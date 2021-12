Mihin kiinnität ensimmäisenä huomiota alastomassa miehessä? Jenna, 30, täräytti ilmoille poikkeuksellisen vastauksen

Naked Attraction Suomi -ohjelman ensimmäisessä jaksossa rakkautta etsii hoitoalalla työskentelevä Jenna, 30.

Parinhakuohjelma Naked Attraction Suomi saa jatkoa. Toisen kauden ensimmäisessä jaksossa rakkautta etsii 30-vuotias hoitoalalla työskentelevä Jenna, joka saa eteensä arvioitavakseen viisi alastonta sinkkumiestä.

Miesten vartalot paljastetaan nousevan sermin takaa vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa sermi pysähtyy vyötärön korkeudelle paljastaen miesten alavartalon kokonaan.

Jokaisessa vaiheessa osallistujan on näkemänsä perusteella lähetettävä yksi kumppaniehdokkaista takaisin kotimatkalle, kunnes jäljellä on enää kaksi. Tässä vaiheessa myös osallistuja itse riisuu vaatteensa ja tekee lopullisen valinnan seuralaisesta, jonka kanssa he suuntaavat ensitreffeille vaatteet päällä.

– Sä katselet ihanan rohkeasti, ohjelman juontaja, erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström toteaa Jennalle, kun tämä tutkailee eteensä avautuvaa tarjontaa.

– Kehoja, kauniita kehoja, Jenna nyökyttelee.

Oululaista Jennaa kiehtovat ensinäkemältä alastomien miesten pohkeet.

Kihlström kysyy, kiinnittikö Jenna johonkin erityiseen asiaan huomiota miehiä katsellessaan.

– No pohkeita mä kattelin, ja sitten, että löytyy osalta tatuointia... mutta kauniita pohkeita löytyy, Jenna sanoo.

Jaksossa nähtävässä esittelyssä Jenna kertoo, että hänen todelliset silmänilonsa löytyvät kuitenkin pääasiassa yläruumiin puolelta. Hän listaa muun muassa olkapäät, solisluun alueen, takapuolen, silmät ja hymyn ulkoisiksi mieltymyksen kohteikseen.

Naked Attraction Suomi uusi 2. kausi: kaksi jaksoa perjantaisin Discovery+-palvelussa.