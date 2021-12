Elias Kaskiselta napakka kannanotto koronarokotteesta – tunnusti asian, josta monet eivät uskalla puhua ääneen

Laulaja Elias Kaskinen muistutti seuraajiaan Instagramissa koronarokotteen tärkeydestä. Hän myös kertoi siitä, millaisia ajatuksia hän itse kävi läpi ennen rokotteen ottamista.

Jo useamman kuukauden ajan kansan keskuudessa on keskustelu aktiivisesti koronarokotteesta ja koronapassista. Keskustelu sai uusia kierroksia tiistaina, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi hallituksen tavoitteena olevan koronapassin käyttöönoton laajentaminen myös kohtalaisen riskin tapahtumiin ja kokoontumisiin.

Myös useat julkisuuden henkilöt ovat ottaneet kantaa tulenarkaan aiheeseen omilla sosiaalisen median tileillään. Viimeisimpänä oman kantansa rokotekeskusteluun ilmaisi muusikko Elias Kaskinen, joka julkaisi pitkän kirjoituksen aiheesta omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään.

– Mielipiteen muuttaminen julkisesti on ihan hiton vaikeeta, varsinkin jos on ehtinyt kaivaa kantapäänsä syvälle hiekkaan, Kaskinen aloitti päivityksensä.

Kaskinen kertoi kirjoituksessaan suhtautuneensa pandemian alkuaikoina skeptisesti valmisteilla olleisiin rokotteisiin. Kaskinen ei ollut rokotekriitikko eikä rokotevastainen, mutta tunnusti ajatelleensa, ettei hän ainakaan ensimmäisten joukossa juoksisi rokoteta ottamaan. Hän ei kuitenkaan maininnut ajatuksistaan julkisesti, mistä hän kertoo olevansa nyt kiitollinen.

– Voin vain kuvitella miten vaikeeta mun olis nyt uusien faktojen selvittyä muuttaa mielipidettä, jos olisin ehtinyt tehdä asiasta numeron. Hävettäis ja pelottais, et joutuisin naurunalaiseksi. Olis varmaan helpompi vaan pitäytyä - ainakin julkisesti - aiemmassa kannassa ja toivoa, et keskustelu kuihtuis hiljalleen pois.

Kaskinen kannusti ihmisiä rohkeasti muuttamaan kantaansa. Hän myös lisäsi päivitykseensä aihetunnisteen ”get vaccinated”, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa ”menkää ottamaan rokote”.

– Jos oot aikasemmin ollut rokotetta vastaan, mut oot alkanut ajatella toisin, mä lupaan: MÄ EN AIO NAURAA SULLE, VAAN JUHLISTAN SITÄ, ET OOT NOIN FIKSU JA ROHKEA IHMINEN! Mielipiteen muuttamisessa ei oo mitään noloa, päin vastoin: se on todella, todella kunnioitettavaa! Big up jokaiselle, joka uskaltaa suhtautua kriittisesti omaa ajattelua kohtaan, Kaskinen kirjoitti.

Kaskinen myös painotti, ettei hän suinkaan tehnyt asian suhteen täyskäännöstä, vaan oli pandemian alkuvaiheessa hetken hieman skeptinen. Kaskinen kertoi kirjoituksessaan ottaneensa rokotteen heti, kun se oli hänen ikäluokalleen mahdollista.

Lue lisää: Roope Salminen otti terävästi kantaa koronarokotteisiin – pian juontajalle alkoi tulvia karmeita viestejä

Muusikon päivitys on kerännyt lukuisia kannustavia kommentteja. Muun muassa itsekin koronarokotteiden puolesta puhunut Roope Salminen kommentoi Kaskisen päivitystä muistuttaen, ettei oman kantansa muutoksesta tarvitse edes kertoa julkisesti, ellei näin halua.

– Sen voi myös ottaa ilman että kertoo kellekään ja silti pystyy jatkamaan öyhöömistä! Tehkää noin jos ette kehtaa tehdä muuten. Saat koronan anyways 3v sisään, voit ite päättää otatko sen vastaan rokottamattomana vai rokotteen kaa, Salminen kommentoi.

Elias Kaskinen on suomalainen muusikko ja esiintyjä.

Myös lukuisat muut Kaskisen seuraajat riensivät kommentoimaan päivitystä. Monet samaistuivat laulajan ajatuksiin.

– Tunnistan tuon alkuepäilyn, jonka jälkeen otin rokotteet. Hyvä ja myös rohkea veto, että puhut aiheesta, kommentoi eräs.

– Mun mielestä on ok suhtautua skeptisesti. Voin myöntää ajatelleeni samoin, että katson ensin mitä rokotteesta seuraa. Sitten kun mun ikäluokan vuoro tuli, niin varasin samantien ajan rokotukselle. On ok, jos ei halua olla ekana, kannattaa kuitenkin olla silmät auki ja avoin asioille. Toivon ihmisten ottavan rokotteet, komppasi toinen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että Suomessa tarjotaan kolmansia koronarokoteannoksia kaikille 18 vuotta täyttäneille. Suosituksen mukaan kolmas annos voitaisiin antaa 5–6 kuukautta toisen annoksen saamisen jälkeen.

Tällä viikolla Suomessa nähtiin päiväkohtainen ennätys koronatartunnoissa, 1 570 uutta tartuntaa. Kyseessä on suurin koko epidemian aikana raportoitu päiväkohtainen luku. Keskiviikkona kerrottiin myös, että Suomessa on koko epidemian aikana ollut 69 tehohoitoa tarvinnutta henkilöä, jotka ovat saaneet kaksi koronarokoteannosta.

Kaikkiaan epidemian alusta joulukuun 2021 alkuun mennessä koronan takia tehohoidossa on ollut 1 238 henkilöä. Selvästi suurin osa tehohoitoa tarvitsevista ollut rokottamattomia.