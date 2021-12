Jenni Haukio esitteli keittiön ikkunasta otettua kuvaa – juontajat ällistyneinä: ”Ei huono näkymä aamiaispöydässä”

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio esittelivät Mäntyniemen keittiön ikkunasta avautuvaa näkymää Ylellä hyväntuulisesti vitsaillen.

Ylen Linnan juhlat -lähetyksen yhtenä teemana oli tänä vuonna ”Mikä tekee sinut onnelliseksi?”. Lähetyksessä nähtiin niin katsojien kuin vieraidenkin kuvia, jotka merkitsevät heille onnellisuutta.

Lähetyksen lopuksi myös presidenttipari Sauli Niinistö ja Jenni Haukio esittelivät oman kuvansa. Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivän aamuna 6. joulukuuta 2017 otetussa kuvassa komeilee presidentin virka-asunnon Mäntyniemen piha keittiön ikkunasta kuvattuna.

– Kuvassa korostuu upealla tavalla kiitollisuus siitä, että saamme yhä nauttia neljästä vuodenajasta. Täällä Etelä-Suomessakin on talvi ja lunta. Myöskin valo tässä kuvastaa sitä, että tämä kansakunta on selvinnyt ensimmäisestä 100 vuodesta upealla tavalla, kyllä me tulemme selviämään jatkossakin, siitä huolimatta, että juuri nyt tuntuu vaikealta, Haukio sanoo.

– Ei huono näkymä aamiaispöydässä, juontaja Jussi-Pekka Rantanen kommentoi.

– Ei todellakaan. Ei ole tähän mitään lisättävää, Niinistö vastaa Rantaselle Haukion puheenvuoroon viitaten.

Juontaja Ella Kanninen tiedustelee presidenttiparilta, kumpi kuvan on ottanut. Niinistö kehottaa juontajia arvaamaan, ja viittaa naureskellen vaimonsa suuntaan.

– Taisin ottaa sen kuvan kyllä, Haukio sanoo.

Kanninen jatkoi haastattelua kysyen, harrastavatko sekä Niinistö että Haukio kuitenkin valokuvasta. Niinistö vastasi hyväntuulisesti vitsaillen.

– Niin, sinä valokuvaat, ja minä kuvaan, Niinistö sanoi vaimoaan katsoen.

– Juuri näin, Haukio vahvisti hymyillen.