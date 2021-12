Näyttelijä John Goodmanin, 69, dramaattinen painonpudotus: näin ”ikijojoilija” onnistui laihduttamaan 90 kiloa

Goodman kertoo painaneensa 181 kiloa.

90 kiloa ei lähde hetkessä, Goodman on todennut.

Näyttelijä John Goodman nähtiin punaisella matolla valtavasti hoikistuneena.

Painonpudotusprojekti on ollut pitkä.

Goodman kertoi jo vuonna 2017 ABC:lle jojoilustaan painon kanssa.

– Vanhoina ”hyvinä” aikoina saatoin ottaa kolmen kuukauden spurtin ja laihduin 30 kiloa. Sen jälkeen palkitsin itseni kopalla kaljaa tai millä tahansa muulla herkulla, ja palasin vanhoihin pahoihin tapoihini.

– Tällä kertaa tein kaiken hitaasti. Liikuin ja kuntoilin. Olen siinä iässä, ettei minulla ole enää varaa istuskella paikoillani.

Alkoholin Goodman jätti kokonaan pois.

– Totesin, etten tarvitse sitä enää. Jos minulla oli alkoholia, kaadoin kaiken kurkkuuni, näyttelijä kertoi AARP:lle vuonna 2018.

Goodman palkkasi itselleen personal trainerin, joka herätti miehen motivaation laihduttamiseen.

– Tarvitaan yllättävän paljon luovaa energiaa istua persuuksillaan ja miettiä, mitä söisin seuraavaksi. Sitten tajusin, että haluan paremman elämän, Goodman kertoi People-lehdelle 2016.

Howard Sternin radio-ohjelmassa Goodman painotti pieniä askelia.

– Halusin muuttaa elämäntyylini ja omaksua uuden tavan olla. Kyseessä on prosessi, joka jatkuu loppuelämäni ajan.

– Katsot peiliin joka päivä ja mietit: minun pitää tulla toimeen koko päivä tuon törpön kanssa.

Goodman muistetaan muun muassa televisiosarjasta Roseanne sekä elokuvista The Flintstones – Kiviset ja Soraset, Blues Brothers 2000, Big Lebowski ja Argo. Hän aloitti uransa 1970-luvulla New Yorkin teatterilavoilla.

John Goodman (vas.) ja Paul Reiser elokuvassa Valomerkin jälkeen.

The Hollywood Reporterin kriitikon Stephen Daltonin mukaan Goodman on siitä ”harvinainen luonnenäyttelijä, että hänellä on valkokankaalla enemmän karismaa kuin useimmilla miespääosanäyttelijöillä”.