Sointu Borgin maailma järkkyi kellarista tehdyn löydön vuoksi – 10 tunnetun suomalaisen ikimuistoisimmat joulukuvat

Yksin rannalla Thaimaassa, pieni tonttupuku vastasyntyneelle, pandemian takia kissan kanssa mökillä – tunnetut suomalaiset muistelevat ikimuistoisia joulujaan valokuvien kautta.

Realitytähti Sointu Borg, joulu 1997

– Mummin mies taisi olla silloin joulupukkina, kun selvisi, että joulupukkia ei ole olemassa. Meillä serkun kanssa heräsi vähän epäilyjä, ja lähdimme kellariin seikkailemaan. Sieltä löytyivät joulupukin vaatteet. Se oli mieleenpainuvaa.

– Oli ollut vähän epäilyä, että onkohan tämä joulupukki ihan tosi juttu. Olimme kuulleet huhuja, että pukkia ei ole olemassa. Kun se selvisi, oli se aika kamala reflektio nuorelle lapselle, mutta eiköhän se kuulu joulun evoluutioon.

– Olen ollut varmaan kuuden vanha. Pukki yritti parhaansa, mutta parta oli vähän huonosti asennettu, ja se pisti silmään. Siinä oli jotain mätää.

– Päiväkodissa tästä oli muutama kaveri sanonut, mutta ajattelin, että he vaan kiusaavat. Sen ikäisenä oli vielä kieltotilassa, mutta kun epäilyksen siemen on kylvetty, siitähän se lähtee.

Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson, joulu 2015

– Olin vuonna 2015 kuukauden Kiinassa treenaamassa ja mietin, että menen Thaimaahan jouluksi, koska perinteinen joulu ei ole ollut mun makuuni.

– Jouluaattona oli vähän yksinäinen fiilis. Tein itselleni hiekkaan lumiukon ja otin selfiekepilläni kuvan itsestäni ja lumiukosta. Olin omissa oloissani. Treenailin, olin biitsillä.

– Se oli ainoa joulu, jonka olen ollut täysin yksin. Pääsin miettimään, mikä on joulun tarkoitus ja miten sitä haluaa viettää. Yleensäkään en ole ollut niin jouluihminen. Siinä on niin paljon stressiä ja kaikkea, mitä täytyy tehdä. Kun joulu sitten tulee, ei välttämättä olekaan kivaa, kun kaikki vain stressaavat jostain.

– Olen tosi monena vuonna tehnyt omannäköisen joulun. Olen usein tykännyt matkustaa. Viime joulu oli ihan kaverijoulu. Ei ole mitään, miltä joulun pitäisi näyttää.

– Monelle joulu on tosi yksinäinen. Vuoden 2015 joulu oli mullekin vähän yksinäinen. Tosi monella on sellainen olo, että pitäisi olla tätä, ja mulla ei ole sitä.Täytyy muistaa, että kaikki tekevät joulusta omannäköisensä ja se on aivan ok.

– Tänä vuonna lähden joulun jälkeen heti reissuun.

Somevaikuttaja Veronica Verho, joulu 1997

– Olin isovanhempieni ensimmäinen lapsenlapsi, mistä varmasti oltiin innoissaan. Pappani kuvasi videokameralla videoita olohuoneestamme. Videolla vanhemmat istuvat ympärilläni ja minä revin aggressiivisesti auki paketteja.

– Tämän jälkeen sukumme on onneksi kasvanut viidellä ihanalla lapsenlapsella isovanhemmilleni.

– Rakkaat muistot lapsuuden jouluista liittyvät isoihin juhliin, hyvään ruokaan ja lähimmäisen rakkauteen. Olen kiitollinen, että olen saanut todistaa tällaisia jouluja perheeni kanssa.

– En muuten ujostellut pukkia lainkaan, vaan hyppäsin syliin ja lauloin Joulupuu on rakennettu, jota oli muuten treenattu jo monta kuukautta!

Presidentti Tarja Halonen, joulu 2020

– Joulumuistoni on viime vuodelta meiltä Karjalohjalta. Paikan nimi on Kotola. Kuva on sieltä kuistilta otettu.

– Viime vuonna piti viettää joulua vähän isommassa piirissä, mutta tässä on meidän jouluaaton kokoonpanomme. Toivotaan, ettei se toistu, ja saa vähän enemmän tavattua ihmisiä. Toivotaan, että voitaisiin vähän isommassakin porukassa kokoontua kuin Pena, Tarja ja Meggi.

– Meggi on 8-vuotias siperialainen metsäkissa. Sain sen lahjaksi silloisen Venäjän pääministerin Dmitri Medvedevin perheeltä, ja Medvedevin perhe antoi sille aikoinaan nimen. Heillä oli samanlainen kissa, ja tämä on yksi niistä pennuista.

– Meggi on varsin tomera täti. Hyvin pörröinen. Siinä on vähän koiramaisia ominaisuuksia. Se valitsee emäntänsä tai isäntänsä – yleensä emännän. Meilläkin se olen minä, joka on hänen huolenpitonsa kohde. Kulkee perässä kuin karvainen varjo. Se on välillä jopa vähän mustasukkainen Pentille ja näyttää sen, että ei saa tulla liian lähelle.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, joulu 2014

– Oman lapsen saaminen on palauttanut jouluun omaa lapsen riemua: joulun odotusta, joulukalentereita, joulupaketteja ja joulupukin. Sellaisia asioita, jotka olivat välissä pitkään poissa.

– Ensimmäisenä vuonna kaikki oli tietysti vielä uutta vanhemmuutta. Muistan, kun puimme lapselle tonttuasun. Uusi pieni elämä tuntui ihmeelliseltä. Aarni syntyi lokakuussa eli oli silloin kolmen kuukauden ikäinen.

– Olin silloin äitiyslomalla, ja oli aikaa laitella joulua. Eduskunnassa joulunalusaika on aina kiireistä budjetin hyväksynnän aikaa. Lakeja viimeistellään ja budjettia äänestetään jouluna. Kuten monissa muissakin työtehtävissä, kansanedustajana joululomalle siirtyy usein väsyneenä ja kaikkensa antaneena.

– Sen joulun vietimme vanhempieni luona, kuten suurin osa jouluista on vietetty. Silloin olimme vanhempieni luona Alastarolla. Vanhempani erosivat, kun olin pieni, ja joulu on jaettu kahteen paikkaan. Olen ollut sekä äidin että isän luona. Kun Aarni syntyi, menimme isäni luo joulupäivänä. Isä vielä eli silloin.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo, joulu 2021

– Tärkeitä jouluja yhdessä läheisimpien ihmisten kanssa on ollut paljon. Niistä on vaikea valita yhtä ylitse muiden.

– Silti, tämä edessä oleva joulu 2021 on meidän perheelle ikimuistoisin kaikista, kun odotamme uutta perheenjäsentä syntyväksi joulun aikaan.

– Äitiysvapaa ennen joulua on sujunut uuteen elämäntilanteeseen totuttautumalla, kirjoja lukien, pienimpiä vauvanvaatteita järjestellen ja hitailla kävelylenkeillä. Vapaalla on ollut myös aikaa katsoa uutiset monta kertaa päivässä. Olen seurannut eduskunnan kyselytunteja innolla.

– Kiitos kaikille onnittelijoille ja mukana eläville. Ihanaa ja rauhaisaa joulunaikaa jokaiselle!

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, joulu 2006

– Iloinen kuva on jouluaatolta 2006 kodistamme Vantaalta. En ollut aiemmin lainkaan jouluihminen, päinvastoin. Olin oppinut lähes inhoamaan ja pelkäämään juhlapyhiä – tai vaihtoehtoisesti suoritin niitä vimmalla, ja pyrin tekemään kaiken ”oikein”. Vuosien varrella olin välillä tehnyt kaiken itse torttujen luumuhillosta alkaen, ja uskonut, että jouluverhot ovat ihmisen elämässä oleelliset.

– Mutta asiat olivat toisin vuonna 2006. Minulla oli oma pieni poika, jolle olin rakentanut mieluista joulua. Lisäksi olin ymmärtänyt elämästä myös muuten olennaisia asioita. Tuosta eteenpäin kaikki joulut ovat olleet odotettuja, tärkeitä ja rakkaita.

– Odotan joulua todella paljon – siksi että saan olla kotona rakkaideni kanssa. Syksy on ollut todella työläs, enkä juuri ole ollut kotona. Rauhaa, kynttilöitä, joululauluja, joulukirkko ja hautausmaa, haleja ja vain sellaista ruokaa, josta kaikki oikeasti tykkäävät.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joulu 2019

– Kun lapsemme eivät ole enää ihan pieniä, on uutta vilskettä jouluihimme tuoneet kaksi koiraamme, Pessi ja Taavi.

– Moni koiranomistaja varmasti tunnistaa saman: koirista tulee nopeasti perheenjäseniä. Meidän koirien kanssa riittää jouluisinkin vauhdikkuutta.

– Muutama vuosi sitten yritettiin ottaa mukavia joulukuvia Pessin kanssa. Hetken se malttoi, mutta lopulta lakkia oli hauskempi uittaa purossa – lagotoille ominaista.

– Lakin nouti puron pohjasta sitten luonnollisesti isäntä.

Kauppias Sampo Kaulanen, joulu 2013

– Oli ensimmäinen joulu vaimoni Mintun ja minun yhteisen nyytin kanssa. Muksu (Rianna) syntyi kaksi viikkoa ennen aattoa.

– Joulun olimme Tampereella, jossa meillä oli velkainen asunto. Ennen joulu ei ollut merkinnyt minulle kauheasti, koska vanhempani olivat olleet aina jouluna töissä. Se on ollut itsellenikin työntäyteinen.

– Halusimme pikkutytöllemme erilaisen joulun. Siinä kai onnistuttiin, koska nyt Rianna todella odottaa joulua. Joulupukki tulee ja syödään jouluruokia. Ja minä pyrin olemaan pois töistä.

– Itsellänikin oli tuona jouluna rauhallinen tunnelma, kun ei tarvinnut mennä kaupalle. Oltiin vain perheemme kanssa.

Sampo ja Minttu olivat olleet yhdessä pari vuotta, kun heidän yhteinen iltatähtensä syntyi. Mintulla on edellisestä liitostaan kaksi lasta, Sampolla yksi. Oliko 2013 jouluna vielä rakkauden alkuajan tunnelmia?

– Niitähän on vieläkin. Minulla on vaativa vaimo, joten ne eivät pääse unohtumaan – ja hyvähän se on.

Kirjailija Juha Vuorinen, joulu 2020

– Ajatuksena oli ostaa lemmikkikoirallemme Hilmalle jouluvarusteet, mutta ei arvattu, miten nopeasti Hilma kasvaa. Vaimo oli sitä mieltä, että Hilmasta pitää ottaa joulukuva, vaikka Hilma oli kuin joulumakkara liian kireässä mekossaan.

– Koronan takia vietimme aattoa mummin ja vaarin kanssa paistamalla makkaraa nuotiolla. Vaari oli rakentanut jouluksi nuotiopiirin. Se oli makee juttu. Jouluruokaa söimme myöhemmin kotona.

Vuorinen kertoo vastustaneensa ensin koiran hankintaa, koska edellisen koiran kuolema oli kova pala.

– Hilma on ollut mieletön iskunvaimennin työstä ja koronasta johtuvasta stressissä. Se oli taas stressinpoistajana, kun neljästä uudesta äänikirjastani luin itse Toisenlaiset tempparit, jonka kirjoitin ennätysnopeasti. Enkä kävelisi 6–10 kilometriä päivässä ilman koiraa.