Kommentti: Jasper Pääkkönen lykkäsi julki niin ymmärtämättömän twiitin, että jäljelle jää vain kaksi ahdistavaa tulkintaa koko kohusta

Saattaa olla, että Pääkkönen kirjoitti päivityksensä tarkoituksellisen provokatiivisesti tai tykkäysten kalastelun takia, kirjoittaa IS:n toimittaja Nita Makkonen.

Suomalaiseksi näyttelijäksi varsin mallikkaasti menestynyt Jasper Pääkkönen lykkäsi itsenäisyyspäivän aattona Twitteriin hämmentävän päivityksen.

Lue lisää: Jasper Pääkkönen julkaisi yllättäen tylyn twiitin Tuntematon Sotilas -elokuvaan liittyen – kuvankaappaus leviää somessa

Pääkkönen julkaisi kuvakaappaukset Helsingin Sanomien kahdesta Tuntematon sotilas 2017 -elokuvaa käsittelevästä jutun otsikosta. Toinen oli vuonna 2017 julkaistu elokuvakriitikon tekemä elokuva-arvio, toinen taas viime lauantaina julkaistu esseemuotoinen kirjoitus. Ensimmäinen kritisoi Louhimiehen Tuntematonta, jälkimmäinen kehui.

HS linja hakusessa, Pääkkönen kirjoitti.

Twiitti keräsi nopeasti yli 3400 tykkäystä.

Medialukutaidon perusteet omaavat huomauttivat Pääkkösen päivityksen alla nopeasti, että lehdillä ei yleensä ole yksittäisistä elokuvista mitään yhdessä päätettyä linjaa. Sitä paitsi Pääkkösen siteeraamat artikkelit ovat eri toimittajien kirjoittamia tekstejä. Näin ollen on luonnollista, että toimittajien näkemykset eriävät toisistaan.

Toimittajatkaan eivät aina ole sopuleita, jotka seuraavat toisiaan sokeasti. Rohkeimmilla yksilöillä voi tosiaankin olla massasta poikkeavia näkemyksiä myös koko kansan rakastamista kassamagneettielokuvista, joissa näyttelee pitkä rivistö Suomen suosituimpia ja tunnetuimpia tähtiä. Esittävästä taiteesta on mukavaa ja jopa suotavaa keskustella moniäänisesti mediassa.

Saattaa olla, että Pääkkönen kirjoitti päivityksensä tarkoituksellisen provokatiivisesti tai tykkäysten kalastelun takia. Näin voisi kuvitella, koska Pääkkönen on tehnyt näyttävän uran julkisuudessa ja hänen luulisi jo sen takia kuluttavan runsaasti mediasisältöjä. Voi myös olla, että päivitys oli tarkoitettu jonkinlaiseksi huumoriksi, joka ei ainakaan allekirjoittaneelle aukea.

Päivityksen sisällön lisäksi kummastuttaa tykkäysten määrä, jonka päivitys on kerännyt. Yli 3400 virtuaalista sydäntä.

Mitä tykkääjä oikeastaan tarkoittaa tykkäämisellään? Sitäkö, että pitää itse Tuntemattomasta sotilaasta, eikä halua lukea negatiivisia arvioita kyseisestä elokuvasta? Tällainen mustavalkoisuus ja vain yhdenlaisten näkemysten sulattaminen on nykyaikana jostain syystä valitettavan tyypillistä. Kaikki on joko-tai, kyllä tai ei, oikeassa tai väärässä. Eriävien näkemysten kuunteleminen on suorastaan mahdotonta.

Toisaalta tykkääjä voi sydämellään viestiä myös jonkinlaista vahingoniloa siitä, että Pääkkönen olisi ikään kuin saanut HS:n kiinni jostain virheestä. Rivien välissä haisee jonkinlainen alkeellinen mediakritiikki. Jos näin, tämä puolestaan osoittaisi syvällistä medialukutaidon puutetta, joka olisi jossain määrin hälyttävää.

Eivätkö Pääkkönen ja tämän seuraajat todella lue lehtiä sen vertaa, että ymmärtäisivät, että sanomalehdissä on ollut kautta aikain tapana julkaista erilaisia kirjoituksia, kritiikkejä, analyyseja ja esseitä esittävistä taiteista? Olisi jokseenkin koomista, jos ne kaikki olisivat samanlaisia.

Mediaa saa ja suorastaan pitää tarkastella kriittisesti, mutta tässä tapauksessa se ei täysin onnistunut.