Selviytyjät-voittaja Shirly Karvinen jätti hiuksensa pesemättä kisan jälkeen – kotijoukoilta välitön palaute

Shirly Karvinen paljastaa Selviytyjät-podcastissa lentäneensä ”viidakkotukalla” Karibialta Suomeen.

Tämän syksyn viimeisessä Selviytyjät-podcastin jaksossa Sanna Pikkaraisen ja Jari Peltolan vieraina ovat juuri päättyneen kauden finalistit Shirly Karvinen, Paul Uotila ja Eveliina Tistelgren.

Kilpailun voittanut Shirly kertoo podcastissa olleensa viidakosta päästyään niin täpinöissään tulevasta kotimatkasta, että ei malttanut pestä hiuksiaan ennen kotimatkaa, vaan lensi ”viidakkotukalla” Karibialta takaisin kotiin.

– En malttanut suihkussa ollessani fiilistellä sitä, että pääsin suihkuun. Olin vähän, että ihan sama, noniin, äkkiä nyt vaan, Shirly kertoo.

Kilpailijat palasivat Suomeen heti finaalia seuraavana aamuna. Helsinki-Vantaalla vastaanotto oli jäätävä.

– Tota, pitäiskö sun mennä suihkuun, kun päästään kotiin? Shirly kertoo kuulleensa heti ensimmäisenä.

Selviytyjät-finalistit Paul Uotila, Shirly Karvinen ja Eveliina Tistelgren vierailivat Selviytyjät-podcastin viimeisessä jaksossa.

Jaksossa kilpailijat myös käyvät läpi, millaisia ajatuksia he kävivät yli kuukauden mittaisen viidakkoseikkailun aikana läpi. Juontaja Jari Peltola pohtii, että hänelle saattaisi tulla kesken kilpailun mieleen esimerkiksi, onko hän muistanut maksaa jonkin laskun.

– Mulle tuli noita! Ne tuli ekat kaks viikkoa mun uniin, Shirly paljastaa.

Hän kertoo, että reissu teki siinä mielessä hänelle hyvää, koska hänellä on taipumusta pelätä maailman kaatuvan, jos hän on pitkään poissa ja tavoittamattomissa.

– Onkohan mut jätetty ja firma on kaatunut ja kaikki on unohtanut mun olemassaolon, hän avaa ajatuksiaan autiosaarella.

Firma pysyi pystyssä ja kotonakin odotettiin häntä vielä kilpailun jälkeen, mutta aivan kommelluksitta Shirlyn matka ei sujunut. Hänen väärin pysäköity autonsa nimittäin hinattiin pois Karibian-matkan aikana.

– Nöyrästi kävit tattarisuolta hakemassa, Paul kuittailee.

– Kyllä, kyllä... Shirly myötäilee.

Kaikesta huolimatta Shirly kertoo, että Selviytyjät oli hänelle korjaava kokemus.

– Se on kuitenkin sellainen henkinen tila. Vaikka joku auto hinattais, niin mitä sitten, se on ainakin turvassa siellä.

Kun kisassa oli jäljellä enää viisi henkilöä, saivat kilpailijat leiriinsä kirjeet kotoa. Shirly sai kirjeen rakkaaltaan, joka odotti häntä kovasti kotiin Pena-koiran kanssa. Shirly purskahti itkuun heti kirjeen nähdessään.

Lue lisää: Shirly Karvinen purskahtaa itkuun Selviytyjissä – kirje rakkaalta saa pasmat sekaisin

”Täällä on kaikki hyvin, Pena on ihan villinä kesän tulosta. Joka kerta, kun summeri soi tai Wolt-kuski koputtaa oveen, se ujeltaa eteisessä korvat pystyssä ja häntä heiluen, että jos se sittenkin ois äiti. Halataan sut puhki, kun se hetki vihdoin koittaa, mutta ennen sitä kaikki tsemppi ja voima vielä täältä vikaan puristukseen. Mä uskon suhun päällikkö, mee voittaa koko homma!”

– Niin ihanaa lukee kirjeitä! Tässä on ollut neljä viikkoa ja kaksi päivää ihan sairas koti-ikävä. Vaikka täällä on tapahtunut ihan hirveästi kaikkea, ja tunteet menee ääripäästä toiseen, niin ihana saada pieni pala kotia ja tietää, että siellä on kaikki hyvin, Shirly kommentoi kirjettä tuoreeltaan.

Ilta-Sanomat, Nelonen ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.