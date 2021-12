Jukka Hildén julkaisi harvinaisen potretin kaikista lapsistaan – paljasti Ylellä kolme tärkeää sääntöä, joita toteuttaa isänä

Jukka Hildénin perheessä on neljä pientä lasta, mutta lisää saattaa olla vielä tulossa. Hildénille lapset ovat nimittäin kaikki kaikessa.

Duudsoneista tuttu Jukka Hildén juhlistaa itsenäisyyspäivää Instagramissa näyttävällä perhekuvalla. Hildén julkaisi tilillään potretin kaikista neljästä lapsestaan sekä perheensä koirasta.

Lapset poseeraavat hellyttävässä kuvassa joulukuusen edustalla tonttulakit päässään.

– Hyvää itsenäisyyspäivää Suomi! Olen niin kiitollinen, että minulla on turvallinen kotimaa, jossa saan kasvattaa lapseni, Hildén kirjoittaa Instagramissa.

Hildénillä on nykyisen puolisonsa Chachi Hildénin kanssa kaksi lasta: 2-vuotias Sophia ja viime kesänä syntynyt Amelie. Lisäksi hänellä on kaksi lasta, kouluikäiset Sisu ja Lili aiemmasta liitostaan. Lasten lisäksi Hildénin perheeseen kuuluu kolme koiraa.

Hildén puhui isyydestään ja siitä, miten Suomen syntyvyys saataisiin nousuun Ylen Linnan juhlat -lähetyksessä maanantaina. Hän paljasti ohjelmassa, että hän ja Chachi ovat suunnitelleet hankkivansa vielä pari lasta lisää, vaikka perheen kotona on jo nyt vilskettä.

– Kyllä meille varmaan vielä lisääkin tulee, Hildén naureskeli, kun häneltä kysyttiin perheen lopullisesta lapsiluvusta.

Hildén kertoi perheen arjen olleen korona-aikana varsin vauhdikasta pienten lasten ansiosta, mutta samalla myös hyvin mukavaa, sillä he ovat päässeet viettämään paljon aikaa yhdessä. Hildénin mukaan kaikki ovat pysyneet terveinä, nukkuneet hyvin ja levänneet.

Lue lisää: Jukka ja Chachi Hildén paljastavat, millainen ”sirkus” heidän kotonaan vallitsee – neljä lasta vasta alkua

Hildén kertoi, että hänellä on jo vuosia ollut kolme sääntöä isyyteen, joita hän on pyrkinyt toteuttamaan parhaansa mukaan.

– Anna niille huomiota, niin ne tietää, että niiden mielipiteellä on merkitystä ja heille tulee hyvä itsetunto. Anna niille rakkautta, niin heille tulee hyvä sydän ja anna niille säännöt, niin he tietävät mikä on oikein ja mikä väärin ja sitä kautta tulee turvallisuuden tunne, Hildén kertoi.

– Ja sitten sopivasti räkä poskella pyörittää sitä kaaosta siinä ja se on ollut hyvä resepti meidän perheelle onneen, hän jatkoi nauraen.

Ylen lähetyksessä nähtiin myös herkkä hetki, kun Hildén kertoi, miten paljon isyys hänelle merkitsee.

– Mä rakastan olla isä. Se, että sain lapsia, oli paras asia mitä mulle tapahtui ja ennen kaikkea mä en ole enää vastuussa vain itsestäni, vaan mulla on ne lapset. Se pistää elämän tasapainoon: omat harrastukset, työt, perheen kanssa läsnäolon ja kaiken muun, Hildén kertoi tunteikkaana.

– Kyllä lapset on parasta, mitä mulle on tapahtunut! Lisää vaan suomalaisia lapsia!