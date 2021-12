Söpöysvaroitus! Shirly, Janni ja Veronica paljastavat, miten heidän karvakuononsa pärjäävät paukkupakkasilla – ”Täytyy pitää poika lämpimänä!”

Julkkisten lemmikkejä seurataan sosiaalisessa mediassa lähes yhtä innokkaasti kuin emäntiä ja isäntiä itsejään.

Kaikki tietävät, miten ihanaa on, kun pakkaslumi narskuu jalkojen alla, mutta karvaisille ystävillemme sama kokemus ei ole aina yhtä antoisa.

Lemmikkien talvivaatteita myyvän Mustin ja Mirrin mukaan jokainen koira on lämmöntarpeen suhteen yksilö aivan kuten ihminenkin. Koiran rodulla on myös erittäin suuri merkitys kylmältä suojautumiseen.

– Paksukarvaiset, arktiset koirat harvoin tarvitsevat talvitakkia, kun taas täysin karvattomat ja ohutkarvaiset rodut tarvitsevat suojaa kylmyydeltä jopa ilman pakkaslukemia, kertoo koirien vaatemyynnistä vastaava Milla Alenius Mustista ja Mirristä.

Asiantuntijan mukaan parasta mitä koiranomistaja voi tehdä on tuntea oma lemmikkinsä ja paneutua sen hyvinvointiin säällä kuin säällä.

Ilta-Sanomat haastatteli kolmea julkisuudesta tuttua koiranomistajaa, jotka kertoivat, miten heidän hauvansa pärjää pakkassäässä.

Veronica ja Matti

– Matin ottaminen on yksi elämiemme parhaista päätöksistä. Sitä rakkauden määrää koiraa kohtaan ei pysty sanoin kuvailemaan. Kyllä Matti on meidän perheen tärkein tyyppi, Veronica Verho sanoo.

Mediapersoona Veronica Verho, 25, taittaa talvea ystävänsä Matin kanssa, joka on rodultaan lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira. Koiran kokonimi on vaikuttava: Von der Nutzen Show Me the Money.

Veronica otti suloisen koiran yhdessä puolisonsa Juhani Koskisen kanssa viime keväänä.

– Se oli kyllä täydellinen ajankohta ottaa koira, koska silloin on helpompi opettaa koiraa sisäsiistiksi kuin keskellä talvea, Veronica sanoo.

Matti on siis saanut viime viikkoina kokea ensimmäiset pakkaspäivänsä.

– Matti on suhtautunut asiaan yllättävän hyvin. Ehdin jo pelätä, ettei hän suostu liikahtamaankaan ulkona, mutta Matti lähtikin tosi innoissaan ulos, koiranomistaja kertoo.

Lyhytkarvainen Matti puetaan kylmällä kelillä villapaitoihin ja kunnon pakkasella se saa ylleen kunnon toppatakin. Osa Matin villapaidoista on Veronican itsensä kutomia.

– Mäyräkoirilla on muita koiria pidempi selkä, joten tavalliset koirien talvivaatteet eivät niille sovi, Veronica tarkentaa.

Oman koiran myötä radio- ja tv-juontajana tunnettu Veronica on alkanut kiinnittää entistä enemmän huomiota myös muihin kaduilla kulkeviin koiriin, jotka ovat suloinen näky talvivaatteissaan.

Hän itse osti New Yorkin matkalta Matille pipon, joka on saman mallinen kuin lasten kypärämyssyt.

– Olen huomannut sen, että koirien talvivaatteet viedään tähän aikaan vuodesta käsistä. Onneksi on omat kutimet kotona.

Shirly ja Pena

Shirly Karvinen ikävöi Pena-koiraansa asuessaan keskellä viidakkoa peräti kuukauden ajan Selviytyjät Suomi -realityn parissa.

Shirly Karvisen, 29, kuusivuotias yorkshirenterrieri Pena on siitä erikoinen pikkukoira, että se itse asiassa pitää kylmästä ja lumesta.

– Aina se ei edes malttaisi lähteä sisälle, vaikka sen tassut alkavat jo selvästi olla kylmissään, Penan emäntä Shirly Karvinen kertoo.

Pakkaspäivänä Penalle puetaan paksu takki ja jos keli on oikein kylmä, koira saa jalkaansa karvakuonoille suunnitellut töppöset.

Shirlykin on huomannut , että talvi yllättää koiranomistajat vuosi toisensa jälkeen, kun koirien talvitamineet hupenevat kaupoista.

– Pena on sen verran vanha, että takkeja löytyy onneksi jo varastosta, Shirly kertoo.

Entinen Miss Suomi ja tämänhetkinen Selviytyjät-finalisti on joskus jopa miettinyt sitä, että voisi itsekin lähteä suunnittelemaan koirien vaatteita ja asusteita.

– Suomessa niitä on paljon huonommin saatavilla kuin vaikka ulkomailla, Shirly pohtii.

Janni ja Harri

Janni Hussi on kertonut koiransa kommelluksista moneen kertaan sosiaalisessa mediassa. Erään kerran Harri pääsi häneltä karkuun kesken lentomatkan.

Radiojuontaja Janni Hussin, 30, valkoinen toyvillakoira Harri ei kovasta pakkasesta perusta. Erityisesti sitä pännii kaupunkitaajamien suolatut tiet, jotka ärsyttävät pienen miehen käpäliä.

– Aina talven tullen Harri saa töppöset jalkaansa. Niiden lisäksi Harrilla on villapaitoja, toppavaatteita ja kurakeleille kurapukuja, Janni luettelee.

Säänmukaisen vaatetuksen lisäksi Harrin pakkaskammoa helpottaa se, että talveksi saa kasvattaa pidemmän karvan, talviturkin siis.

– Täytyy pitää poika lämpimänä, Janni summaa.

Harri-koira on emännälleen äärimmäisen tärkeä ja juontaja kertoo siitä usein tarinoita haastatteluissa ja somekanavissaan. Nykyään Harrilla on myös isäntä, sillä se asustelee Jannin ja tämän avopuoliso Joel Harkimon kanssa.

Ensi keväänä Janni Hussi nähdään juontamassa uutta lemmikkiohjelmaa, joka kantaa nimeä Koiralle koti.

