Thaimaalainen Pinyaphat muutti Kouvolaan – kertoo yllättävän syyn, miksi hän rakastaa Suomea

Pinyaphatin mielestä jokamiehenoikeudet ovat mielettömän upea juttu Suomessa. Pinjan 1,3 miljoonaa seuraajaa tuntuvat ajattelevan samoin.

Thaimaassa syntynyt Pinyaphat Häkkinen, 35, muutti tasan seitsemän vuotta sitten miehensä Markon kanssa Suomeen Kouvolaan.

Pinyaphat on Suomessa asuessaan tienannut elantonsa poimimalla marjoja. Siinä ohessa hän ylläpitää suosittua TikTok-profiilia, jossa hän julkaisee videoita marjamättäältä ja muista arkisista puuhistaan. Pinjalla on TikTokissa hurjat 1,3 miljoonaa seuraajaa, mikä on enemmän kuin kellään toisella suomalaisella.

Videot suomalaismetsistä kiinnostavat erityisesti Thaimaassa, Laosissa, Kambodžassa, Filippiineillä ja Malesiassa. Pinja haluaa kertoa seuraajilleen, mitä kaikkea ihanaa Suomessa on.

– Suomen luonto on mielettömän kaunis. Täällä on jotain, mitä melkein missään muualla ei voi tehdä. Suomessa on jokamiehenoikeudet, jonka ansiosta kuka tahansa voi mennä metsään poimimaan marjoja, suomalaistunut Pinja kertoo.

– Esimerkiksi edes Saksassa tai Britanniassa ei ole jokamiehenoikeuksia.

Pinyaphat tekee videoita TikTokiin elämästään Suomessa.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta alueen omistus­suhteista.

Kaakkois-Aasiassakin on paljon metsiä, mutta niihin ei todellakaan voi mennä samalla tavoin viettämään rauhassa päiväänsä.

– Kotimaassani Thaimaassa metsään meneminen on vaarallista, koska siellä on paljon käärmeitä, hyönteisiä ja muita villieläimiä.

Pinja toteaa, että Suomi näytti parastaan myös korona-aikana. Kaakkois-Aasian miljoonakaupungeissa ihmiset viettivät arkeaan täysin eristyksissä omissa kodeissaan. Samaan aikaan Suomessa saattoi elää kohtuullisen vapaasti, käydä asioilla ja ulkoilla.

– Seuraajani ovat olleet ihmeissään, kun olen kertonut, että Suomessa voi käydä kaikessa rauhassa Prismassa ja mennä luontoon viettämään aikaa!

Suomessa Pinja saa olla rauhassa, vaikka hänellä on somessa yli miljoona seuraajaa.

Pinjalla on nyt 15-vuotias poika, joka on sopeutunut Suomeen hyvin. Poika oli 8-vuotias, kun he muuttivat Suomeen. Suomen koulujärjestelmän ansiosta poika on suomalaistunut hienosti.

– Pojallani on nykyään enemmän kavereita Suomessa kuin Thaimaassa. Hän osaa myös suomen kielen hienosti.

Kun Pinjalta kysyy, mikä on hänen mielestään kaikkein suomalaisin asia, vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä.

– Sauna ja avannossa uiminen on jotain, mitä vain Suomessa tehdään. Nykyään rakastan saunomista, varsinkin talvella. Ensimmäinen kerta saunassa oli kyllä vaikea, hän naurahtaa.

Suomen pitkä ja pimeä talvi tuntuu välillä myös raskaalta.

Joitakin harvoja kertoja hän on joutunut törmäämään rasistiseen käytökseen kotimaansa takia.

– Kerran muistan menneeni metsään marjaan, kun minulle tultiin haistattelemaan ja sanomaan, että en saisi olla siellä ja että minun pitäisi mennä takaisin kotimaahani. Sanoin, että minulla on Suomen kansalaisuus ja tunnen Suomen lain. Tiedän, että saan poimia marjoja metsässä. Se loppui siihen, hän toteaa tiukasti.

– En välitä sellaisista puheista, koska pidän sitä maalaisena ja junttina käytöksenä.

– Varsinkin nämä kuukaudet ovat aika tylsiä kuukausia. Mutta kesällä on valoisaa ja ihanaa!