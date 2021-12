Suvi Teräsniska hermostui, kun hänelle alkoi tulvia häkellyttävää palautetta – lataa suorat sanat karusta ilmiöstä

Suvi Teräsniskaa harmittaa, miten ilkeitä ihmiset ovat toisilleen koronapandemian kärjistämässä keskustelussa. Laulaja ei katsele tarpeetonta ”läyhäämistä” somekanavissaan, vaan puuttuu herkästi peliin.

Keväällä 2020 Suvi Teräsniska toivoi, että koronapandemia olisi asia, joka toisi ihmisiä yhteen ja auttaisi kaikkia puhaltamaan yhteen hiileen. Jokainen joutui samaan veneeseen: pelottavaan ja uuteen tilanteeseen, joka eristi rakkaista ihmisistä ja aiheutti traumoja.

Vastoin Teräsniskan toivetta, ihmiset kuitenkin tuntuivat ajautuvan kauemmas toisistaan. Syntyi vastakkainasettelua, joka johti repiviin riitoihin muun muassa somessa ja jopa perheiden sisällä.

– On tosi surullista, miten paljon tämä aika on aiheuttanut lieveilmiöitä, Teräsniska sanoo.

– Keskustelu on niin kärjistynyttä, että se hajottaa jo perheitäkin. Se surettaa minua tosi paljon. On kamalaa, miten ilkeitä aikuiset voivat olla toisilleen, hän jatkaa.

Myös Teräsniska on saanut osansa rajusta mielipiteiden jakautumisesta. Hänen someensa on tulvinut inhottavia viestejä, joissa ihmetellään muun muassa sitä, miksi laulaja on ottanut keikoillaan käyttöön koronapassin.

– Enemmän tulee viestejä, joissa kiitellään sitä, mutta on myös niitä, jotka aloittavat sen, että olet lammas ja lääketieteen kätyri ja että enpä olisi sinusta uskonut, että sallit tällaista syrjivää käytöstä, Teräsniska sanoo surullisena.

Teräsniskan joulukonserttikiertueella koronapassi on käytössä niillä paikkakunnilla, joilla aluehallintovirasto sitä edellyttää. Laulajalle päätös koronapassin käyttöönotosta oli kaksiteräinen miekka, sillä hän ei haluaisi sulkea ketään pois keikoiltaan, mutta samaan aikaan hänellä on suuri halu ja tarve järjestää konsertit.

Teräsniska haluaa tarjota työn kymmenhenkiselle työryhmälleen, joka joutui toimettomaksi kuukausiksi pandemian lamauttaessa tapahtuma-alan. Lisäksi hän haluaa järjestää konsertteja niille, jotka ovat rokottautuneet ja toivovat hartaasti normaalin elämän paluuta.

– Jos voin tarjota tämän konsertin niille, jotka ovat tuplasti itsensä rokottaneet tai koronan sairastaneet, niin teen sen mieluummin kuin että peruisin sen kaikilta, hän sanoo.

– Silti on myös niitä ihmisiä, jotka ajattelevat, että minun pitäisi perua keikat. He ovat niin ääripäässä siinä ajattelussaan, että siinä kohtaa joudun nostamaan kädet pystyyn, että nyt meidän tiemme eroavat.

Teräsniska on ottanut somekanavissaan riitaisaan kommentointiin tiukan linjan. Hän puuttuu herkästi peliin, jos keskustelu ajautuu väärille raiteille tai jos siitä syntyy kiivas väittely.

– En katsele sitä yhtään. Minua ärsyttää, jos näen sitä omassa somessani.

– Käyn kommentoimassa sinne, että nyt riita poikki ja voita väliin. Käykää vaikka pihalla välillä ja käyttäkää se raivonpuuskanne johonkin muuhun ja rakentavampaan asiaan. Miettikää myös, että sanoisitteko näitä asioita kenellekään päin naamaa.

Välillä riitoihin puuttuminen ei auta, ja silloin Teräsniska joutuu turvautumaan kovempiin keinoihin.

– Jos kehotuksesta huolimatta siellä on joku, joka läyhää asiasta ihan vain läyhäämisen riemusta, niin kyllä minä suljen hänet sitten pois somestani. Olen aika julma sen kanssa, mutta jos se on minun someni, niin ei minun tarvitse katsoa sitä keskustelua.

Aikuiset voisivat oppia paljon lapsilta, toteaa Suvi Teräsniska. Hän toivoo, että ihmiset voisivat unohtaa eriävät mielipiteensä ja puhaltaa yhteen hiileen.

Mitä kärkkäälle keskustelulle sitten voisi tehdä? Teräsniska toivoo, että ihmiset pyrkisivät ymmärtämään toistensa ajatusmaailmoja ja mielipiteitä paremmin.

– Kaikilla on oikeus mielipiteeseensä ja kaikilla on oikeus omaan kehoonsa, mutta pitäisi muistaa myös kunnioittaa sitä toisen mielipidettä ja ajatusmaailmaa, mikä ei välttämättä kohtaa oman ajatusmaailmasi kanssa. Ihan puolin ja toisin.

Aikuisten riidellessä rokotteista, koronapassista ja rajoitustoimista Teräsniska on kiinnittänyt huomiota lasten käytökseen. Hän kokee, että moni aikuinen voisi ottaa heistä mallia.

– Tänään katselin päiväkotiporukkaa, jossa oli lapsia parijonossa kaikista mahdollisista eri kulttuureista ja taustoista ja mietin, että mikä on se aika elämässä, kun tulee se tilanne, ettet voi ottaa toista kädestä kiinni, koska hän edustaa sinulle eri ajatusmaailmaa, kulttuuria tai uskontoa kuin sinä? Missä kohtaa se menee pieleen?

– Eivät lapset ajattele siitä vierustoveristaan päiväkodissa, että hän edustaa eri maailmaa kuin minä. Aikuiset voisivat oppia siitä paljon.