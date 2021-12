Saara Aalto paljasti mielipiteensä koronapassista ja somessa leimahti mylläkkä – fanit pöyristyivät

Saara Aalto pahoitteli Instagramissa sitä, että hän joutui ottamaan koronapassin käyttöön loppukiertueellaan. Monen laulajan fanin mielestä hänen suhtautumisensa passiin oli vastuutonta ja erikoista.

Osa Saara Aallon faneista ihmettelee, miksi laulaja on pahoillaan koronapassin käyttämisestä keikoillaan.

Laulaja Saara Aalto julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän kertoi ottavansa käyttöön koronapassin niillä keikoillaan, joilla AVI sitä vaatii. Aallolla on parhaillaan käynnissä useita konsertteja sisältävä joulukiertue.

– Valitettavasti meidän täytyy ilmoittaa, että loppukiertueella on osissa kaupungeissa käytössä koronapassi (passiin hyväksytään 2 rokotusta tai 72h sisällä tehty negatiivinen koronatesti), Aalto kertoo Instagramissa.

Aalto pahoitteli julkaisussaan päätöstä koronapassin käyttöönotosta ja kertoi, että passin käyttö herättää hänessä ikäviä tunteita.

– Olemme nyt kiertäneet viikon ilman passia ja kokeneet tällaiset kirkkokonsertit erittäin turvallisiksi; jokaisella on oma paikka, mistä ei liikuta eikä oteta yhteyttä muihin yleisössä oleviin. Jokainen saa siis olla turvallisesti omassa rauhassaan.

– Lisäksi omaan arvomaailmaani ei kuulu ihmisten jaottelu, minkä ollen, olen todella pahoillani, ettemme saa ottaa kaikkia konserttiin haluavia sisälle. Joudumme kuitenkin noudattamaan AVI:n sääntöjä, sillä toinen vaihtoehto olisi perua konsertit, mitä emme tässä vaiheessa pysty enää tekemään, Aalto kertoi Instagramissa.

Aallon päivityksestä syntyi nopeasti valtava mylläkkä somessa ja hänen julkaisuunsa kirjoitettiin satoja kommentteja. Lukuisissa kommenteista ihmetellään laulajan suhtautumista koronapassiin.

– Eikös koronapassilla turvata esimerkiksi se, että artistit pystyvät tekemään työtään? eräs Aallon seuraaja kyselee.

– Siis ymmärsinkö oikein, että jos pystyisit perumaan tässä vaiheessa kiertueesi, tekisit niin, koska et kannata koronapassia? Mun mielestä on mahtava juttu, että koronapassi on käytössä, sillä sen vuoksi tilaisuuksista pystytään tehdä entistä turvallisemmat. Se ei ole mielestäni mitenkään valitettavaa. Mulla ei olisi todellakaan turvallinen olo tulla kiertueellesi, jos passia ei olisi käytössä, toinen kirjoitti.

– Hyvänen aika. Eipä tee kyllä mieli tukea ketään, kuka on PAHOILLAAN koronapassista. No, selvästi se tekstissä mainittu arvomaailma ei nyt todella kohtaa, kolmas suivaantui.

– Toivottavasti olisit yhtä pahoillasi myös silloin, jos/kun joku rokottamaton saisi koronan konsertissasi, mikäli koronapassia ei vaadittaisi, neljäs jatkoi.

– Lausuntosi on hyvin valitettava, naiivi ja itsekeskeinen! Kaikesta huolimatta hyvää joulua, eräs kommentoija pamautti.

Osa Aallon päivitystä kommentoineista puolestaan ilmaisi tukensa laulajalle. He kiittivät Aaltoa rohkeasta kirjoituksesta ja kertoivat ymmärtävänsä sen, että koronapassin käyttö tuntuu hänestä pahalta.

Suomessa on tällä hetkellä useilla alueilla käytössä erilaisia kokoontumisrajoituksia, joista tapahtumajärjestäjät voivat vapautua käyttämällä koronapassia. Myös muun muassa ravintolat voivat pitää ovensa auki normaalisti, mikäli ne edellyttävät asiakkailtaan passia.

Koronatartuntoja on todettu Suomessa sekä monissa muissa maissa kuluneen viikon aikana ennätyksellisen paljon.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli perjantaina 283 ihmistä, joista teho-hoidossa 51.