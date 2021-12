Antti Holma on rakentanut unelmiensa elämää Kaliforniaan, josta hän osti aviomiehensä kanssa ensimmäisen yhteisen asunnon. Nyt Holma on poikkeuksellisesti Suomessa, sillä puhelimeen kilahtanut työtarjous oli liian houkutteleva kieltäydyttäväksi.

Los Angelesin auringon alla komeilee mäenrinteeseen rakennettu kolmikerroksinen omakotitalo. Uudehkon rakennuksen luo menee pieni kinttupolku, ja kokonaisuuden kruunaa oma vehreä piha. Mäenrinteen ansiosta eteen avautuvat maisemat ovat silmiä hivelevät.

Ei siis ole ihme, että näyttelijä ja juontaja Antti Holma, 38, on innoissaan. Hän sisustaa nyt 150 neliön kokoisesta talosta unelmiensa kotia yhdessä ranskalaisen aviomiehensä, harpisti Emmanuel Ceyssonin, 37, kanssa. Aiemmin Holmalla ja Ceyssonilla oli omat asunnot New Yorkissa, joten muutos on merkittävä.

– Yhteisen kodin ostaminen oli jännittävä prosessi, koska Yhdysvalloissa se tarkoittaa melkoista paperisotaa.

Holma ei malttaisi odottaa, että pääsisi jatkamaan skandinaaviseen tyyliin sisustetun kodin puunaamista.

– Sutinaa on ollut suuntaan ja toiseen muuton takia. Maalautimme myös asunnon seiniä. Rakastan meidän taloa, ja sen laittaminen on ollut ihanaa.

Antti Holma valitsee nykyään tarkkaan, minkälaisia työtarjouksia hän voi ottaa vastaan.

Sisustushuuma on siirrettävä kuitenkin hetkeksi syrjään, sillä Holma on nyt muutaman viikon Suomessa uuden työnsä vuoksi. Tiistaina paljastettiin, että Holma hyppää Haluatko miljonääriksi -visailun uudeksi juontajaksi.

Ohjelma alkaa Nelosella syksyllä 2022. Jos viime vuonna juonnettua Mestaritekijä-sarjaa ei lasketa, on Holma edellisen kerran ilahduttanut lauantai-iltojen viihdetarjontaa Putouksessa vuonna 2014 ja Kingissä vuonna 2015. Siitä tulee ensi syksynä lähes seitsemän vuotta.

– Pitkäänhän minä ajattelinkin, että olen jo eläköitynyt, Holma naurahtaa.

Mikä siis sai Holman palaamaan juuri nyt? Syitä on monia, mutta ehkä tärkein niistä on se, että Haluatko miljonääriksi -ohjelman aikataulu sopi täydellisesti Holman nykyiseen elämäntilanteeseen. Kuvaukset ovat ohitse alle viikossa, eikä Holman tarvitse olla pitkään poissa Yhdysvalloista.

– En voi enkä halua tulla Suomeen enää esimerkiksi puoleksi vuodeksi. Kotini on Losissa, Holma sanoo.

– Olen ollut kolme vuotta naimisissa. Minusta tuntuu, että menee vielä 10 vuotta, ennen kuin tulee olo, että haluan lähteä puoleksi vuodeksi pois toisen luota.

Oikeastaan Holman ja Ceyssonin aikataulut menivät loppuvuoden osalta yksiin lähes täydellisesti. Holma ja Ceysson saapuivat Suomeen yhtä aikaa, sillä Ceysson on yksi Sibelius-Akatemian vuosille 2019-2022 nimitetyistä vierailevista professoreista. Hän piipahti Turussa esiintymässä striimikeikalla, ja pari ehti viettää myös hieman yhteistä aikaa Suomessa.

– Hän on ollut täällä usein ilman minuakin, joten hän on löytänyt aika hyvin omat kuvionsa täältä.

– Perinteiset turistikierrokset ja muut nähtävyydet olemme jo kiertäneet, mutta esimerkiksi viime kesänä pyörimme jonkin verran Helsingissä. Silloin oli ihana helle ja sää suosi muutenkin.

Nyt Holma on joutunut Suomessa ollessaan pitämään matalaa profiilia, sillä Haluatko miljonääriksi -ohjelman juontopesti ei saanut paljastua etukäteen. Holma korostaa ymmärtävänsä täysin, miksi asia piti pitää salassa, mutta tilanne toi väistämättä mieleen vuoden 2015, jolloin Holma hyppäsi mukaan Putoukseen.

– Putouksen uudet näyttelijät olivat todella iso juttu, joten kun meidät siirrettiin pressitilaisuuteen, meidän päähämme laitettiin paperipussit, ettei kukaan tunnistaisi meitä matkalla. Ja tämä on ihan tosijuttu, Holma nauraa.

– Onneksi nyt ei ole tarvinnut kulkea pussi päässä. Olen toki kuullut, että uutta juontajaa on arvailtu paljon, mutta tietääkseni juuri kukaan ei osannut arvata minua. Siitä olen ihan tyytyväinen.

Antti Holma on kaukaista sukua Lasse Lehtiselle, joka tunnetaan ohjelman pitkäaikaisena juontajana.

Alun perin idean isänä voi pitää Rabbit Filmsin Tuomas ”Tomppa” Summasta. Hän keksi pyytää Holmaa ohjelman juontajaksi ja lähetti viestin, jossa luki yksinkertaisesti ”Haluatko miljonääriksi?”.

– Tomppa on sellainen henkilö, että kun hän ottaa yhteyttä, minä kyllä vastaan. Tunnemme toisemme jo Kingin ajoilta, Holma sanoo.

– Minulla on sellainen ”Suomi-puhelin”. Aina välillä katson, onko sinne tullut mitään. Aika harvoin enää tulee, mutta tähän päätin tarttua.

Haluatko miljonääriksi -visailu on erityinen formaatti myös siksi, että se tunnetaan kaikkialla maailmassa. Suomessa sen juontajina on nähty Lasse Lehtinen, Ville Klinga ja Jaajo Linnonmaa.

Kun Holma kertoi puolisolleen uudesta työstään, huudahti hän ensimmäisenä ohjelman ranskankielisen version pitkäaikaisen juontajan Jean-Pierre Foucault’n kuuluisan lausahduksen.

– Hän huudahti heti, että ”c'est votre dernier mot!”. Ranskassa Foucault ei siis kysy, että lukitaanko vastaus, vaan ”onko tämä viimeinen sananne?”. Siitä on tullut sellainen lentävä lause, jonka kaikki tietävät.

Haluatko miljonääriksi -ohjelman juontaminen on Antti Holmalle jännittävä paikka, mutta hän aikoo löytää oman tyylinsä.

Valmistautumisen juontopestiin Holma aloitti jo jokin aika sitten kotonaan Kaliforniassa. Hän on esimerkiksi katsonut tarkalla silmällä aiempia kausia ja opiskellut teknisiä asioita.

– Olen yrittänyt katsoa, että missä seisotaan, miten mennään istumaan ja mitä juontaja sanoo. Toisaalta ei tätä voi liian tarkkaan suunnitella, koska en voi päättää etukäteen miten kilpailu etenee.

Holma aikoo pitää mielessään ainakin Jaakko Saariluoman neuvon, jonka hän aikanaan kuuli Kingin kulisseissa. Saariluoma neuvoi, että kannattaa ajatella lähetystä aina ”yksi mainoskatko kerrallaan”.

– Koko hommaa ei tarvitse hallita yhdellä kertaa, Holma tiivistää.

Tällä hetkellä perhosia lentelee vatsassa sopivasti.

– Jännitys alkoi tuntua enemmän, kun tulin Suomeen. Helppohan siellä Losissa on istua terassilla ja pohtia, että tämähän voisi olla oikein kiva juttu, Holma nauraa.

Yhdysvalloissa asuessaan Holma on työllistänyt itsensä muun muassa kirjoittamalla kirjan Kaikki elämästä(ni) (Otava, 2020) sekä tekemällä erittäin suosittua Auta Antti -podcastia, jossa hän ratkoi pilke silmäkulmassa kuuntelijoidensa erilaisia pulmia ja ongelmia.

Podcast ilmestyi vuosina 2018–2019, mutta tekeminen jäi kahteen kauteen. Podcastista tuli niin suosittu, että se toi mukanaan häkellyttävän lieveilmiön. Holmalle alkoi nimittäin tulvia oikeasti hätää kärsivien ihmisten avunpyyntöjä.

– Viesteissä oli niin paljon hätää, etten osannut enää vastata niihin. Lisäksi minulle tuli hirveä olo siitä, etten tiennyt, mitä minun olisi pitänyt tehdä.

– En syytä ketään, mutta homma lähti siinä mielessä käsistä, että minulta kaivattiin jotain, mitä en voi antaa.

Holma ei ole koskaan epäröinyt tehdä asioita omalla tavallaan. Viime keväänä hän aiheutti kohahduksen faneissaan, kun hän poisti suositut sosiaalisen median tilinsä, kuten Instagram-tilinsä, jolla oli yli 200 000 seuraajaa.

Ele on nykypäivänä melko harvinainen, sillä monet julkista työtä tekevät käyttävät sosiaalista mediaa työvälineenä ja omien töidensä markkinointivälineenä.

Holma ei kuitenkaan ole katunut päätöstään.

– Jossain vaiheessa aloin vain kysyä itseltäni, että ihan oikeasti, mitä saan tästä irti? En puhu edes rahasta, vaan siitä, miten paljon käytän aikaani ja resurssejani ja verenpainettani siihen, että olen kiinni puhelimessa.

Antti Holma on elänyt arkeaan kaikessa hiljaisuudessa poistettuaan somekanavansa.

Ensin Holma piti puolen vuoden hiljaisemman ajanjakson, jolloin hän ei julkaissut juuri mitään. Sen jälkeen tilin poistaminen oli helppoa.

– Olen rehellisesti todella onnellinen, että tein päätöksen. Elämäni on parantunut niin paljon sen jälkeen. Se on ollut niin iso asia, vaikka sen sanominen ääneen tuntuu vähän hölmöltä.

Sen verran Holma on kuitenkin utelias luonne, että hänellä on anonyymi, tyhjä Instagram-tili, jonka kautta hän käy kurkkimassa meininkiä silloin tällöin.

– Silloinkin huomaan heti, että jään selaamaan sisältöä tuntikausiksi. Onneksi se paine julkaisemisesta tai hauskan sisällön tekemisestä on kuitenkin jäänyt historiaan.

Vaikka Holmaa ei edelleenkään sosiaalisessa mediassa nähdä, on hän tehnyt tänä syksynä odotetun paluun podcastien pariin. Holman uusi Antin palautepalvelu -podcast alkoi marraskuussa. Podcastissa hän antaa palautetta kuuntelijoidensa lyhyistä runoelmista, teksteistä tai vaikka kuunnelmista.

– Nyt kun homma on lähtenyt käyntiin, niin viestejä on alkanut tulla taas paljon. Jaksojen tekeminen on ihan juhlaa, kun voin vain poimia herkullisista vaihtoehtoista parhaat.

Holma äänittää podcastia yleensä työhuoneellaan, jonka hän on vuokrannut kävelymatkan päässä kodistaan Los Angelesissa.

– Se on ollut ihan luksusta. Onhan se hassua, että pitää maksaa siitä, että sinne pääsee tekemään töitä, mutta tekeminen on palkitsevampaa kun ei lukkiudu täysin kotiinsa.

Haluatko miljonääriksi -kuvausten aikana Holma pitää pienen tauon podcastista, mutta palaa normaaliin rytmiin heti, kun pääsee kotiin. Ennen kotiin lentämistä Holma piipahtaa Ranskassa miehensä ja tämän sukulaisten luona. Tiedossa on viisipäiväinen, ennakkoon järjestetty sukujoulu.

Varsinaiseksi jouluksi Holma lentää kotiin. Hän saa vieraaksi ystävän Suomesta, jonka jälkeen Holma vierailee siskonsa luona Pohjois-Kaliforniassa.

– Jouluna pidän yksin taloa pystyssä, koska Manu jää vielä Ranskaan. Hän tulee sitten tammikuussa perässä, Holma sanoo.

Haluatko miljonääriksi -kuvausten jälkeen Antti Holma suuntaa Ranskaan. Sen jälkeen edessä on joulu Yhdysvalloissa.

Tällä hetkellä Holman mielessä siintää onni siitä, että hänelle tarjoutui tilaisuus tehdä töitä ison ja menestyksekkään formaatin parissa.

– Olen äärettömän kiitollinen siitä, että minulla on mahdollisuus tehdä täällä töitä tällä tavalla, eikä minun tarvitse olla tämän takia pitkään pois kotoa.

Kahden mantereen välissä poukkoileminen on toki luonut omat haasteensa, ja Holman suurin unelma olisikin löytää pysyvämpi työ Yhdysvalloista.

– Mitään Hollywood-uraa en hae, mutta haluaisin tienata elantoni siellä. Minulla on ollut pitkään saappaat niin sanotusti kahdessa eri suossa.

– Siksi Haluatko miljonääriksi on juuri täydellinen tähän hetkeen. Ajattelen, että minulle on kuitenkin jaettu aika hyvät kortit, kun pääsen tekemään tällaista.

