Adele paljasti kasvonsa ilman meikkiä – ja myöntää samalla yhden asian, joka hänen kasvoissaan ei ole luonnollista

Adele tunnetaan kissamaisesti rajatuista silmistään.

Laulaja Adele tunnetaan jopa hänen tavaramerkikseen muodostuneesta vahvasta silmämeikistä. Brittiläissyntyinen laulaja esiintyy julkisuudessa lähes aina silmissään upeat, pikimustat, tarkkalinjaiset rajaukset.

People-lehti kertoo nyt, että Adele paljasti harvinaisesti meikittömät kasvonsa menestyneen meikkitaiteilija Nikkie deJagerin videolla. DeJager ylläpitää supersuosittua NikkieTutorials-YouTube-tiliä. Tilillä on yli 13,8 miljoonaa seuraajaa.

Nikkie kertoo videolla tekevänsä Adelelle täyden meikin vain toiselle puolelle kasvoja. Toinen puoli jää paljaaksi meikistä.

– Näette todella meikin tehon, kun hän tekee meikin vain toiselle puolelle kasvojani, Adele sanoo.

Adele sanoo, että hänen kulmakarvansa on värjätty jo etukäteen, joten se osa hänen kasvojaan ei ole luonnollinen.

– Jos en värjää kulmakarvojani, näytän ihan Voldemortilta, laulaja vitsailee ja osoittaa tummennettuja kulmiaan.

– Ne ovat niin vaaleat! Itse asiassa minä opin pandemian aikana jopa värjäämään itse kulmakarvani. Aiemmin kävin joka viikko värjäyttämässä ne, koska olen todella vaalea. Yhtenä päivänä tein ison tutkimustyön netissä, katsoin YouTube-videon ja tilasin kaikki tarvikkeet. Nyt teen sen itse kerran viikossa, Adele sanoi myös.

Kaksikko keskustelee videolla myös Adelen kuuluisista silmärajauksista.

– Voisitko elää ilman (eyelineria)? Nikkie kysyy.

– Minusta tuntuu, että se on nimikkotuotteeni. En halua leuhkia, mutta minulla on mielestäni myös hyvät silmät meikille. Perin isoäitini silmät. Minulla on kunnon kuoppasilmät.

Adele julkaisi tänä syksynä uuden albumin viiden vuoden tauon jälkeen. Albumin julkistuksen yhteydessä Adelesta tehtiin One Night Only -tv-taltiointi, jossa hän esiintyy Los Angelesissa Griffith Observatoryssa. Samalla hän esiintyy Oprah Winfreyn haastattelussa. Haastattelussa hän kertoi poikkeuksellisen avoimesti elämästään viime vuosina: siitä miten hän laihtui 45 kiloa, kävi läpi avioeron ja teki uuden albumin. Uuden albumin kappaleet ovat hyvin omakohtaisia.

Kun Adelelta kysyttiin, miksi hän paljastaa nyt niin paljon yksityisyyttään uuden albuminsa sanoituksissa, Adele selitti, että hän haluaa auttaa samojen asioiden kanssa kamppailevia ihmisiä.

30-albumi julkaistiin 19. marraskuuta. Adelen edellinen albumi, 25, julkaistiin vuonna 2015.

– Musiikki on auttanut minua monissa tilanteissa ja haluaisin tehdä saman palveluksen muille ihmisille. Jotta he muistaisivat, että eivät ole yksin.