Varo juonipaljastuksia! Kolme pareista jäi yhteen ja yksi erosi. Nyt he palaavat yhteen muistelemaan kesää ja kertomaan, mitä tapahtui kun kamerat sammuivat.

Tiistain Ensitreffit alttarilla -jaksossa kuullaan, mitä tämän kauden neljälle parille kuuluu 9 viikkoa ohjelman päättymisen jälkeen. Viimeisessä jaksossa kolme pareista: Venla ja Karl, Lari ja Niina sekä Henna ja Sami ilmoittivat jatkavansa yhdessä ja jo aiemmin kaudella eronneet Tuula ja Miika päättivät pysyä vain ystävinä.

– Se, että kolme neljästä jatkaa, on tietysti upea asia. Se, että yksi ei jatkanut, on pettymys, mutta kasvumatka on rikastanut myös heidän elämäänsä, asiantuntijana toiminut Hanna Myllymaa summaa aluksi.

Ensimmäisenä kuulumisensa kertovat Henna ja Sami.

– Heidän ensikatseensa kertoi sen, että lähtevät oikeaan suuntaan. Siinä oli tosi paljon lämpöä ja läsnäoloa, muistelee Myllymaa hetkeä alttarilla.

He ovatkin jatkaneet tasaista ja onnellista eloaan kissan kanssa yksiössä, jossa sopu on säilynyt vaikka joinain päivinä toinen tekee töitä työpöydän ja toinen keittiönpöydän ääressä.

– Rakkaus on syventynyt. Ei tunnu oudolta sanoa, että on vaimo ja aviomies. Ollaan sulauduttu toistemme elämään ja ollaan vahvasti me. Tiedän, että Sami on siinä ja asiat ratkotaan. Turvallinen ja rauhallinen olo, Henna kuvailee.

Alusta asti vaikeuksissa olleiden Tuula ja Miikan suhde oli ainoa, joka päättyi tällä kaudella eroon.

– Se herättää ristiriitaisia tunteita. Joskus on paikallaan luovuttaa. Parempi ratkaisu kuin väkisin olla yhdessä, Hanna Myllymaa pohtii nyt.

Sekä Miika että Tuula ovat kesän jälkeen tahoillaan aloittaneet opinnot eikä ex-pari ole nähnyt toisiaan. Puhelimella on kuitenkin pidetty yhteyttä.

– Tulee hetkiä, että on kiva kuulla mitä Tuulalle kuuluu. Kun on tuollainen iso kokemus yhdessä, niin kiva pitää lähipiirissä ja laittaa välillä viestiä, että miten menee, Miika sanoo.

Ohjelmaa lähtöä Miika tai Tuula kumpikaan ei kadu.

– Lähdin sydän auki ja syli auki. Pakko näyttää oma haavoittuvuus ja kipeät kohdat. Se riittää niin pitkälle kuin riittää. En tekisi mitään toisin. Tärkeää, että Tuulan kanssa säilynyt keskusteluyhteys.

– Ollaan todettu, että ollaan tosi huonoja viestittelemään. Kun laitetaan whatsapp-viestiä, niin joku tajuaa aina jotain väärin ja sitten ollaan taas ongelmissa. Ollaan sovittu, että koitetaan soitella enemmän, Tuula kertoo.

– Ei kaduta että lähdin tähän. Olisi kaduttanut enemmän, jos olisi jättänyt käyttämättä.

Niinan ja Larin suhde lähti käyntiin vauhdilla ja asiantuntija Kari Kanalan sanoin pari ”söi toistansa kädestä heti”. He myös muuttivat yhteen jo kesken kesän.

– On saanut olla sitä mitä on ja sanoa se, miltä tuntuu. Halppo olla oma itsensä, Niina sanoo Larin kainalossa kotisohvalla.

– Just sen värisellä parralla ja tukalla kun sinä päivänä sattuu olemaan, Lari jatkaa.

Venlan ja KarlIN vuoristoratamainen suhde puhutti pitkin kautta. Isona kysymyksenä parilla on edelleen asumiskuvio, sillä Karl jäi kuvausten jälkeen asumaan Keravalle ja Venla Turkuun.

Pari kertoo näkevänsä lähes joka viikonloppu, viestejä vaihdetaan päivittäin ja usein arki-illat päättyvät videopuheluun. Parin mukaan suhde on muuttunut rennommaksi.

– Ollaan molemmat ajateltu alusta asti, että tämä on koko elämän kestävä prosessi. Ei ole deadlinea, koko elämä aikaa.

– Kaukosuhteessa se hyvä puoli, että osaa arvostaa enemmän sitä, kun näkee. Kiva kun on jotain mitä odottaa, sanoo Venla.

– Olen aika vahvasti ihastunut, ehkä vähän enemmänkin, Karl tunnustaa.

– Haluan kiittää siitä, että olet ollut siinä aina vaikeinakin hetkinä, etkä oo säikähtänyt sitä, jos mun kiihkeä lattaritemperamentti saattanut joskus vähän näyttää kasvojaan, liikuttunut Venla tunnustaa.

– Ei se mitään, mussakin on hankalat puoleni, vastaa Karl.

Ohjelman asiantuntijat kokoavat parit yhteiselle illalliselle, jossa parit kertaavat kautta ja opetuksia, joita ovat ohjelman aikana saaneet. Illallisella palataan muun muassa yhteen kauden koskettavimmista hetkistä, jossa Henna saa Samilta rakkauskirjeen ja lukee sen ääneen mökkilaiturilla. Kaikki katsovat sitä hiljaa.

– En ole nähnyt tätä ennen ja mun on pakko sanoa Hennan sanoin, että huh huh, Kanala toteaa.

– Sami avasi mulle sydäntään eri tavalla kuin koskaan ennen tuossa vaiheessa tai vieläkään tässä vaiheessa, Henna sanoo Samin pyyhkiessä kyyneliään.

– Mun mielestä yksi suhteiden isoin ongelma on se, että toisesta tulee itsestään selvyyttä. Tän tyyppisissä jutuissa se ei ole koskaan sitä, Kanala sanoo.

– Olen huomannut, että tässä kesän aikana on herkistynyt vielä jotenkin entisestään. Se varmaan johtuu siitä, että on niin onnellisessa tilanteessa. Henna myös antaa mun näyttää niitä tunteita, mikä on ollut mulle aikaisemmin todella vaikeata, liikuttunut Sami kertoo.

Kotisohvalla pari kertoo vielä lopuksi tulevaisuuden haaveistaan.

– Tosi paljon haaveista on jo toteutunut. Elän mun unelmaa, yritän siitä muistuttaa itseäni. Perhe on yksi semmoinen. Haluaisin lapsen Samin kanssa ja ehkä sen isomman asunnon. Tosi hyvä on nytkin, Henna miettii.