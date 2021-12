HS: Näin paljon Jare Tiihonen saa vuodessa pelkästään Spotifysta – tienasi myös osakkeilla: ”Puhdasta tsägää!”

Harvakseltaan julkisuudessa esiintyvä Tiihonen paljastaa tuoreessa haastattelussa tienaavansa edelleen muhkeita summia musiikillaan.

Tässä kuussa 40 vuotta täyttävä ex-räppäri Jare Tiihonen kertoo Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen haastattelussa omistavansa asuinhuoneistoja, halleja ja liiketiloja, minkä lisäksi häneltä löytyy osakesijoituksia ja lainoja.

Tiihonen myöntää epäonnistuneensa kiinteistöpuolella, mutta osakkeilla on tullut onnistumisia oikean ajoituksen myötä, mikä oli hänen mukaansa ”puhdasta tsägää”. Koronapandemian alussa Tiihonen sijoitti ”verrattain paljon” osakkeisiin niiden arvon laskettua valtavasti.

Miljoonaomaisuuden Cheekinä takoneelle Tiihoselle erityisen merkittävä asia on kuitenkin ollut se, että hän hankki kahden ensimmäisen albuminsa master-oikeudet ja omistamalla biisinsä kokonaan saa niistä kaiken tuoton itselleen.

– Esimerkiksi mulle Spotify tuottaa edelleen yli satatuhatta euroa vuodessa, vaikka julkaisin viimeisen albumini vuonna 2015, Tiihonen sanoo HS:lle.

Tiihonen mainitsee haastattelussa Timantit on ikuisia -hittinsä, jota on kuunneltu musiikkipalvelu Spotifyssa jo noin 17,5 miljoonaa kertaa. Laskelmien mukaan pelkästään se kappale on tuottanut tähän mennessä 90 000 euroa ja jatkaa tuottamista.

Lue lisää: Kun Cheek haudattiin, Jare Tiihonen aloitti täysin uudenlaisen elämän – tämä kaikki siitä tiedetään

Lokakuussa uutisoitiin, että Tiihosen yrityksen Liiga Musicin liikevaihto notkahti viime vuonna roimasti. Asia ilmeni kaupparekisteriin toimitetusta yrityksen tilinpäätöksestä.

Liiga Musicin liikevaihto putosi viime vuonna noin 427 000 euroon, kun se edellisvuonna oli yli kahdeksan kertaa suurempi. Vuonna 2019 liikevaihtoa oli 3,6 miljoonaa euroa.

Myös Liiga Musicin liikevoitto supistui noin 73 000 euroon, kun se edellisvuonna oli 485 000 euroa.

Tilinpäätöksen mukaan pandemia on vaikuttanut Liiga Musicin toimintaan kielteisesti. Kymmenen vuotta toimineen yrityksen toimialana ovat äänitteiden ja musiikin kustantaminen.

Koronakriisin alkuvaiheissa Tiihonen herätti huomiota yhdessä vuorineuvos Jorma Elorannan kanssa julkaistulla mielipidekirjoituksella Helsingin Sanomissa. Siinä esitettiin huoli yritysten selviämisestä koronakriisin yli.

Lue lisää: Testaa, tunnetko Cheekin hitit – vain mestarit saavat 12 oikein!