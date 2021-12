Paul rikkoi hiljaisuuden kuohuttaneen Selviytyjät-finaalin jälkeen – ryöpsäytti julki kipakkaa tekstiä ohjelman lopputuloksesta

Paul Elias Uotila muistutti Instagramissa, että kiusaamista vastaan ei tule taistella kiusaamalla itse.

Selviytyjät Suomi sai hiljattain ensimmäisen naispuolisen voittajansa, kun ohjelman uusimman tuotantokauden voittajaksi kruunattiin vuoden 2016 Miss Suomi Shirly Karvinen. Finaalissa Karvisella oli vastassaan muusikko Paul Elias Uotila.

Finaalin jälkeen keskustelu voittajasta on käynyt kuumana sosiaalisessa mediassa. Monet ovat kritisoineet Karvisen voittoa ja todenneet, että titteli olisi kuulunut Uotilalle. Uotila pelasi ilmiömäisen pelin voittamalla peräti viisi henkilökohtaista koskemattomuutta. Karvinen puolestaan solmi vahvoja liittoja ja pärjäsi pitkälle taitavan sosiaalisen pelin avulla.

Nyt ohjelmassa täpärästi toiseksi jäänyt Uotila kommentoi asiaa omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään. Uotila muistutti fanejaan siitä, että ohjelman kuvauksista on kulunut jo puoli vuotta, eikä lopputulos tullut Uotilalle yllätyksenä, toisin kuin katsojille.

– Tää Selviytyjät asia selvästi puhututtaa nyt ja herättää isoja tunteita. Oon tiennyt jo yli puoli vuotta että en voittanut kilpailua, joten se ei tullut minulle yllätyksenä. Se mikä kuitenkin on tullut yllätyksenä on miten valtavia reaktioita ja tunteita ohjelma on herättänyt. Niin meissä kuin yleisössä, Uotila aloitti kirjoituksensa.

Ohjelmassa nähtiin muun muassa eräs katsojia suututtanut hetki, jossa lähes kaikki muut kilpailijat liittoutuivat Uotilaa vastaan kesken koskemattomuuskilpailun. Tämän vuoksi monet sarjan fanit ovat syyttäneet Karvista sekä muita kilpailijoita Uotilan kiusaamisesta.

– En halua vähätellä omaa kokemustani ohjelmassa. Matkani on ollut monella tapaa todella rankka, ja palaan siihen varmaan myöhemmin kun omat ajatukseni ovat paremmin jäsentyneet. Haluan jälleen kerran kuitenkin korostaa että oon väleissä kaikkien ohjelmaan osallistuneiden kanssa, Uotila muistutti Instagramissa.

– Se on meidän kisaajien välinen asia sopia nämä jutut keskenään, kuten me ollaankin paljon jo tehty, ja parhaillaan käydään sitä prosessia läpi. Ollaan oltu yhteydessä toisiimme ja ollaan puolin ja toisin pahoiteltu tapahtuneita jos siihen on ollut syytä, hän kirjoitti.

Finaalin jälkeen etenkin voittajaksi kruunattu Shirly Karvinen sai osakseen paljon törkeitä ja täysin asiattomia kommentteja sosiaalisessa mediassa. Tämän Uotila tuomitsi jyrkästi ja totesi, että kiusaamista vastaan taisteleminen kiusaamalla ei ole hyväksyttävää.

– On tosi harmillista että jotkut katsojat on kokeneet oikeudekseen käydä kommentoimassa asiattomuuksia eräiden muiden kisaajien kanaviin. Oon kuullut todella rajuista viesteistä jotka ei todellakaan kestä päivänvaloa. Ja kaikki tämä on hyvin ristiriidassa sen kanssa että mikäli agendana on jotenkin toimia kiusaamista vastaan, niin tässä päin vastoin sorrutaan siihen itse, Uotila harmitteli.

– Nyt on aika laittaa kaikki jäitä hattuun ja onnitella Shirlyä upeasta sijoituksesta tässä älyttömässä pelissä nimeltä Selviytyjät, hän on sen ansainnut!! Skål, hän päätti kirjoituksensa.

Uotila ja Karvinen olivat vastakkain Selviytyjien finaalissa.

Karvinen ja Uotila pelasivat peliään hyvin eri tavoin, hieman myös pakon edestä. Uotila voitti kilpailun aikana peräti viisi henkilökohtaista koskemattomuutta ja oli liipasimella lähes jokaisessa heimoneuvostossa. Karvinen sen sijaan ei ollut kertaakaan vaarassa lähteä kotiin ja hän solmi vahvoja liittoja, jotka kantoivat loppuun saakka.

Shirly Karvinen liittoutui heti kilpailun alussa ex-fitnessurheilijan Eveliina Tistelgrenin ja ex-lumilautailija Heikki Sorsan kanssa. Kolmikon ydinliitto kesti aivan loppumetreille saakka, kun Sorsa jäi kisassa neljänneksi ja Tistelgren kolmanneksi.