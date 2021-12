Näin suomalaisjulkkikset viettivät kirpakkaa pakkasviikonloppua – Vappu Pimiä pulahti avantoon, Janni Hussi julkaisi mykistävän videon

Harvinaisen kireä pakkanen ja kaunis sää saivat ihmiset ulkoilemaan viikonloppuna. Myös moni tähti otti talvikelistä kaiken irti.

Koko Suomessa on vietetty viikonloppua hyisissä tunnelmissa, kun talven pakkasennätykset ovat paukkuneet ympäri maata. Kylmää on ollut aivan etelää myöten ja myös pääkaupunkiseudulla mittari on näyttänyt reippaat -15 astetta pakkasta.

Suomalaisjulkkikset ovat ottaneet ilon irti kunnon talvikeleistä. Muun muassa Vappu Pimiä, Janni Hussi, Mikko Kuustonen ja Anni Hautala julkaisivat viikonloppuna Instagramissa kuvia talvisista puuhistaan.

Vappu Pimiä kertoi sunnuntaina pulahtaneensa aamu-uinnille avantoon, vaikka ilma oli jäätävän kylmä.

– Tänään oli fiilis, kun mittari näytti -16c, että näinköhän tuonne viitsii mennä ilman saunaa, kuten aina aamuisin menen. Mut ei se koskaan jälkikäteen kaduta, vaan taivaallista oli taas kuten aina, Pimiä paljasti Instagramissa.

Myös Janni Hussi pulahti viikonloppuna avantoon Kouvolassa. Hän kertoi Instagramissa matkanneensa kotiseudulleen rentoutumaan yhdessä Harri-koiransa kanssa.

Hussi julkaisi talven ensimmäisestä avantouinnistaan kauniin videon, jolla aurinko laskee lumisissa maisemissa pakkasen paukkuessa.

– Mulle kauden eka avanto, jokos teillä on kausi korkattu? Hussi kyseli seuraajiltaan.

Näyttelijä Jenni Kokander oli hyödyntänyt pakkasen ja valmistanut jäälyhdyn, jonka sisällä komeilee kukkanen. Samalla Kokander kuitenkin haaveili jo kesän lämmöstä.

– Tästä röyhkeen hienosta lyhdystä tuli mieleen, että kesällä täytyy pistää syötäviä kukkia jääpalojen sisään, Kokander pohti Instagramissa umpijäässä ja kesää kohti aihetunnisteiden kera.

Radiojuontaja Anni Hautala vietti kirpakkaa pakkaspäivää ulkoillen lapsensa kanssa. Hautala ja hovimuusikkona tunnettu Ilkka Ihamäki saivat ensimmäisen yhteisen lapsensa viime vuonna. Tällä hetkellä Hautala odottaa parin toista lasta.

– Ihana talvinen pakkaspäivä! Tälläsestä talvesta tykkään niin. Ihan kuin ois ollut helmikuu, Hautala hehkuttaa Instagramissa.

Iskelmätähti Marita Taavitsainen puolestaan vietti pakkaspäivää maalaismaisemissa. Hän julkaisi Instagramissa kauniin kuvan, jossa aurinko valaisee lumiset puut ja vanhan talon.

– Jos tämä ei ole postikorttimaisema niin mikä? Taavitsainen ihastelee.

Laulaja Mikko Kuustonen sen sijaan nautti pakkasesta Helsingin rannoilla. Hän julkaisi Instagramissa kuvia aamukävelyltään, jossa meri höyrysi ja sen ylle oli kasaantunut pilviä.

Somevaikuttaja Aino Rossi hyödynsi talvisen sään ja nautti Porvoon vanhankaupungin joulutunnelmasta.

Salatuista elämistä tuttu näyttelijä Mia Ehrnrooth innostui potkukelkkailemaan aurinkoisessa säässä jäällä.

Nina Mikkonen puolestaan ulkoili Helsingin Aurinkolahdessa, jossa järjestettiin pikkujoulutapahtuma.

– Aurinkolahden pikkujouluissa oli tunnelmaa. Herkkuja ja silmäkarkkia maisemia myöten, Mikkonen ihastelee.

Myös Helsingin Kauppatorilla järjestettävät Tuomaan markkinat keräsivät kävijöitä. Muun muassa näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamid ja tosi-tv-sarjoista tuttu Jenna Mäkikyrö nauttivat joulutunnelmasta markkinakojujen lomassa.

– Tänään on laiskoteltu kotona ja haahuiltu kaupungilla, Hamid kertoo Instagramissa.

– Kiva sunnuntai, Mäkikyrö puolestaan iloitsee.