Irakista vuonna 1998 Suomeen muuttanut Kozeen Shiwan aloitti uransa pizzerioista ja työskenteli pitkään Michelin-ravintolan kokkina ja keittiömestarina. Nyt hän yhdistelee luovalla tavalla Lähi-Idän makuja suomalaisiin raaka-aineisiin.

Ylen itsenäisyyspäivän Linnan jatkot -lähetyksessä katsojia ihastutti kultahampainen kokki Kozeen Shiwan, joka loihti illan artistivieraille neljä upeaa fine dining -ruoka-annosta yksinkertaisista raaka-aineista: perunasta, porosta, mustikasta sekä tomaatista ja habanerosta.

Persoonallisella naurullaan sekä intohimoisella ja positiivisella asenteellaan hurmannut Shiwan kertoi Ylen lähetyksessä suhtautuvansa ruokaan kuin taiteeseen. Erityisen lähellä sydäntä hänelle on peruna, josta hän on loihtinut myös nimikkoannoksensa Kuningasperunan, joka on vaihtelevien lisukkeiden kanssa tarjottu suolakuoressa kypsennetty peruna.

Keittiössään Irakista kotoisin oleva Shiwan yhdistelee sujuvasti Suomen ja Lähi-Idän makuja. Hän kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa lokakuussa tarkemmin suhteestaan ruokaan. Hänen mukaansa Lähi-Idän makujen siirtäminen fine dining -maailmaan tuntui aluksi väärältä.

– Ajattelin, että Lähi-idän ruokakulttuuri on aivan liian rustiikkista, vuonna 1998 Suomeen muuttanut Shiwan sanoo HS:lle.

Alun perin Shiwan keskittyi pohjoismaisiin makuihin. Hän työskenteli useamman vuoden ajan palkitun Michelin-ravintola Askin keittiömestarina ja kokkina, kunnes Ask lopetettiin elokuussa 2020. Sen jälkeen hän on pitänyt muun muassa erilaisia pop-up-ravintoloita. Oman tiensä löytämisessä Shiwania auttoi Olo Groupin luova johtaja, huippukokki Pekka Terävä.

– Piti käydä oman mielen kanssa ihan hirveästi taisteluja, että se kääntyi tähän, Shiwan sanoo HS:lle.

Kozeen Shiwanille ruoanlaitto on taidetta. Annoksissaan hän menee maku edellä, visuaalinen ilme syntyy siinä sivussa kuin itsestään.

Lahtelaisista pizzerioista uransa aloittanut Shiwan kertoi Ylen sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa arvostavansa yksinkertaisia raaka-aineita. Hänen mukaansa porkkana tai peruna voi olla yhtä hyvää kuin hanhenmaksa, kaviaari tai tryffeli. Kaikki on kiinni valmistustavasta. Innoituksensa hän sai kokiksi opiskellessaan, jolloin rahat olivat tiukilla.

– Silloin aina kokeilin asioita perusraaka-aineilla, joita kaupasta sain. Siitä lähti se, että perusjutusta voi tehdä jotain maagista, Shiwan kertoo Ylelle.

Ruoassaan Shiwan menee maku edellä. Visuaalisuus syntyy häneltä kuin itsestään, ja hän suhtautuukin ruoanlaittoon taiteenlajina. Ylen juhlalähetyksessä hän kertoi myös pitäneensä erilaisia ruoka-aiheisia taidenäyttelyjä pop-up-ravintoloissaan.

Masterchef-ohjelman ammattilaiskaudellakin viime vuonna nähty Shiwan kertoi Ylen Linnan jatkot -lähetyksessä tavoitteistaan, jotka eivät suinkaan ole sieltä vaatimattomimmasta päästä. Juontaja Mikko Kekäläisen kysymykseen siitä, missä Shiwan on 10 vuoden päästä, hän antoi itsevarman vastauksen.

– Silloin olen kansainvälinen megasupertähtikokki, joka hallitsee peliä. Se on ollut oikeastaan koko mun uran juttu. Olen aloittanut ollakseni paras omalla alallani ja kovaa vauhtia sinne päin mennään, Shiwan sanoo.