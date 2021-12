Suvi Teräsniskan avioliitto ajautui vaikeuksiin, kun työt loppuivat ja elämä pysähtyi – paljastaa nyt, miksi avautui suuresta kriisistään julkisesti

Suvi Teräsniska vetäytyy pian joulun viettoon rankan vuoden päätteeksi. Takana on äärimmäisen kiireinen syksy, korona-ajan aiheuttama aviokriisi ja itsetutkiskelua terapiassa. Jouluna on viimein aika pysähtyä ja nauttia rakkaiden ihmisten seurasta.

Joululaulut ovat raikuneet Suvi Teräsniskan omakotitalossa Oulussa jo lokakuun alusta asti. Hän on virittänyt kaikki kodin radiot Jouluradion taajuudelle, ja suosikkikappaleita on kuunneltu Spotifysta. Teräsniskan puolisoa joululauluhössötys ärsyttää, samoin kuin hänen äitiään.

– Äitini ensimmäiseksi kiroili, kun hän astui sisälle meille, että kuka täällä kuuntelee joulumusiikkia jo marraskuussa. Hän käänsi radiot heti omalle kanavalleen, Teräsniska kertoo nauraen.

– Miehenikään ei varsinaisesti hihku ilosta, kun luukutan joululauluja. Olen yrittänyt sanoa, että koita nyt kestää nämä pari kuukautta ja anna mun elää tätä joulunaikaa.

Teräsniska rakastaa joululauluja. Jos hänestä olisi kiinni, niitä kuunneltaisiin paljon aiemminkin. Joulu on hänelle vuoden tärkein juhla, ja se merkitsee pysähtymistä syksyn kiireiden jälkeen ja ennen kaikkea yhdessä oloa rakkaiden ihmisten kanssa.

Teräsniska koristelee kotinsa vuosi vuodelta runsaammilla jouluvaloilla ja kransseilla hyvissä ajoin ja ottaa kaiken irti lähestyvästä juhlasta. Hän hyödyntää sitä myös ovelasti kolmen poikansa Terhon, 6, Toivon, 5, ja Uskon, 2, kanssa.

– Tämä on parasta aikaa lasten kanssa, kun kaikkeen voi yhdistää sen, että varo vaan, tontut kurkkii ikkunoista. Se on loistavaa lahjontaa, kiristystä ja uhkailua, jonka voi aloittaa jo hyvissä ajoin syksyllä, Teräsniska sanoo virnistäen.

Teräsniska toivoo, että tulevaisuudessa hän voisi luoda omia jouluperinteitä viime vuonna hankkimallaan mökillä. Sen aika ei kuitenkaan ole vielä. – Olen päättänyt, että niin kauan kuin minulla on isovanhemmat olemassa, haluan viettää mahdollisimman paljon aikaa heidän kanssaan.

Jouluisin Teräsniska, hänen poikansa ja puolisonsa kokoontuvat isolla porukalla yhteen sukulaisten kanssa. Usein joulua vietetään Teräsniskan papan luona Kolarissa.

Aattona saatetaan käydä joulukirkossa samassa Kolarinsaaren vanhassa kirkossa, jossa Teräsniska ja hänen puolisonsa Simo Aalto menivät naimisiin seitsemän vuotta sitten. Hautausmaalle viedään kynttilöitä rakkaiden muistoksi, sitten syödään, avataan lahjoja ja käydään saunassa aivan kuten monissa muissakin perheissä.

Teräsniskan vanhin poika on sadas jälkeläinen hänen äitinsä mummon puolelta. Sen jälkeen katras on täydentynyt vielä laulajan kahdella pojalla sekä hänen serkkujensa lapsilla. Jälkeläisiä on siis jo reippaasti yli sata, ja vaikka koko porukka ei vietäkään joulua yhdessä, vilskettä riittää silti.

– Papan luona on joka ikinen neliö täynnä. Yhtenä jouluna äitini nukkui saunan lauteiden alla, koska muualle ei mahtunut. Se oli rauhallinen paikka, mutta toki jos ilta siinä saunotaan, niin on se myös aika kuuma paikka.

Papan luona joulunvietossa lapsuuden joulut palaavat Teräsniskan mieleen. – Muistan, että oli parasta kun mummo levitti meille serkuksille patjat olkkariin ja nukuimme kylki kyljessä siinä kolmella patjalla viisi lasta. Aamulla ensimmäisenä laitoimme tv:n auki ja katsoimme piirrettyjä.

Tänä vuonna joulua vietetään Teräsniskan puolison vanhempien luona Kemissä. Teräsniskan anoppi laittaa pöydät koreaksi ja hoitaa kaikki jouluvalmistelut.

– Siellä on kaikkea ja paljon. Olen tyytyväinen siihen, että minulla ei ole velvollisuutta tehdä mitään, vaan voin mennä valmiiseen pöytään.

– Jos jouluruokien valmistus olisi minun vastuullani, menisin aattoaamuna Citymarketiin, ostaisin sieltä kaiken valmiina ja pistäisin ne mikroon.

Teräsniska ei ehdi panostaa jouluvalmisteluihin, sillä hän viettää koko joulukuun poissa kotoa. Laulaja ja hänen yhtyeensä miksaajana toimiva Aalto kiertävät joulukonserteissa aina aatonaattoon saakka, ja parin lapset ovat kotona kolme viikkoa hoitajan kanssa.

– Laitamme kuusen valmiiksi ja valot ikkunaan, jotta he voivat fiilistellä joulunaikaa siellä. On tärkeää, että he voivat viettää tavallista päiväkotiarkea sillä aikaa kun me olemme kiertueella.

Myös joululahjat on valmistettu hyvissä ajoin: Teräsniska on keitellyt lakoista hilloa ja Aalto on valmistanut marjaliköörejä. Lapset puolestaan ovat valinneet toiveensa suuresta lelukuvastosta.

– Star Wars, Ninjago ja Minecraft on kovia juttuja. Nuorimmainen tykkää katsella Ryhmä Hauta ja Pipsa Possua, Teräsniska tietää.

Teräsniskan suuri rakkaus jouluun on johtanut vuosien varrella kolmeen joululevyyn. Ensi vuonna hänen joulufiilistelynsä virittyy huippuunsa, kun hän järjestää Tampereen uudella Nokia Arenalla valtavan joulukonsertin.

Teräsniskan tuoreella Tämä maailma tarvitsee joulun -joulualbumilla on mukana tuttuja joululauluja, mutta myös yksi uusi kappale. Levyn Tämä maailma tarvitsee rakkautta -nimikkobiisin sanoma on Teräsniskan mukaan erityisen tärkeä juuri tällä hetkellä. Hän kokee, että maailma on koronapandemian aikana jakautunut niin voimakkaasti kahtia, että kaikki rakkaus ja sopu ovat enemmän kuin tervetulleita.

– Kun pandemia räjähti käsiin, ajattelin että vitsi, olisi siistiä, kun tämä olisi kaikkia yhdistävä asia. Olemme kaikki tämän saman ongelman äärellä ja tämä on meille kaikille pelottavaa ja traumaattinen kokemus.

– Nyt puolitoista vuotta myöhemmin voi todeta suoraan sanottuna, että paskat. Keskustelu on niin kärjistynyttä, että se hajottaa jo perheitäkin. Se surettaa minua tosi paljon. On kamalaa, miten ilkeitä aikuiset voivat olla toisilleen. Tämä maailma siis todellakin tarvitsee rakkautta ja joulun, Teräsniska sanoo.

Voimakas vastakkainasettelu harmittaa Teräsniskaa. Hän toivoo, että ihmiset voisivat yrittää ymmärtää toisiaan enemmän ja viettää yhdessä joulua.

” Korona vaikutti meidän molempien töihin, meidän identiteetteihimme ja tietynlaiseen fokukseen elämässämme. Sen sanoittaminen ääneen auttaa paljon muita ihmisiä, ja siksi halusin puhua siitä.

Korona-aika on ollut vaikea myös Teräsniskalle itselleen. Hänen ja Simo-puolison yli kymmenen vuotta kestänyt parisuhde ajautui kriisiin, kun korona pysäytti molempien työt ja he jumittuivat kotiin.

Teräsniska kertoi avioliittonsa haasteista alun perin Vain elämää -ohjelmassa. Päätös paljastaa niin henkilökohtainen asia julkisuudessa oli hänelle lopulta hyvin luonnollinen.

– Korona vaikutti meidän molempien töihin, meidän identiteetteihimme ja tietynlaiseen fokukseen elämässämme. Sen sanoittaminen ääneen auttaa paljon muita ihmisiä, ja siksi halusin puhua siitä.

– Tuntui helpottavalta kertoa siitä, jo se auttoi minua paljon. Tuure Kilpeläinen taisi siitä vierestä tokaista, että ai nytkö vasta! Vasta kymmenen vuoden jälkeen ensimmäinen hankala vaihe elämässä, onneksi olkoon, Teräsniska kertoo nauraen.

Kerrottuaan avioliittonsa ongelmista Teräsniska sai valtavasti viestejä ihmisiltä, jotka olivat käyneet läpi samankaltaisia asioita. Hän ymmärsi, miten suurena tukena hän voi olla kuuntelijoilleen sekä musiikkinsa avulla että kertomalla elämästään.

– Ei noiden asioiden kanssa ole todellakaan yksin, se muistutti siitä.

– Musiikki on minulle terapiaa, ja toivon että se on sitä myös tosi monelle kuulijalle. Jos pystyy ihmisten fiiliksiä nostamaan esiintymällä, toimimaan esiasteisena mielenterveystyönä ja auttamaan, niin se on tosi hienoa.

Avioliiton kriisi opetti Teräsniskalle paljon itsestä ja omasta käyttäytymisestä.

” Vielä vuosi sitten ajattelin, että en tarvitse terapiaa ja että kaikki on hyvin. Sitten heräsin omaan käytökseeni ja katsoin peiliin, että hei, nyt olisi ehkä se aika, että olisi hyvä käydä puhumassa asioista.

Tällä hetkellä parilla menee hyvin. Teräsniska kokee, että kriisi kasvatti häntä ihmisenä ja auttoi näkemään itsessään uusia piirteitä.

– Vedämme yhteistä köyttä nyt ja samaan suuntaankin vielä. Totta kai meillä edelleen tulee erimielisyyksiä, mutta se kuuluu asiaan. Jos niitä ei tulisi, ei se olisi normaalia.

– Näen asian niin, että kaikki erimielisyydet ja haastavat tilanteet opettavat paljon itsestä ja toisesta ihmisestä. Niiden kautta voi oppia omasta käytöksestään ja siitä, miksi toinen ihminen käyttäytyy tietyllä tavalla. Tämä on ollut hyvä kasvun paikka minulle.

Isona apuna on ollut myös terapia, jonka Teräsniska aloitti viime kesänä. Siellä hän on käsitellyt tunteitaan, käyttäytymismallejaan ja sitä, miten ne ovat saattaneet näyttäytyä toiselle osapuolelle. Teräsniskan mukaan on auttanut valtavasti, kun joku tilanteen ulkopuolinen on voinut neutraalisti avata asioita ja auttaa ymmärtämään niitä.

– Kerron ylpeästi sen, että käyn terapiassa. Vielä vuosi sitten ajattelin, että en tarvitse terapiaa ja että kaikki on hyvin. Sitten heräsin omaan käytökseeni ja katsoin peiliin, että hei, nyt olisi ehkä se aika, että olisi hyvä käydä puhumassa asioista.

– Voin suositella sitä ihan kaikille, elämäntilanteesta riippumatta. Se on parasta, mitä voi itselleen tehdä.

Suvi Teräsniskan Tämä maailma tarvitsee joulun -albumi nyt Spotifyssa.

