueella jo vuodesta 2013.

– Olen käynyt Suomessa jo 15–16 kertaa tänä vuonna. Siitä on tullut toinen kotini. Tuo on ihan tavallinen määrä.

Näin sanoo göteborgilainen Elize Ryd, 37, joka tunnetaan ruotsalais-tanskalaisen Amaranthe-metallibändin solistina.

Amaranthe on esiintynyt Suomessa toki vuosien kuluessa usein, mutta Ryd on kuulunut marraskuusta 2013 myös Raskasta joulua -kiertueen vakioesiintyjiin yhdessä muun muassa Marko Hietalan, Tony Kakon ja muiden suomalaisten heviartistien kanssa.

– Raskasta joulua -kiertueesta on tullut pysyvä osa vuosikalenteriani, Ryd kertoo.

Ei siis ihme, että hän tervehtii sujuvasti ”moi”, suomeksi.

Elize Ryd uskoo perineensä suomalaisia luonteenpiirteitä suomalaiselta isoisältään, vaikka ei ehtinyt tätä koskaan tavata.

Mutta hänen juurensa Suomessa kaivautuvat esiintymismatkoja syvemmälle: hänen isoisänsä oli suomalainen.

GÖTEBORG oli aikoinaan tuhansille suomalaisille kaupunki, johon muutettiin paremman elintason perässä. Volvon tehtaalle pääsi töihin, kun Suomessa ei töitä ollut tarjolla – ainakaan vastaavilla ansioilla kuin naapurimaassa.

Tuo kuvio on Elize Rydellekin tietysti tuttu, mutta hänen isoisänsä muutti Länsi-Ruotsiin muusikoksi, ei tehdastyöhön. Hän oli jazz-kitaristi, joka rakastui ruotsalaiseen jazz-laulajaan. Syntyi tytär – Rydin äiti.

– Valitettavasti isoisä kuoli, kun äiti oli 9-vuotias Äidille ei koskaan muodostunut niin vahvaa sidettä Suomeen kuin olisi voinut, Ryd kertoo..

” Minussa on itsepäisyyttä, joka on erilaista kuin kellään ruotsalaisella ystävälläni. Kun olen aikuisena tutustunut suomalaisiin, olen ymmärtänyt heitä saman tien ja tajunnut, mistä tietyt omat piirteeni tulevat.

Joten niin myös Elize Ryd on solminut suhteensa Suomeen itse, lähinnä aikuisena ja pitkälti musiikin kautta.

Suomalaisten metallibändien jäsenten joukossa hän kulkee yhtenä jengistä, erityisen läheisenä ystävänään hän pitää Battle Beastin laulajaa Noora Louhimoa.

– Toivottavasti pääsemme ensi vuonna Amerikan-kiertueelle, joka on siirtynyt koronan takia vuodesta 2020. Amaranthelle ja Battle Beastille on siis sovittu yhteinen kiertue, joka näillä näkymin toteutuu ensi syksynä. Toivottavasti, olisi mukavaa, kun kiertueella olisi toinen nainen.

Raskaan musiikin maailma on yhä kovin miehinen, mutta 2000-luvulla rydit ja louhimot eivät ole enää ihan niin harvinaisia kuin sitä ennen. Nightwishin Tarja Turunen oli Rydillekin tärkeä esikuva, ja nyt hän on esikuva itse.

– Nuoret tytöt ja joissakin tapauksissa heidän vanhempansa ovat olleet yhteydessä ja kertoneet tarinansa: jo 12-vuotias tyttö kuuntelee heviä, mutta hänellä ei ole lähipiirissään kavereita, jotka kuuntelisivat. Olen onnistunut yhdistämään tällaisia tyttöjä, Ryd kertoo.

– Maailma on onneksi muuttunut paljon niistäkin ajoista, kun minä aloitin musiikin parissa.

SUOMALAISUUTTA, löytääkö Ryd sitä itsestään?

Kyllä. Hän uskoo musikaalisuutensa tulevan äitinsä puolelta, mutta tunnistaa itsessään myös luonteenpiirteitä, joita yleisesti liitetään suomalaisuuteen.

– Minussa on itsepäisyyttä, joka on erilaista kuin kellään ruotsalaisella ystävälläni. Kun olen aikuisena tutustunut suomalaisiin, olen ymmärtänyt heitä saman tien ja tajunnut, mistä tietyt omat piirteeni tulevat. Sen jälkeen olen ymmärtänyt myös äitiäni paremmin. Hän on suorapuheinen ja kova tekemään töitä, Ryd kertoo.

Elize Ryd Raskasta joulua -kiertueella vuonna 2015. Hän on ihastunut suomalaisiin joululauluihin, joissa käsitellään vaikeitakin aiheita. Takana kitaristi Tuomas Wäinölä.

Ja sitten on suomalainen melankolia, joka kiteytyy niin suomalaisessa musiikissa kuin raskaan rockin melodioissakin. Se soittaa kieliä syvällä Elize Rydinkin sisällä tavalla, jota hän selittää omalla suomalaisuudellaan.

– Rakastan suomalaisia joululauluja, hän sanoo.

– Vaikka ne ovatkin viihdettä, niissä käsitellään myös syviä, tärkeitä asioita. Enkä siis tietenkään puhu mistään Kulkuset-tyyppisistä kappaleista, joita lauletaan kaikkialla. Vakavat joululaulut ovat hyvä esimerkki siitä, miten te suomalaiset osaatte käsitellä raskaitakin asioita. On mielestäni yksi suomalaisuuden parhaita puolia, että te ilmaisette syviä ajatuksia, vaikka ne olisivat synkkiäkin.

” Vakavat joululaulut ovat hyvä esimerkki siitä, miten te suomalaiset osaatte käsitellä raskaitakin asioita. On mielestäni yksi suomalaisuuden parhaita puolia, että te ilmaisette syviä ajatuksia, vaikka ne olisivat synkkiäkin.

Saman ujostelemattoman synkän pohjavireen Ryd löytää niin suomalaisesta raskaasta rockista kuin joululauluistakin. Ja vaikka hän sanoo suomalaisuudesta puhuessaan ”te”, hän tuntee kuuluvansa joukkoon itsekin.

– Se, että koen nämä laulut niin voimakkaasti, voi johtua siitä, että pidän niin paljon suomalaisesta musiikista. Tai sitten se johtuu suomalaisista juuristani niin, että pidän vakavia joululauluja hyvinä. Meillä Ruotsissa ei ole lainkaan niin paljon omia hyviä joululauluja, Ryd sanoo.

– Suomalaisten joululaulujen synkkyys on hoivaavaa. Liikutun kuunnellessani niitä, vaikka en ymmärrä kaikkea, mitä lauletaan, tiedän vain useimmissa tapauksissa vain sen, mistä lauletaan. Joulussahan ei ole kyse vain ilosta, vaan myös siitä, että muistamme niitä läheisiä, jotka eivät ole enää kanssamme. Mukana on haikeutta ja suruakin, sanoo Ryd, joka kaipaa jouluna äskettäin koronaan kuollutta isoäitiään ja veljeään, jonka on kertonut menettäneensä huumeiden yliannostukseen.

Raskasta joulua -konserteista ja tallenteista on tullut kansainvälinen ilmiö. Vaikka kitaristi Erkka Korhonen perusti projektin vuonna 2004 ennen kaikkea suomalaista yleisöä varten, mukana olevien muusikkojen kansainväliset urat ovat tuoneet hevimmille joululauluille kuulijoita eri puolilta maailmaa.

– Suomalaisia joululauluja kuunnellaan nyt kaikkialla, Ryd naurahtaa.

– Tulin mukaan kahdeksan vuotta sitten. Sitä ennen konsertteja oli ollut lähinnä pienemmissä paikoissa, mutta silloin pääkonsertti oli ensimmäistä kertaa Helsingin jäähallissa – se oli silloin kova juttu.

Elize Rydin lookki joulukiertueella kolem vuotta sitten.

Ja tästä projekti on siirtynyt yhä raskaampaan sarjaan vuosi vuodelta, myös puitteiltaan. Tänä vuonna esiinnytään paitsi Helsingin Hartwall-areenalla, myös Tampereen uudella Nokia-areenalla, Suomen suurimmissa sisähalleissa.

– Uskallan sanoa, että tämä on pysyvä asia elämässäni. Loppuunmyytyjen keikkojen ja tripla-platinaa myyneiden levyjen jälkeen uskallan. Mutta meni monta vuotta, kun toivotimme toisillemme kiertueen päätteeksi: ”Toivottavasti Raskasta joulua järjestetään taas ensi vuonna.”

Sitä ennen on kuitenkin joulu 2021. Rydin pitkäaikainen puoliso on Ruotsin jääkiekkomaajoukkueessakin pelannut, nyt jo uransa lopettanut maalivahti Joel Gistedt. Ja jos laulajaa on uskominen, jouluna Ryd ja Gistedt vetävät sokeriöverit.

– Karkinsyönti on mieluisin jouluperinteeni, hän nauraa.

– Joulu on ainoa ajankohta vuodessa, jolloin voin syödä karkkia ja makeaa hyvällä omalla tunnolla niin paljon kuin jaksan.

VIELÄ YKSI Suomi-yhteys: marraskuussa suomalaiset tv-katsojat näkivät Elize Rydin Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä, johon hänet oli kutsunut Krista Siegfrids. Vaikka Elize Rydillä on osaamista muuhunkin kuin raskaan rockin tulkitsemiseen – hän on paitsi koulutettu sopraano, myös ammattitanssija – yhteys Siegfridsiin oli monille yllätys.

– Krista kutsui minut kannustamaan häntä suoraan lähetykseen. Tietysti suostuin. Se oli hieno kokemus, Ryd kertoo.

– Olemme hyviä ystäviä. Tutustuimme yhteisen tutun kautta. Olimme samalla levy-yhtiöllä Ruotsissa, ja siellä työskennellyt ihminen kehotti meitä tapaamaan. Hänen mielestään olemme ihan samanlaisia – ja niin olemmekin. Meillä synkkasi heti.

Raskasta joulua -kiertue jatkuu: 10.12. Kuopio, 11.12. Turku, 12.12. Seinäjoki, 17.12. Tampere, 18.12. Jyväskylä ja 19.12. Helsinki