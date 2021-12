Chisu julkaisi kuvan Linnan juhlista yli kymmenen vuoden takaa ja paljasti kulisseissa tapahtuneen selkkauksen – näin suomalaistähdet viettävät itsenäisyyspäivää

Suomalaistähdet virittäytyvät sosiaalisen median perusteella itsenäisyyspäivän tunnelmaan kukin omalla tavallaan.

Tänään 6. joulukuuta vietetään Suomen itsenäisyyspäivää. Itsenäisyyspäivänä monet heräävät pohtimaan kotimaansa hyviä puolia ja monilla päivä kuluu varsin perinteisissä merkeissä perheen ja läheisten parissa.

Myös monet julkisuudesta tutut suomalaiset ovat nostaneet tänään esiin Suomen hyviä puolia ja erityispiirteitä sekä kertoneet niistä omille seuraajilleen muun muassa sosiaalisessa mediassa. Monet suomalaistähdet ovat myös jakaneet henkilökohtaisilla Instagram-tileillään kuvia itsenäisyyspäivän vietostaan.

Hallitseva Miss Suomi Essi Unkuri viettää itsenäisyyspäivää Israelin Eilatissa, missä järjestetään tämän vuoden Miss Universum -kilpailu. Unkuri edustaa Suomea kilpailussa, ja kertoi Instagramissa olevansa tehtävästä ylpeä. Lisäksi Unkuri kertoi muiden maiden edustajien kanssa käytyjen keskustelujen avanneen hänen silmiään entisestään.

– Meitä on 80 upeaa naista eri puolilta maailmaa ja kuullessani muiden tarinoita, ymmärrän vielä paremmin, kuinka hyvin meillä asiat suomessa on. Olen onnekas synnyttyäni suomeen ja kiitollinen siitä, että voimme elää itsenäisessä ja tasa-arvoisessa hyvinvointivaltiossa, Unkuri hehkutti Instagramissa.

Myös sometähti Pernilla Böckerman sai hiljattain edustaa Suomea maailmalla, kun Espanjassa käytiin fitnesslajien MM-kilpailut. Böckerman nappasi kilpailuista kotiin viemisiksi bikini fitnessin junioreiden maailmanmestaruuden sekä yleisen sarjan hopeamitalin. Böckerman muisteli hetkeä Instagramissa itsenäisyyspäivän kunniaksi.

– Aina yksi tavoitteistani on ollut edustaa Suomea. Seuraava tavoite on ollut saavuttaa hetki, missä kuulisin Maamme-laulun soivan oman toimintani seurauksena. Kun siihen hetkeen astuin ja kuulin tuon tarunhohtoisen rakkaan laulun, tajusin ettei tämä ole ollut vain tavoite, se on ollut unelmani. En tiedä kuinka tuota tunnemyrskyä kuvailisin, enkä sitä kuinka ylpeä olen siitä, että pystyn edustamaan kotimaatamme oman lajini parissa, Böckerman iloitsi Instagramissa.

Radiojuontajana ja televisiopersoonana tunnettu Janni Hussi hehkutti niin ikään Instagramissa Suomen kauneutta. Instagram-tilinsä tarinat-osion perusteella Hussi viettää pyhäpäivää kotikaupungissaan Kouvolassa yhdessä Harri-koiransa kanssa.

– Hyvää ja rauhallista itsenäisyyspäivää kaikille. Harppuunan kanssa ollaan tää viikonloppu ihmetelty miten kaunis tää meidän maa onkaan höyryävine järvineen ja lumisine puineen, Hussi kirjoitti.

Laulaja Chisu puolestaan intoutui muistelemaan omalla Instagram-tilillään 11 vuoden takaisia Linnan juhlia. Chisu julkaisi Instagramissa kuvan vuodelta 2010, jolloin hän juhli linnassa muun muassa muusikko Lauri Tähkän kanssa.

– Tasan 11 vuotta sitten oli kyllä tosi jännää. Onneks myös eräs Lauri Tähkä oli kutsuttu niin saatiin vertaistukea toisiltamme. Ikimuistoinen ilta sekä päivä valmistautumisineen ja mm mun kengänsolki katkesi 20 min ennen Presidentinlinnaan astumista. Onneksi oli ihana tiimi auttamassa senkin ”kriisin” kanssa - love you all, Chisu muisteli kuvatekstissään.

Laulaja Anna Puu puolestaan julkaisi itsenäisyyspäivän kunniaksi kuvan, jossa loikoilee sängyllä kuopuksensa kanssa. Laulaja kertoi kuvatekstissään, että on ollut tänä vuonna lukuisista asioista kotimaalleen kiitollinen.

– Talvisen auringonvalon siivilöityessä makuuhuoneen verhojen välistä mietin mistä kaikesta suomalaisesta olen tänä vuonna eniten kiitollinen. Suuri osa kulminoituu tuohon pieneen kainalokaveriin: neuvolapalvelut ja synnytyksen hoito, äitiyspakkaus jne. Esikoiseni vaihtoi koulua syksyllä ja kaikki siihen liittyvä on mennyt paremmin kuin osattiin toivoa, joten koulusysteemistä olen kiitollinen, laulaja kirjoitti.

– Lumen narskuessa kenkien alla, haravoidessani värikkäitä lehtiä syksyllä, uidessani mökillä lämpimässä järvivedessä ja vihreän puskiessa läpi kylmän kangistaman maan, olen kiitollinen neljästä vuodenajasta. Ja Suomen kauniista luonnosta, jota me ei saada ottaa itsestäänselvyytenä. Kun avaan hanan ja juon lasillisen vettä.. Kiitollisuuden aiheita on monia ja tänään aion juhlistaa suomalaisuutta menemällä vihdoin ja viimein valmistuneeseen saunaan.

Vuoden 2017 Miss Suomi Alina Voronkova juhlisti itsenäisyyspäivää pulahtamalla avantoon. Voronkova julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa on juuri laskeutumassa portaita pitkin jäiseen järveen. Kuvatekstissään Voronkova onnitteli 104-vuotiasta Suomea.

Toimittaja ja televisiopersoona Maria Veitola puolestaan julkaisi omalla Instagram-tilillään pitkän kirjoituksen, missä hän muisteli omaa isoäitiään. Kirjoituksen yhteyteen hän oli lisännyt mummistaan otetun valokuvan.

– Tässä edesmennyt Vieno-mummini (s.1916) rintamalla, nuorena ilmavalvonta-Lottana. Mummi toimi jatkosodan aikana tiedottajana ja muissa vapaaehtoisissa, yhteiskunnallisissa huolto- ja tukitehtävissä Mälkiän / Mustolan sululla, Veitola kirjoitti.

– Kiitos esi-isillemme ja esiäideillemme siitä, että meillä on Suomi. Maailman paras maa.