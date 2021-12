Poikkeuksellisissa itsenäisyyspäivän juhlissa nähtiin upeaa pukuloistoa ja rohkeita halkioita – katso kuvat suomalaistähtien juhlaeleganssista

Vaikka tänäkään vuonna ei vietetty perinteisiä Linnan juhlia, laittoivat monet julkisuudesta tutut suomalaiset ykköset ylle.

Monen suomalaisen kohdalla Linnan juhlien seuraaminen on yksi itsenäisyyspäivän kohokohdista. Etenkin perinteistä kättelyä seurataan silmä tarkkana ja huomiota kiinnitetään ennen kaikkea siihen, mitä juhlavierailla on yllään. Pukuloisto on usein hulppeaa, kun vieraat ovat pistäneet parastaan.

Vaikka perinteisiä Linnan juhlia ei tänä vuonna koronapandemian vuoksi järjestetty, saivat monet julkisuudesta tutut suomalaiset laittaa ykköset ylle myös tänä itsenäisyyspäivänä. Helsingin keskustassa sijaitseva luksushotelli Kämp on perinteisesti toiminut julkisuuden henkilöiden juhlapaikkana itsenäisyyspäivänä, ja niin myös tällä kertaa. Hotellilla kuvattiin muun muassa MTV:n suoraa lähetystä.

Yksi Kämpissä paikalla olleista oli Diili-voittaja Sointu Borg. Borg, 28, oli pukeutunut juhlaa varten vaaleaan iltapukuun. Borg antoi haastattelun MTV:n suorassa lähetyksessä, mutta kertoi myöhemmin Instagram-tilinsä tarinat osiossa jättäneensä viralliset jatkot väliin.

– Siellä ois Kämpissä ollut ihanaa, upeeta juhlaseuraa, mutta meikäläisen kinkerit on kinkeröity. Nyt alko meinaa se tipaton. Olis ollut pikkasen surullista, jos selkäranka olisi katkennut ensimmäistä kertaa näin ekana päivänä. Plus huomenna on töitä, Borg kertoi Instagram-tarinassaan.

Kämpissä juhlivat myös radiojuontaja ja televisiopersoona Veronica Verho, sekä hänen kihlattunsa, Sohvaperunat-sarjasta tuttu Juhani Koskinen. Näyttävä pariskunta oli pukeutunut tummanpuhuviin asuihin. Verhon iltapukua koristi rohkea leikkaus. Puku oli suunnittelija Mert Otsamon käsialaa.

Paikalla Kämpissä oli myös Fitnesspäiväkirjat-sarjaa parhaillaan tähdittävä Erna Husko. Husko, 24, oli valinnut ylleen pikkumustan, jossa oli korkea kaulus. Husko on yksi Suomen seuratuimmista sometähdistä, sillä hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 327 000 seuraajaa, TikTokissa puolestaan yli miljoona.

– Huhhuh mikä ilta. Hyvää itsenäisyyspäivää rakkain Suomi vielä kerran. Sai taas laitettua kerrankin jotain muuta päälle kuin treenivaatteet..I mean who’s she ku ei meinannu edes itteään tunnistaa peilistä.., Husko kirjoitti kuvatekstissään.

Juhliin osallistuivat myös ystävykset Benjamin Peltonen ja artisti Vesta. Kaksikko on tehnyt musiikkia yhdessä ja he edustivat myös Linnan juhlissa toistensa seurassa. Vestalla oli yllään näyttävä iltapuku, Peltosella puolestaan tumma puku.

Kämpissä näyttäytyivät myös ex-jääkiekkoilija Olli Jokinen sekä hänen vaimonsa Katerina Jokinen. Katerina oli valinnut ylleen näyttävän kultaisen iltapuvun ja Olli Jokinen puolestaan perinteisen tumman puvun. Jokisen päälakea koristi lierihattu.

Myös presidentin linnassa piipahti illan aikana julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Yksi illan esiintyjistä oli laulaja Kaija Koo, joka oli valinnut ylleen mustavalkoisen kaftaanimaisen iltapuvun.

– Hyvää Itsenäisyyspäivää! Suomi on hieno maa, pidetään siitä huolta yhdessä, artisti kirjoitti kuvatekstissään.

Linnassa esiintyi myös räp-artisti Elastinen. Elastinen oli valinnut ylleen Teemu Muurimäen suunnitteleman tumman puvun. Hän kiitteli Instagramissa presidenttiparia kutsusta.

– Hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos Herra Tasavallan Presidentti ja Rouva Haukio kutsusta Linnaan. Oli kunnia, hän kirjoitti.