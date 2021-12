Laulaja Nelli Matula ajoi neljä tuntia yhden lähes loppuunmyydyn tavaran takia – pakkaset aiheuttivat jättikysynnän

Muusikon pikkukoira Papu on nyt uuden talvihaalarin onnellinen omistaja.

Laulaja Nelli Matula kertoo Instagramissa yllättävästä autoretkestään Raisioon. Syynä on kovat pakkaset ja Matulan pikkukoiran Papun paleleminen.

– Ette muuten ikinä arvaa, mitä me tehdään tänään. Meillä on tänään tyttöjen reissu Raisioon hakemaan tälle muijalle talvihaalaria. Se on ainoa mesta, jossa on kokoja jäljellä, Matula kertoo.

Kaksi tuntia myöhemmin Papun uusi toppahaalari on onnistuneesti ostospussissa autossa. Edessä on vielä kahden tunnin matka takaisin Helsinkiin.

– Varmaan yksi viimeisistä (haalareista) on nyt mun takapenkillä, Matula juttelee kameralle.

Viimeisessä Instagram-tarinassa Papu poseeraa kotonaan yli neljä tuntia myöhemmin upouudessa talvihaalarissaan häntä iloisesti heiluen.

Matula kertoi syyskuussa 2020 Instagramissa koiran hankkimisesta hyvin innoissaan:

– Oon odottanut tätä päivää yli neljätoista vuotta, ja koonnut jo ennen yläasteikää gradun laajuisen tutkielman koiran kasvatuksesta, Matula kirjoitti.

– Rakas pieni karvakorva: Oot mun unelmieni täyttymys. Tervetuloa kotiin.

Eläintarvikeliike Mustin ja Mirrin Milla Alenius kertoo IS:lle, että koirien asusteiden kysyntä on tosiaankin kasvanut pakkassäiden myötä.

– Kuten ihmisten vaatepuolellakin, sääolosuhteilla on vaikutusta tuotteiden menekkiin. Kylmemmillä keleillä myös lämpimämpien vaatteiden ja talvitossujen kysyntä selkeästi kasvaa, Alenius viestittää.

Hän huomauttaa, että jokainen koira on lämmöntarpeen suhteen yksilö, kuten ihmisetkin. Rodulla on myös erittäin suuri merkitys kylmältä suojautumiseen.

– Paksukarvaiset, arktiset koirat harvoin tarvitsevat talvitakkia, kun taas täysin karvattomat ja ohutkarvaiset rodut tarvitsevat suojaa kylmyydeltä jopa ilman pakkaslukemia. Myös aktiviteetti sekä tilanne määrittelee suojapukeutumisen tarpeen kylmällä säällä. Paksuturkkinenkin voi kaivata lämmintä ylle kun lihakset ovat olleet kovassa käytössä.

– On tärkeää tuntea lemmikki ja paneutua sen hyvinvointiin. Lemmikkiä ei tule koskaan jättää yksin kylmiin olosuhteisiin ilman valvontaa.