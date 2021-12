Tuure Kilpeläinen paljastaa Vain elämää -pöydässä traumaattisen joulumuistonsa – katseli siskonsa kanssa lumihangessa, kun ambulanssi vei äidin pois

Tuure Kilpeläinen on opetellut jouluihmiseksi perheensä myötä.

Perjantaina Vain elämää -ohjelmassa vietetään joulua. Joulupöydän ääressä artistit jakavat toisilleen joulumuistojaan. Tuure Kilpeläinen avautuu kollegoilleen traumaattisesta lapsuuden joulustaan, joka on vaikuttanut hänen joulumieleensä vielä pitkään aikuisiälläkin.

Yllä olevalla videolla Tuure Kilpeläinen ja Arttu Wiskari kertovat joulunvietostaan.

Yhdeksänvuotiaaksi asti hän muistelee elämän sujuneen ”normaalisti”, mutta sitten peliin astui avioero. Hän arvelee, ettei hänen edesmennyt äitinsä koskaan toipunut erosta ja lääkitsi pahaa oloaan lääkkeillä ja alkoholilla.

– Sitten yhtäkkiä me ollaan siskon kanssa lumihangessa, karvahattu palaa jossain takassa, ambulanssi hakee mutsin ja kaikkea, liikaa lääkkeitä, Kilpeläinen muistelee.

– Sitten kun alkaa se dinkkelis donkkelis kaupoissa soimaan, tulee sellainen… Tuure jatkaa ja huokaa.

Tuure Kilpeläisen jouluja varjostavat lapsuuden traumat.

Kilpeläinen kuitenkin toteaa, että hänestä on nykyisin perheensä myötä tulossa jouluihminen ja joulu alkaa olla ”superjees”.

– Mulla on perhe ja vaimo, joka pistää lokakuun alussa joulubiisit soimaan ja koristelee. Sitten on lauma lapsia, jotka rakastaa joulua, iso grande famiglia ja kaikki tekee italialaisia jouluherkkuja. Olen jo päässyt siihen vaiheeseen, etten tunne itseäni siinä ulkopuoliseksi ja joksikin traumaattiseksi hylkiöksi, hän kertoo.

Kilpeläinen elää vaimonsa Manuela Boscon kanssa vilkasta uusperhearkea. Lapsia on yhteensä viisi, joista yksi on yhteinen ja keväällä on syntymässä toinen.

– Perheemme on tosi äänekäs ja sekava sirkus, mutta siinä on jotain mahtavaa. Silloin, kun kaikki lapset ovat meillä, kotiimme laskeutuu jonkinlainen rauha, koska lauma on kasassa, Kilpeläinen kertoi Ilta-Sanomille marraskuussa.

Omaa joulunviettoaan avaa myös Arttu Wiskari, joka kertoo, ettei hän koe joulua tärkeäksi. Hänen jouluaattona syntynyt isoisänsä Aatto hukkui kun Wiskarin oma isä oli 10-vuotias. Isä ja poika olivat yhdessä kalassa, kun vene kaatui ja Wiskarin isän onnistui uida rantaan.

– Siinä on semmoinen pieni kytkös jouluun, ja mun pojan nimi on Aatto. Mutta ehkä se ei ole tuonut mitään traumoja, minkä takia en vietä joulua. Siinä on monta asiaa, mä en oo koskaan tykännyt käyttää fyrkkaa mihinkään turhaan, Wiskari kertoo.

Arttu Wiskari viettää joulunsa yksin.

Wiskari myöntää joulunvieton muuttuneen omien lapsien myötä, sillä heille hän haluaa järjestää joulun. Perheellä on joulukuusi, vaikkakin muovinen, ja joulupukki tuo lahjat. Silti he ovat päätyneet omintakeiseen ratkaisuun itse jouluaaton suhteen.

– Me vietetään päivää ennen joulu meillä. Sitten ajan perheen anopin luokse Pälkäneelle, ajelen himaan ja olen himassa yksin. Se on mulle tärkeä aika olla yksin, se on tosi vapauttavaa, siihen on tottunut.

Anopille Wiskarilta heruu kiitollisia terveisiä.

– Hän tekee mulle aina jotain jouluruokaa, vaikka en jouluruoasta hirveästi tykkääkään. Saan aina jotain lihapullia tai jotain muuta, mitä mä sit syön, Wiskari kertoo.