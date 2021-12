Main ContentPlaceholder

Viihde

Ensitreffit alttarilla -ohjelma nosti esiin ikävän ongelman – Lari ja Niina avautuvat raskaasta syksystä

Ensitreffit alttarilla -kaudella toisensa löytäneet Niina ja Lari kertovat IS:n videohaastattelussa kaiken, mikä sarjan faneilta on jäänyt näkemättä. He pohtivat suoraan sitä, tekivätkö sarjan aiemmat kaudet heistä liian varovaisia, sillä osa parin konflikteista jäi tarkoituksella näkemättä. Ohjelman tuoma julkisuus on ollut parin mukaan erittäin raskasta. Niina kertoo saamastaan somepalautteesta, joka on ollut osin täysin asiatonta. Niina paljastaa myös, ettei olisi ihastunut Lariin ilman ohjelmaa. Entä missä ovat parin vihkisormukset ja mikä on suhteen tilanne nyt? Katso Niinan ja Larin tuore haastattelu yllä olevalta videolta.

