Riina-Maija ja Kalle Palanderin elämään on mahtunut monenlaisia käänteitä.

Parhaimmillaan neljän kodin kanssa jonglöörannut Riina-Maija Palander, 44, avautuu tuoreessa Instagram-päivityksessään elämästään kartanon emäntänä Viron Ontikassa. Kalle ja Riina-Maija Palander hankkivat Ontika Manor -nimisen kartanon kodikseen melko tarkalleen kymmenen vuotta sitten.

– Eipä silloin tiedetty, että koko meidän elämä kääntyisi ylösalaisin, ja jouduttaisiin todelliseen elämänhallintaa vaativaan selviytyjät-realityyn. Tällä paikalla ei ollut siihen osaa eikä arpaa, mutta kyllä se kaiken näki ja koki, Riina-Maija aloittaa tunteikkaan kirjoituksensa.

Vaikka ison tilan hoitaminen on vaatinut veronsa, neljän lapsen äiti tuntee kuuluvansa kauniiseen kartanomaisemaan, jossa hän pitää myös rakkaita hevosiaan.

– Kohtalo tai ei, niin se vain on. Huimaa on se, että mulla on oma meikkauspöytä ikkunan edessä toisessa kerroksessa, jonka ääressä istun joka aamu ja ilta. Se on mun paikka. Kun olin pois kartanolta, koko pöytä peileineen oli paiskautunut ikkunasta ulos. Kartanon kummitus oli ilmeisesti suuttunut kun olin poissa.

– Ontika on mystinen paikka. Kauneinta mitä tiedän. Kaikkina vuodenaikoina. Mä olen osa sitä ja se minua, vaikken aluksi sitä halunnutkaan. Kesti vuosia ennen kuin opin olemaan kartanon emäntä, mutta nyt olen sitä vain ja ainoastaan. Juuri sillä nöyrällä ylpeydellä, minkä kartanon omistaminen vaatii. Koska kartano jää kun minusta aika koittaa, Riina-Maija runoilee.

Palanderit ovat kertoneet julkisuudessa aiemmin, että kartanon ostaminen oli alun perin Kallen idea, johon hänen ystävänsä sai hänet houkuteltua. Tarkoituksena oli ostaa perheelle kakkoskoti ja kesäpaikka, mutta lopulta Palanderit löysivät itsensä viettämässä yhä enemmän ja enemmän aikaa 12 hehtaarin kokoisilta tiluksilta.

He kunnostivat osan ränsistyneestä kartanosta omaan käyttöönsä ja osan he remontoivat hotelliksi. Tällä hetkellä he pyörittävät samassa pihapiirissä majatalotoimintaa. Riina-Maija vastaa hotellihuoneiden sisustuksesta.

Virosa sijaitsevan kotinsa lisäksi Palandereilla on iso omakotitalo Torniojoen rannalla ja kaupunkiasunto Helsingissä. Palanderit rakennuttivat talon Tornioon reilut kymmenen vuotta sitten.

– Siellä olisi kiva asua, mutta sitä ei voi tehdä ennen kuin löydämme Viroon luotettavan henkilön pyörittämään maatilaa. Käyn nyt siellä viikoittain huolehtimassa kaikesta, Riina-Maija kommentoi asumisjärjestelyitään kaksi vuotta sitten.

Palandereiden neljäs koti sijaitsi pitkään Ranskan rannikolla, mutta pari laittoi luksushuvilansa kesällä myyntiin. Villa Palanderiksi kutsutussa huvilassa on 200-neliöisen päärakennuksen lisäksi kesäkeittiö, uima-allas ja allasrakennus, jossa voi majoittua.

Kalle ja Riina-Maija Palander ovat olleet naimisissa vuodesta 2007 saakka.

Monimutkaisten asumiskuvioidensa lisäksi Palanderit ovat olleet viime vuosina uutisotsikoissa myrskyisän avioliittonsa vuoksi. Vajaa vuosi sitten Kalle Palander haki avioeroa puolisostaan, mutta yhteistuumin he päättivät vetää hakemuksen pois kesken harkinta-ajan.

Riina-Maija kertoi Ilta-Sanomille tammikuussa, että suhteessa jo pidemmän aikaa.

– Kalle laittoi hakemuksen suutuspäissään, kuten on tehnyt monta kertaa ennenkin. Kun tulee jotain riitaa, paperit ovat saman tien vetämässä, Riina-Maija kertoi tuolloin.

Parilla on kolme yhteistä lasta, 10-vuotiaat kaksoset Mona-Lisa ja Romeo sekä teini-ikäinen tytär Oda-Sofia. Lisäksi Riina-Maijalla on aikuinen poika Pyry ja Kallella vuonna 1999 Norjassa syntynyt tytär.