Shokkiero kuukausi sitten ajoi Mari Valosaaren terapiaan ja kohtaamaan täysin tyhjennetyn kodin – kertoo nyt miksi

– Olen pettynyt, etteivät asiat menneet kuten toivoi. Pettymys ja myös hienoinen häpeä ovat vahvimmat tunteet, juontaja Mari Valosaari sanoo alle puoli vuotta kestäneen avioliittonsa jälkeen.

Radiojuontaja Mari Valosaaresta, ensi viikolla 40, ei näy ulospäin, kuinka rankkaa elämänvaihetta hän käy läpi juuri nyt. Toinen avioliitto päättyi eroon äkillisesti vain muutama kuukausi kesähäiden jälkeen.

Reippaalla elämänasenteella varustettu Valosaari pärjää sinnikkyydellä, mutta on silti turvautunut myös Väestöliiton terapiapalveluihin selviytyäkseen erosta mahdollisimman vähin vaurioin.

– Koen eron traumaattisena, joten käyn eroterapiassa. Ei ole häpeä myöntää jotain puutetta itsessään. Varsinkin, jos hakee apua, jotta tilanne korjaantuu, Mari Valosaari sanoo.

Hänelle ei ole luontaista käsitellä vaikeita asioita puhumalla, mutta puhuminen on alkanut osoittaa tehoaan.

– Olen huomannut sen olevan hyvin hyödyllistä. Ja oivaltanut, ettei kaikkea surua tarvitse piilottaa.

Mari Valosaari tietää entuudestaan, että puhumalla voi auttaa myös muita.

– On tullut paljon kiitosta, koska olen kertonut suolistosairaudestani. Moni saa helpotusta omaan tilanteeseensa, kun asioista puhutaan julkisesti. Sen takia minua ei haittaa myöskään kertoa, että käyn nyt terapiassa, Mari perustelee.

– Joku voi ajatella minusta pahaa, kun kerron vaikeista asioista, mutta paljon tärkeämpää on se vertaistuki, jota saavat muut samassa tilanteessa olevat.

Valosaari sairastaa kroonista suolistosairautta, joka on vienyt hänet pari kertaa sairaalahoitoon.

– Senkin takia menin eroterapiaan, jotta eheytyisin henkisesti mahdollisimman pian, ettei tilanne ehtisi alkaa vaikuttaa fyysiseen terveyteen. Sairaus on ollut pari vuotta niin hyvässä vaiheessa, että lopetin lääkityksen kesällä kokonaan.

Nyt päättynyt parisuhde kesti lähes kaksi vuotta. Kihloihin mentiin kesällä 2020 ja tänä kesänä avioiduttiin. Marraskuussa mies jätti eropaperit, mutta ero ei tullut Marille yllätyksenä.

– Ero oli minunkin tahtotilani. Olen tietenkin surullinen, mutta nyt myös tyytyväinen. Ero on harkinta-ajalla enkä näe minkäänlaista mahdollisuutta palata yhteen.

Valosaaren ensimmäinen avioliitto kesti lähes kuusi vuotta ja päättyi eroon vuonna 2019.

– Nyt jo toinen avioliitto päättyy. Olen pettynyt, etteivät asiat menneet kuten toivoi. Pettymys ja myös hienoinen häpeä ovat vahvimmat tunteet, hän miettii.

– Väkisinkin tulee itsesoimausta, vaikka ei tarvisi eikä edes pitäisi tuntua siltä.

Terapialla Valosaari haluaa hoitaa kuntoon erojen synnyttämiä kipupisteitä.

– Toivon, että eroista huolimatta sydän ja mieli pysyvät auki siihen, että vielä joskus uusi rakkaus olisi mahdollinen. En halua viedä mukanani vanhaa taakkaa mahdolliseen tulevaan suhteeseen.

Muutama viikko sitten Valosaari julkaisi somessa kuvan tyhjentyneestä kodistaan. Tyhjyyteen oli selkeä selitys. Pari muutti asumaan Marin omistamaan taloon, mutta kalustus tuli mieheltä.

– Minä lahjoitin pois tai laitoin kierrätykseen omat huonekaluni. Hänellä oli nyt täysi oikeus viedä omat huonekalunsa, Mari kertoo.

– Siinä mielessä tyhjä talo ei ollut yllätys, mutta tulihan siitä hetkellinen sokki. En kehdannut tuoda lapsia tyhjään kotiin vaan he olivat isällään jonkin aikaa.

Valosaari kertoo saaneensa terapiasta neuvoja myös siihen, miten käsitellä lasten kanssa eroon liittyviä asioita. Hänellä on kahdeksanvuotias tytär ja viisivuotias poika ensimmäisen aviomiehensä Jontte Valosaaren kanssa, jonka rakentama talo sijaitsee maatilan naapurissa.

– Olemme äärettömän hyvissä väleissä. Siitä olen kiitollinen. Joustamme kumpikin lastenhoidossa aina toisen tarpeiden mukaan.

Monipuolisella Mari Valosaarella riittää tekemistä. Hän vetää Radio Novalla lauantaisin omaa ohjelmaa, jonka lisäksi kohdalle osuu usein tuurauksia kanavan muissa ohjelmissa.

– Olen onnekas, koska on mieleistä työtä. Radio tuntuu todella omalta jutulta. Työ on minulle voimavara hankalina aikoina.

Valosaari on myös suosittu tapahtumajuontaja erilaisissa tilaisuuksissa. Koronan takia juontokeikkoja on ollut nyt harvakseltaan, mutta sitä enemmän aikaa on jäänyt oman hevostallin pyörittämiseen. Valosaaren maatilalla on mahdollisuus käydä ratsastamassa tai vuokrata täysihoidon sisältävä tallipaikka omalle hevoselleen.

– Pihapiirissä on tällä hetkellä kahdeksan hevosta, joista omia on viisi. Yhä enenevässä määrin meillä pidetään ratsastustunteja. Aloittelevia lapsiratsastajia on erityisen paljon.

Valosaari tuli aikanaan tunnetuksi menestyvänä bikini fitness -kilpailijana. Vuonna 2009 hän voitti Las Vegasissa alan arvostetuimpiin kuuluvan Miss Bikini America -kisan.

– Mielessä on käynyt, pitäisikö käydä jotkut kisat, mutta vielä en ole tehnyt päätöstä.

Miss Bikini America 2009, Mari Valosaari.

Sen verran kilpailuhenkinen Valosaari on, ettei lähtisi kisaamaan puolitehoilla.

– En ole koskaan omaksunut tätä suomalaista mentaliteettia, että kilpailuihin mennään vain osallistumaan ja katsomaan, mihin se riittää. Lähden aina voittamaan, vaikka tiedänkin, etten aina voita.

Valosaari ei ole koskaan sanonut lopettaneensa kilpailemista kokonaan.

– Minulla on ollut ja on edelleen vahva tunne, että joskus vielä tulen nousemaan takaisin kilpailulavalle.

Ensi viikolla oli tarkoitus juhlia nelikymppisiä. Koronatilanteen takia juhlat piti perua.

– Kolmekymppisiäni juhlittiin Kaivohuoneella naamiaisilla ja niin oli tarkoitus tehdä nytkin. Pitää katsoa, voiko juhlia järjestää joskus myöhemmin.

Jouluaattona Valosaari vetää lähetystä Radio Novalla aamusta iltapäivään.

– Sen jälkeen alkaa yhteinen joulu lasten kanssa, hän suunnittelee.

Kuvausvaatteet: Katri Niskanen